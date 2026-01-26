குடும்பத்திற்கு ஏற்ற எண்ணெய் அளவு எவ்வளவு?

ஒரு வீட்டில் ஒரு மாதத்திற்கு எவ்வளவு சமையல் எண்ணெய் பயன்படுத்துவது ஆரோக்கியமானது என்ற கேள்வி இன்றைய காலத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாக மாறியுள்ளது. வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள், வேலைப் பளு, விரைவாக சமைக்கும் பழக்கம் ஆகியவை காரணமாக எண்ணெய் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் நிலை பல வீடுகளில் காணப்படுகிறது. ஆனால் சமையல் எண்ணெய் உடலுக்கு தேவையான ஒன்றாக இருந்தாலும், அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் போது அது பல உடல்நல பிரச்சினைகளுக்கு காரணமாக மாறுகிறது.
மருத்துவ நிபுணர்களின் பொதுவான ஆலோசனையின்படி, ஒரு நபருக்கு ஒரு நாளில் சுமார் 20 முதல் 25 மில்லிலிட்டர் வரை சமையல் எண்ணெய் போதுமானதாகும். இதன் அடிப்படையில் கணக்கிட்டால், ஒரு நபருக்கு ஒரு மாதத்திற்கு சுமார் 600 முதல் 750 மில்லிலிட்டர் வரை எண்ணெய் பயன்படுத்துவது ஆரோக்கியமான அளவாகக் கருதப்படுகிறது. நான்கு பேர் கொண்ட ஒரு குடும்பம் மாதத்திற்கு சுமார் 2 முதல் 3 லிட்டர் வரை சமையல் எண்ணெய் பயன்படுத்தினால், அது உடல்நல ரீதியாக பாதுகாப்பான அளவாக இருக்கும். இதை விட அதிகமாக எண்ணெய் பயன்படுத்தப்படும் போது, உடலில் தேவையற்ற கொழுப்பு சேர்ந்து பல நோய்கள் உருவாகும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது.
எண்ணெய் அதிகம் உள்ள உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிடும் பழக்கம் உடல் எடையை அதிகரிக்கிறது. குறிப்பாக வயிறு பகுதியில் கொழுப்பு சேர்வது, ரத்தத்தில் கெட்ட கொழுப்பின் அளவை உயர்த்துகிறது. இதன் விளைவாக இதய நோய்கள், உயர் ரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு போன்ற பிரச்சினைகள் உருவாகலாம். அதே நேரத்தில், எண்ணெயை முழுமையாக தவிர்ப்பதும் சரியான வழி அல்ல. நல்ல கொழுப்பு சத்துகள் உடலுக்கு அவசியமானவை. அவை ஹார்மோன் சுரப்பு, மூளை செயல்பாடு, வைட்டமின்கள் உறிஞ்சப்படுதல் போன்ற பல முக்கிய செயல்களில் பங்கு வகிக்கின்றன.
எந்த வகை எண்ணெயை பயன்படுத்துகிறோம் என்பதும் அதே அளவு முக்கியமான விஷயமாகும். ஒரே எண்ணெயை நீண்ட காலம் தொடர்ந்து பயன்படுத்தாமல், எள் எண்ணெய், கடலை எண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய், சூரியகாந்தி எண்ணெய் போன்றவற்றை மாறி மாறி பயன்படுத்துவது உடலுக்கு நல்ல சமநிலையை வழங்கும். ஒவ்வொரு எண்ணெயிலும் உள்ள கொழுப்பு சத்து வகைகள் வேறுபடும் என்பதால், அவற்றை மாற்றி பயன்படுத்துவது உடல்நலத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். மேலும் ஒரே எண்ணெயை மீண்டும் மீண்டும் காய்ச்சி பயன்படுத்துவது தீங்கு விளைவிக்கும் பழக்கமாகும். இப்படிப்பட்ட எண்ணெய்கள் உடலில் நச்சுத் தன்மையை அதிகரிக்கக்கூடும்.
சமையல் முறையும் எண்ணெய் பயன்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அதிகமாக வறுத்த உணவுகள், டீப் ஃப்ரை செய்யப்படும் உணவுகள் ஆகியவற்றை தினசரி உணவில் சேர்ப்பது எண்ணெய் பயன்பாட்டை அதிகரிக்கிறது. இதற்கு பதிலாக வேகவைத்த உணவுகள், சுட்ட உணவுகள், குறைந்த எண்ணெயில் செய்யப்படும் உணவுகளை அதிகம் தேர்வு செய்வது நல்லது. வீட்டில் சமையல் செய்யும் போது அளவுக் கோப்பை அல்லது கரண்டி பயன்படுத்தி எண்ணெயை அளந்து ஊற்றும் பழக்கம் இருந்தால், தேவைக்கு மேல் எண்ணெய் சேர்ப்பது தானாகவே குறையும்.
இன்றைய காலத்தில் வெளியில் வாங்கி சாப்பிடும் உணவுகளும் எண்ணெய் அளவை அதிகரிக்கும் முக்கிய காரணமாக உள்ளன. ஹோட்டல் உணவுகள், ஃபாஸ்ட் ஃபுட் வகைகள், ஸ்நாக்ஸ் போன்றவை பெரும்பாலும் அதிக எண்ணெயில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. வீட்டில் மாதத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டிய எண்ணெய் அளவை கட்டுப்படுத்த நினைப்பவர்கள், வெளி உணவுகளை குறைப்பதும் அவசியம். அப்படி செய்தால் உடல்நலம் மட்டுமல்ல, குடும்ப செலவும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும்.
மொத்தத்தில், ஒரு மாதத்திற்கு வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் சமையல் எண்ணெய் அளவு குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப, ஆனால் அளவோடு இருக்க வேண்டும். எண்ணெய் இல்லாமல் உணவு சாத்தியமில்லை, ஆனால் அளவுக்கு மீறினால் அது மருந்தாக அல்ல, நோயாக மாறிவிடும். சரியான அளவு, சரியான எண்ணெய், சரியான சமையல் முறை ஆகியவற்றை பின்பற்றினால், நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் நீண்ட காலம் வாழ முடியும்.