சீனாவுக்கு கணினிச் சில்லுகள் கடத்தப்பட்டதாக என்விடியா பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி மீது குற்றச்சாட்டு

WhatsApp
Wednesday, November 11, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...

செய்திகள்

ஈழத்தமிழ் அரசியல் சிந்தனையை ஒரே புள்ளியில் நகர்த்தியவர் ஜோதிலிங்கம்!; அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
இணையத்தை கலக்கும் நடிகை பிரியா பவானி சங்கரின் திருமண கோல...
by பூங்குன்றன்
தேசிய கூடைப்பந்தாட்டப் போட்டியில் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்த யாழ். சென்....
by பூங்குன்றன்
தென் கொரிய மண்ணில் திருவள்ளுவர் சிலை கோலாகலமாகத் திறப்பு!
by பூங்குன்றன்
இந்து மூதாட்டிக்கு இறுதிச் சடங்கு : நெகிழ வைத்த இஸ்லாமியர்கள்!
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களுக்கு காணி மற்றும் வீட்டுரிமை கோரி கொழும்பில் போராட்டம்
by பூங்குன்றன்
சீனாவுக்கு கணினிச் சில்லுகள் கடத்தப்பட்டதாக என்விடியா பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி...
by இளவரசி
பாலிவுட் நடிகர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்: பொது இடங்களுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்குமாறு பொலிஸார்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை நிவேதா பேதுராஜ்ஜின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆஷா பட் அவர்களின் புகைப் படத்தொகுப்பு

நடிகை அம்ரிதா ஐயறின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்அமெரிக்கா சீனாவுக்கு கணினிச் சில்லுகள் கடத்தப்பட்டதாக என்விடியா பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி மீது குற்றச்சாட்டு

சீனாவுக்கு கணினிச் சில்லுகள் கடத்தப்பட்டதாக என்விடியா பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி மீது குற்றச்சாட்டு

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
சீனாவுக்கு கணினிச் சில்லுகள் கடத்தப்பட்டதாக என்விடியா பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி மீது குற்றச்சாட்டு

அமெரிக்காவின் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனமான என்விடியாவின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங்கின் தனிப்பட்ட தொடர்பின் ஊடாக, ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்ட சுமார் 7.5 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் பெறுமதியான உயர் தொழில்நுட்ப கணினிச் சில்லுகள் சீனாவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக பாரிய குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. பெய்ஜிங்கின் உளவாளியாக செயற்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படும் சீன வர்த்தகப் பெண்மணியான அலிஸ் ஹுவாங்குடன், ஜென்சன் ஹுவாங் பேணி வந்த தொடர்புகளே இந்த சர்ச்சைக்கு வழிவகுத்துள்ளன.

அமெரிக்காவின் ‘தி இன்பர்மேஷன்’ ஊடகம் வெளியிட்டுள்ள தகவல்களின்படி, குறித்த பெண்ணுடன் தொடர்புடைய இரகசிய வலையமைப்பைப் பயன்படுத்தி என்விடியாவின் அதிநவீன H100, H200 மற்றும் A100 ரகங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 2 இலட்சத்து 40 ஆயிரம் கணினிச் சில்லுகள் சீனாவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. இவ்வாறு கடத்தப்பட்ட சில்லுகளில் ஒரு பகுதி, சீனாவின் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களான அலிபாபா, டென்சென்ட் மற்றும் முக்கிய செயற்கை நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி நிலையங்களை சென்றடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இந்த விவகாரம் குறித்து அமெரிக்காவின் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவான எப்.பி.ஐ விரிவான விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளது. குறிப்பாக, ஜென்சன் ஹுவாங் வெளிநாட்டு உளவுத்துறை நடவடிக்கையொன்றின் திட்டமிட்ட இலக்காக மாற்றப்பட்டாரா என்பது குறித்தும் விசாரணைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பில் ஜென்சன் ஹுவாங் தனது தனிப்பட்ட உறவில் ஏற்பட்ட தவறை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள போதிலும், மேலதிக விபரங்கள் எதனையும் பகிரங்கப்படுத்தவில்லை.

அதேவேளை, என்விடியா நிறுவனத்தின் சுயாதீன பணிப்பாளர் சபை இந்த விவகாரம் குறித்து உள்ளக விசாரணைகளை முன்னெடுப்பதற்காக வெளிப்புற சட்ட ஆலோசகர்களை நியமித்துள்ளது. எனினும், நிறுவனத்தின் தேசிய பாதுகாப்பு சார்ந்த விடயங்களோ அல்லது வர்த்தக இரகசியங்களோ சமரசம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக நம்புவதற்கு இதுவரை எவ்வித ஆதாரங்களும் கிடைக்கவில்லை என பணிப்பாளர் சபை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. மறுபுறம், இந்த உளவு குற்றச்சாட்டுகள் முற்றிலும் ஆதாரமற்றவை என சீனா திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளது.

இந்த சர்ச்சையின் எதிரொலியாக, பங்குச் சந்தையில் என்விடியா நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு இரண்டு வர்த்தக அமர்வுகளில் மாத்திரம் சுமார் 430 பில்லியன் டொலர்களினால் பாரிய வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. நிறுவனத்தின் தலைமைப் பதவியிலிருந்து ஜென்சன் ஹுவாங் உடனடியாக விலக வேண்டும் என்ற அழுத்தங்கள் அதிகரித்துள்ளதுடன், கணினிச் சில்லுகளுக்கான ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகளை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது குறித்து அமெரிக்காவில் கடுமையான விவாதங்கள் ஆரம்பமாகியுள்ளன.

