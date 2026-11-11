WhatsApp
Wednesday, November 11, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...

செய்திகள்

இவ்வாண்டு காலரா தொற்றினால் 3,000க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு: WHO எச்சரிக்கை
by இளவரசி
இங்கிலாந்தின் இரண்டாவது தளத்திலிருந்தும் வெளியேறிய அமெரிக்க விமானங்கள்: ஈரான் அச்சுறுத்தல்...
by இளவரசி
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டைட்டானிக் கப்பலின் பார்வையாளர் அனுமதிச் சீட்டு ஏலத்திற்கு...
by இளவரசி
இலண்டனில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ள ‘KINGS OF GAANA 2026’ –...
by இளவரசி
மாமனிதர் ரவிராஜின் 20ஆவது ஆண்டு நினைவுதினம் இன்று!
by பூங்குன்றன்
நடிகர்கள் தனுஷ் – மம்முட்டி இணைந்து தோன்றும் ‘ஓம்’ பட...
by பூங்குன்றன்
இலங்கைக்கான முதலாவது பதக்கத்தை வென்ற லஹிரு அச்சின்த
by பூங்குன்றன்
இலங்கை வந்தடைந்தார் இந்தியத் திரைப்பட நடிகை பூஜா ஹெக்டே!
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை நிவேதா பேதுராஜ்ஜின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆஷா பட் அவர்களின் புகைப் படத்தொகுப்பு

நடிகை அம்ரிதா ஐயறின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம் இவ்வாண்டு காலரா தொற்றினால் 3,000க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு: WHO எச்சரிக்கை

இவ்வாண்டு காலரா தொற்றினால் 3,000க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு: WHO எச்சரிக்கை

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இவ்வாண்டு காலரா தொற்றினால் 3,000க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு: உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை

2026ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பம் முதல் இதுவரையான காலப்பகுதியில் உலகளவில் காலரா நோய் தாக்கத்தால் 3,000 இற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) தெரிவித்துள்ளது.

அதேவேளை, எதிர்வரும் 2030ஆம் ஆண்டளவில் உலகளாவிய ரீதியில் காலரா பாதிப்புகளை 90 சதவீதத்தால் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்றும் அந்த அமைப்பு நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

இது தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்டுள்ள உலக சுகாதார அமைப்பின் தொற்றுநோய் சார்ந்த பக்ரீரியா நோய்களுக்கான பிரிவுத் தலைவர் லோரென்சோ பெசோலியின், கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் மாத்திரம் இந்நோயினால் சுமார் 7,900 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இது 1999ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னர் காலரா தொற்றினால் உலகளவில் அதிகளவான உயிரிழப்புகள் பதிவான ஆண்டாக அமைந்துள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் நவீன கழிவுநீர் முகாமைத்துவக் கட்டமைப்புகளின் ஊடாக அதிக வருமானம் ஈட்டும் செல்வந்த நாடுகளில் பல தலைமுறைகளுக்கு முன்னரே காலரா முற்றாக ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது. இருப்பினும், தற்போதைய மருத்துவ வசதிகளைக் கொண்டு மிக இலகுவாகவும் குறைந்த செலவிலும் குணப்படுத்தக்கூடிய இந்த நோய்க்கு உரிய நேரத்தில் முறையான சிகிச்சை அளிக்காவிடின், சில மணித்தியாலங்களிலேயே உயிரிழப்பு ஏற்படக்கூடும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

இதேவேளை, தற்போது நிலவி வரும் ‘எல் நினோ’ வானிலை மாற்றம் காரணமாக காலரா நோய்த்தாக்கத்தின் தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் எனவும் உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.

இலண்டனில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ள ‘KINGS OF GAANA 2026’ – நாளை முதல் நுழைவு சீட்டுகள் விநியோகம்

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இங்கிலாந்தின் இரண்டாவது தளத்திலிருந்தும் வெளியேறிய அமெரிக்க விமானங்கள்: ஈரான் அச்சுறுத்தல்...

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டைட்டானிக் கப்பலின் பார்வையாளர் அனுமதிச் சீட்டு ஏலத்திற்கு...

இலண்டனில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ள ‘KINGS OF GAANA 2026’ –...

மாமனிதர் ரவிராஜின் 20ஆவது ஆண்டு நினைவுதினம் இன்று!

