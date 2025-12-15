WhatsApp
Monday, December 15, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
ஜெர்மனியில் கிறிஸ்துமஸ் சந்தையில் தாக்குதல் திட்டம்: ஐந்து பேர் கைது
by இளவரசி
Brown பல்கலைக்கழகத்தில் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய சந்தேகநபர் கைது!
by இளவரசி
சிட்னி சம்பவம்: சிறுமி உட்பட 15 பேர் உயிரிழப்பு; தந்தை–மகனே...
by இளவரசி
ஒரு நரை முடியைப் பிடுங்கினால் அதிக நரை முடிகள் வருமா?
by இளவரசி
கோயில் குளங்களில் காசு வீசுவது – மூடநம்பிக்கையா, அறிவியலா?
by இளவரசி
மீன் வாங்கும் முன் இவற்றை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
ஆஸ்திரேலியா- சிட்னியில் துப்பாக்கிச் சூடு; 12 பேர் உயிரிழப்பு!
by இளவரசி
பிரம்மஞானி | லஹரி
by பூங்குன்றன்

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

மீன் வாங்கும் முன் இவற்றை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

written by இளவரசி
மீன் வாங்கும் முன் இவற்றை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

மீன் மனித உடலுக்கு மிகவும் அவசியமான சத்தான உணவுகளில் ஒன்று. புரதம், ஓமேகா-3 கொழுப்புகள் மற்றும் பல வைட்டமின்கள் இதில் நிறைந்துள்ளன.

ஆனால் நல்லது அல்லாத, கெட்டுப் போன மீனை உண்பது ஆரோக்கியத்திற்கு பெரும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும். உணவு விஷம், வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி போன்ற பிரச்சினைகள் இதனால் உருவாகலாம்.

எனவே, மீன் வாங்கும் போது அது நல்லதா அல்லது கெட்டுப் போனதா என்பதை சரியாக அடையாளம் காண தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

நல்ல மீன் பொதுவாக கண்களுக்கு பிரகாசமாகவும் தெளிவாகவும் தோன்றும். அதன் தோல் பளபளப்புடன் ஈரமாக இருக்கும். உடலை விரலால் அழுத்தினால் உடனே பழைய வடிவத்திற்கு திரும்பும். கில்ஸ் சிவப்பு அல்லது இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படும். வாசனையும் இயற்கையான கடல் அல்லது நதி மணமாக இருக்கும்; துர்நாற்றம் இருக்காது.

இதற்கு மாறாக கெட்டுப் போன மீனின் கண்கள் மங்கலாகவும் உள்ளே ஒடுங்கியதாகவும் இருக்கும். தோல் ஒட்டும் தன்மையுடன் அல்லது உலர்ந்ததாக காணப்படும். உடலை அழுத்தினால் குழி விழுந்தபடியே இருக்கும். கில்ஸ் பழுப்பு, சாம்பல் அல்லது கருப்பு நிறமாக மாறியிருக்கும். அதிலும் முக்கியமாக கடுமையான துர்நாற்றம் இருந்தால் அந்த மீனை தவிர்ப்பது நல்லது.

சந்தையில் மீன் விற்கப்படும் முறையையும் கவனிக்க வேண்டும். போதுமான ஐஸில் சுத்தமான இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மீன் பொதுவாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கும். மிகவும் குறைந்த விலைக்கு கிடைக்கும் மீன்கள் சில நேரங்களில் பழுதடைந்ததாக இருக்கலாம் என்பதால் கூடுதல் கவனம் தேவை. வீட்டிற்கு கொண்டு வந்ததும் மீனை உடனடியாக சுத்தம் செய்து குளிர்சாதன பெட்டியில் வைப்பது அவசியம். ஏதேனும் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் அந்த மீனை சாப்பிடாமல் விடுவது தான் புத்திசாலித்தனம்.

சிறிதளவு கவனம் மற்றும் விழிப்புணர்வு இருந்தாலே நல்ல மீனை தேர்வு செய்து, குடும்பத்தின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க முடியும்.

