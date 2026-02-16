முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி

காலையில் இட்லி, தோசை சாப்பிடும்போது, சாதாரண சட்னி மட்டுமல்லாமல், புதுமையான முள்ளங்கி சட்னி செய்து பார்க்கலாம். இந்த சட்னியில் முள்ளங்கியின் வாசனை வராமல், கார சட்னி போல சுவையாக இருக்கும். வீட்டில் முள்ளங்கி சாப்பிடாதவர்களும் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள்.
தேவையான பொருட்கள்:
முக்கிய பொருட்கள்
எண்ணெய் – 3 டீஸ்பூன் (2 + 1)
முள்ளங்கி – 150 கிராம் (தோல் நீக்கி நறுக்கியது)
கருப்பு உளுத்தம் – 2 டீஸ்பூன்
வரமிளகாய் – 5
சின்ன வெங்காயம் – 20
பூண்டு – 10 பல்
தக்காளி – 1 (நறுக்கியது)
கறிவேப்பிலை – 1 கொத்து
கொத்தமல்லி – 1/2 கைப்பிடி
உப்பு – சுவைக்கேற்ப
புளி – சிறிய துண்டு
தண்ணீர் – சிறிது
தாளிப்பதற்கு
எண்ணெய் – 2 டீஸ்பூன்
கடுகு – 1/4 டீஸ்பூன்
உளுத்தம் பருப்பு – 1/2 டீஸ்பூன்
கறிவேப்பிலை – 1 கொத்து
பெருங்காய தூள் – 1/4 டீஸ்பூன்
செய்முறை:
முள்ளங்கி தயாரித்தல்
முள்ளங்கியின் தோலை நீக்கி நறுக்கிக் கொள்ளுங்கள்.
முள்ளங்கி வதக்கல்
வாணலியில் 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும், முள்ளங்கியை சேர்த்து வதக்கி நிறம் மாறும் வரை வதக்கவும்.
வதக்கிய முள்ளங்கியை ஒரு தட்டில் எடுத்து வைக்கவும்.
மசாலா வதக்கல்
அதே வாணலியில் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்க்கவும்.
கருப்பு உளுத்தம் பருப்பு மற்றும் வரமிளகாய் சேர்த்து நன்கு வறுக்கவும்.
பின்னர் சின்ன வெங்காயம், பூண்டு சேர்த்து நன்கு வதக்கவும்.
அதில் நறுக்கிய தக்காளியை சேர்த்து மென்மையாகும் வரை வதக்கவும்.
முள்ளங்கி சேர்த்தல்
கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி சேர்த்து வதக்கவும்.
முன்னதாக வதக்கிய முள்ளங்கியை சேர்த்து நன்கு கலக்கி இறக்கி குளிர வைக்கவும்.
அரைபித்தல்
வதக்கிய பொருட்களை மிக்சர் ஜாரில் எடுத்து, உப்பு, புளி, சிறிது நீர் சேர்த்து நன்கு அரைத்து மென்மையான பிஸ்தி செய்யவும்.
தேவையான அளவு நீர் சேர்த்து சரியான கெட்டியாக இல்லாமல் சரியாக கலக்கவும்.
தாளிப்பு சேர்த்து இறுதி செயல்
வாணலியில் 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும், கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, கறிவேப்பிலை, பெருங்காய தூள் சேர்த்து தாளிக்கவும்.
இந்த தாளிப்பை அரைத்த சட்னியில் சேர்த்து நன்கு கிளறி இறக்கவும்.
இப்படியாக, சுவையான காரமில்லாத முள்ளங்கி சட்னி தயார்!