இலங்கைக்கான முதலாவது பதக்கத்தை வென்ற லஹிரு அச்சின்த

இலங்கை வந்தடைந்தார் இந்தியத் திரைப்பட நடிகை பூஜா ஹெக்டே!

பிரபலமானவை

மூக்குத்தி அம்மன் 2 | திரைவிமர்சனம்
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
சீன் | திரைவிமர்சனம்
இன்றைய ராசிபலன் (நவம்பர் 6, 2026): இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு சவால்கள் காத்திருக்கிறதாம்!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 4 : இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (நவம்பர் 3, 2026): இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் கனவுகள்...
by இளவரசி
நவம்பர் 2026: தொழில் வாழ்க்கையில் உச்சத்தைத் தொடப்போகும் 5 ராசிகள் –...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 30, 2026): சவால்களும் சாதனைகளும் நிறைந்த நாள்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (ஒக். 26, 2026): குடும்பத்தில் பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள...
by இளவரசி

மகளிர்

நம் வாழ்க்கையை மாற்றிய ஆசிரியர்களை நினைவுகூரும் நாள்!
by இளவரசி
வீட்டில் நுளம்புகளின் தொல்லையா? இந்த செடிகளை வளர்த்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
கோடைக்காலத்தில் சருமத்தை பளிச்சென வைத்திருக்க பப்பாளி ஃபேஸ் பேக்குகள்!
by இளவரசி
நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஏன் நடுத்தர வர்க்கத்தினராகவே உள்ளனர்?
by இளவரசி
வங்கியில் வீட்டுக் கடன் எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!
by இளவரசி

சமையல்

காரசாரமான பன்னீர் தேங்காய் மசாலா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சுவையான சிக்கன் ரசம் ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
அவித்த முட்டையில் இப்படி ஒரு ஆம்லெட் செய்து பாருங்க!
by இளவரசி
ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே உருளைக்கிழங்குடன் சிக்கன் குருமா!
by இளவரசி
கல்யாண வீட்டு பூரி மசாலா – ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே செய்து...
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெள்ளி ஆபரணம் அணிந்தால் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதா? இதன் பின்னணியில் உள்ள...
by இளவரசி
லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா? இந்தத் தவறுகளைச் செய்யாதீங்க… பார்வைக்கே ஆபத்தாகிவிடும்!
by இளவரசி
பெண்களிடையே அதிகரிக்கும் மார்பகப் புற்றுநோய்! அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கிய விடயங்கள்!
by இளவரசி
சிகரெட்டை விட்டாச்சா? உங்கள் நுரையீரலுக்காக இனி இதை செய்யுங்கள்!
by இளவரசி
தினமும் ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலை… உடலுக்கு கிடைக்கும் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள்!
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர்கள் தனுஷ் – மம்முட்டி இணைந்து தோன்றும் ‘ஓம்’ பட பாடல் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
இலங்கை வந்தடைந்தார் இந்தியத் திரைப்பட நடிகை பூஜா ஹெக்டே!
by பூங்குன்றன்
சந்தானம் நடிக்கும் ‘லவ் பைட் – Love Byte ‘ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்...
by பூங்குன்றன்
சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் பங்கு பற்றி விருதுகளை வென்று வரும் ‘வன மடி’
by பூங்குன்றன்
மூக்குத்தி அம்மன் 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மூக்குத்தி அம்மன் 2 | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
சீன் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சட்டமும் நீதியும் 2 | இணையத்தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
418 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரணபாலி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

மாமனிதர் ரவிராஜின் 20ஆவது ஆண்டு நினைவுதினம் இன்று!

by பூங்குன்றன்
எழுத்துச் சுதந்திரத்தின் மீதான அரச அடக்குமுறை: நவீனன்
by பூங்குன்றன்
சுயதொழில் முயற்சி; பண்ணை அமைத்து சாதனைப் பயணம் தொடங்கிய பட்டதாரி
by பூங்குன்றன்
திருக்கோவில் கிரிக்கெட் போட்டி உணர்த்திய பாடம் என்ன? | அமலன் 
by பூங்குன்றன்
கிரிக்கெட் போட்டி ஒத்திவைப்பும் கனிம வளங்களைப் பெறுவதற்கான மூலோபாயமும் | அ. நிக்ஸன் 
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.