இந்த கடத்தல் விவகாரம் தொடர்பில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் அறிந்திருந்த விடயங்கள் குறித்தும் விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் வலுப்பெற்றுள்ளன. சீனாவுடன் தொடர்புடைய குறித்த நிறுவனத்தை கறுப்புப் பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கு அமெரிக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்த போதிலும், வர்த்தகத் திணைக்களத்தின் நடைமுறைகளில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இச்சம்பவம் என்விடியாவின் கூட்டாண்மை நிர்வாகக் கட்டமைப்பு மற்றும் சர்வதேச செயற்கை நுண்ணறிவு சந்தையில் அதன் எதிர்கால வர்த்தக நிலைப்பாடு தொடர்பில் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் கடும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இலண்டனில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ள ‘KINGS OF GAANA 2026’ – நாளை முதல் நுழைவு சீட்டுகள் விநியோகம்

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

ஈழத்தமிழ் அரசியல் சிந்தனையை ஒரே புள்ளியில் நகர்த்தியவர் ஜோதிலிங்கம்!; அ.நிக்ஸன்

இணையத்தை கலக்கும் நடிகை பிரியா பவானி சங்கரின் திருமண கோல...

தேசிய கூடைப்பந்தாட்டப் போட்டியில் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்த யாழ். சென்....

தென் கொரிய மண்ணில் திருவள்ளுவர் சிலை கோலாகலமாகத் திறப்பு!

இந்து மூதாட்டிக்கு இறுதிச் சடங்கு : நெகிழ வைத்த இஸ்லாமியர்கள்!

மலையக மக்களுக்கு காணி மற்றும் வீட்டுரிமை கோரி கொழும்பில் போராட்டம்

பிரபலமானவை

மூக்குத்தி அம்மன் 2 | திரைவிமர்சனம்
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
சீன் | திரைவிமர்சனம்
இன்றைய ராசிபலன் (நவம்பர் 6, 2026): இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு சவால்கள் காத்திருக்கிறதாம்!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 4 : இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (நவம்பர் 3, 2026): இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் கனவுகள்...
by இளவரசி
நவம்பர் 2026: தொழில் வாழ்க்கையில் உச்சத்தைத் தொடப்போகும் 5 ராசிகள் –...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 30, 2026): சவால்களும் சாதனைகளும் நிறைந்த நாள்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (ஒக். 26, 2026): குடும்பத்தில் பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள...
by இளவரசி

மகளிர்

நம் வாழ்க்கையை மாற்றிய ஆசிரியர்களை நினைவுகூரும் நாள்!
by இளவரசி
வீட்டில் நுளம்புகளின் தொல்லையா? இந்த செடிகளை வளர்த்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
கோடைக்காலத்தில் சருமத்தை பளிச்சென வைத்திருக்க பப்பாளி ஃபேஸ் பேக்குகள்!
by இளவரசி
நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஏன் நடுத்தர வர்க்கத்தினராகவே உள்ளனர்?
by இளவரசி
வங்கியில் வீட்டுக் கடன் எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!
by இளவரசி

சமையல்

காரசாரமான பன்னீர் தேங்காய் மசாலா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சுவையான சிக்கன் ரசம் ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
அவித்த முட்டையில் இப்படி ஒரு ஆம்லெட் செய்து பாருங்க!
by இளவரசி
ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே உருளைக்கிழங்குடன் சிக்கன் குருமா!
by இளவரசி
கல்யாண வீட்டு பூரி மசாலா – ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே செய்து...
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெள்ளி ஆபரணம் அணிந்தால் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதா? இதன் பின்னணியில் உள்ள...
by இளவரசி
லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா? இந்தத் தவறுகளைச் செய்யாதீங்க… பார்வைக்கே ஆபத்தாகிவிடும்!
by இளவரசி
பெண்களிடையே அதிகரிக்கும் மார்பகப் புற்றுநோய்! அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கிய விடயங்கள்!
by இளவரசி
சிகரெட்டை விட்டாச்சா? உங்கள் நுரையீரலுக்காக இனி இதை செய்யுங்கள்!
by இளவரசி
தினமும் ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலை… உடலுக்கு கிடைக்கும் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள்!
by இளவரசி

சினிமா

இணையத்தை கலக்கும் நடிகை பிரியா பவானி சங்கரின் திருமண கோல காணொளி

by பூங்குன்றன்
நடிகர்கள் தனுஷ் – மம்முட்டி இணைந்து தோன்றும் ‘ஓம்’ பட பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இலங்கை வந்தடைந்தார் இந்தியத் திரைப்பட நடிகை பூஜா ஹெக்டே!
by பூங்குன்றன்
சந்தானம் நடிக்கும் ‘லவ் பைட் – Love Byte ‘ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்...
by பூங்குன்றன்
சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் பங்கு பற்றி விருதுகளை வென்று வரும் ‘வன மடி’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மூக்குத்தி அம்மன் 2 | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
சீன் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சட்டமும் நீதியும் 2 | இணையத்தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
418 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரணபாலி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

ஈழத்தமிழ் அரசியல் சிந்தனையை ஒரே புள்ளியில் நகர்த்தியவர் ஜோதிலிங்கம்!; அ.நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
மாமனிதர் ரவிராஜின் 20ஆவது ஆண்டு நினைவுதினம் இன்று!
by பூங்குன்றன்
எழுத்துச் சுதந்திரத்தின் மீதான அரச அடக்குமுறை: நவீனன்
by பூங்குன்றன்
சுயதொழில் முயற்சி; பண்ணை அமைத்து சாதனைப் பயணம் தொடங்கிய பட்டதாரி
by பூங்குன்றன்
திருக்கோவில் கிரிக்கெட் போட்டி உணர்த்திய பாடம் என்ன? | அமலன் 
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.