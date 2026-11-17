தொழிற்சங்க வாதியும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சமன் ரத்னப்ரிய, எதிர்வரும் 2027 ஆம் ஆண்டிற்கான அரசாங்கத்தின் மதிப்பீட்டு நிதி ஒதுக்கீடு (வரவு செலவுத் திட்டம்) தொடர்பில் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.
முந்தைய ஆண்டுகளைப் போலவே இந்த ஆண்டும் மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதாகக் கூறி ஏமாற்றும் செயற்பாடுகளே இடம்பெற்றுள்ளதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
2027 ஆம் ஆண்டுக்கான மொத்த வருமானம் ரூபா 6,180 பில்லியனாகவும், மொத்தச் செலவு ரூபா 7,933 பில்லியனாகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலையில், இதில் மூலதனச் செலவு ரூபா 1,753 பில்லியனாகும்.
கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு மூலதனச் செலவு அதிகரித்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டாலும், சுகாதார மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சுக்கு ரூபா 590 பில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என ஒருபுறமும், மறுபுறம் சுகாதார அமைச்சுக்கு மாத்திரம் ரூபா 709 பில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படும் முரண்பட்ட புள்ளிவிவரங்கள் குறித்து அரசாங்கம் உரிய தெளிவுபடுத்தல்களை வழங்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ட குறைந்தளவு கொடுப்பனவுகள் மற்றும் இம்முறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சிறிய சம்பள உயர்வுகள் எதுவும் தற்போதைய கடும் விலைஉயர்வுக்குப் போதுமானதாக இல்லை எனத் தெரிவித்த அவர், ஜனாதிபதி சிறிய இடங்களுக்குச் சென்று சலுகைகளை வழங்குவதாகக் கூறினாலும் அது எந்தவிதத்திலும் பயனளிக்காது என்றார்.
உதாரணமாக, உயர்தர சேவைக்கு ரூபா 50,000 எரிபொருள் அல்லது வாகனக் கொடுப்பனவு அறிவிக்கப்பட்டாலும், பதுளை போன்ற மாவட்டங்களில் அத்தகைய கொடுப்பனவுகள் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே கிடைக்கும் என்றும், மருத்துவர்களுக்கான ‘டெட்’ கொடுப்பனவு ரூபா 25,000 அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அதன் 50% ஜூலை மாதத்திலிருந்தும் மீதி 50% 2028 ஆம் ஆண்டிலிருந்தும் மட்டுமே வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதில் எப்போது வழங்கப்படும் என்ற உறுதியான தேதி இல்லை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
அரச ஊழியர் ஒருவரின் தற்போதைய சராசரி வாழ்க்கைச் செலவுக்கான மாதாந்திரக் கொடுப்பனவு ரூபா 10,800 ஆக இருக்கும் நிலையில், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புத் துறையின்படி ஐந்தங்கங்களைக் கொண்ட ஒரு சராசரி குடும்பம் மாதாந்திரம் வாழ ரூபா 87,742 தேவைப்படுவதாகவும், இந்தப் பெரிய இடைவெளியை நிவர்த்தி செய்ய அரசாங்கம் எந்தவித முறையான தீர்வுகளையும் வழங்கவில்லை என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
மக்களையும், அரச மற்றும் சுகாதார சேவை ஊழியர்களையும் ஏமாற்றும் வகையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த வரவு செலவுத் திட்டத்தில், தற்போதைய வாழ்க்கைச் செலவுக்கு ஏற்ப அரச ஊழியர்களின் வாழ்க்கைச் செலவுப் படியை ரூபா 25,000 ஆல் அதிகரிக்க வேண்டும் என சமன் ரத்னப்ரிய கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அவ்வாறு செய்யத் தவறின், அனைத்துத் தொழிற்சங்கங்களையும் ஒன்றிணைத்து அரசாங்கத்திற்கு எதிராக கடுமையான எதிர்ப்புகள் முன்னெடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.