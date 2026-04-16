WhatsApp
Thursday, April 16, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
செய்திகள்

முகத்தில் இறந்த செல்கள் நீக்க இயற்கை ஸ்க்ரப் முறைகள்!
by இளவரசி
மாங்காய் காரக் குழம்பு: சுவையில் முந்தும் பாரம்பரிய ரெசிபி!
by இளவரசி
இளவரசர் ஹாரி மற்றும் மேகன் ஆஸ்திரேலிய பயணம்: சமூக வலைதள...
by இளவரசி
இஸ்ரேல்–லெபனான் பதற்றம் குறையுமா? இன்று முக்கிய பேச்சுவார்த்தை
by இளவரசி
மாணவர் கடன் சர்ச்சை: இங்கிலாந்து அரசுக்கு எதிராக 9 பல்கலைக்கழகங்கள்...
by இளவரசி
BBCயில் பெரும் ஆட்குறைப்பு? 2,000 பணியாளர்களை நீக்க திட்டம்!
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (16 ஏப்ரல் 2026): இன்று எந்த ராசிக்கு...
by இளவரசி
கங்கை அமரன் நடிக்கும் ‘லெனின் பாண்டியன்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சமையல் மாங்காய் காரக் குழம்பு: சுவையில் முந்தும் பாரம்பரிய ரெசிபி!

மாங்காய் காரக் குழம்பு: சுவையில் முந்தும் பாரம்பரிய ரெசிபி!

written by இளவரசி 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
சாம்பாருக்குப் பிறகு பல வீடுகளில் அடிக்கடி செய்யப்படும் உணவு காரக் குழம்புதான். இப்போது மாங்காய் சீசன் தொடங்கியுள்ளதால், வழக்கமான வெண்டைக்காய் அல்லது கத்திரிக்காய் குழம்பை விட்டு விட்டு, மாங்காயை வைத்து ஒரு சுவையான காரக் குழம்பை செய்து பார்ப்பது நல்ல மாற்றமாக இருக்கும்.

பலருக்கு தெரியாத இந்த மாங்காய் காரக் குழம்பு, செட்டிநாடு சமையலில் மிகவும் பிரபலமானது. சுவையிலும், மணத்திலும் தனித்துவம் கொண்ட இந்த குழம்பு, சாதத்துடன் சேர்த்து சாப்பிட மிகவும் ருசியாக இருக்கும். அதிலும், இந்த ரெசிபியின் சிறப்பு என்னவென்றால், இது சுலபமாக தயாரிக்கக்கூடியது மட்டுமல்லாமல், சில நாட்கள் வரை கெடாமல் வைத்து சாப்பிடவும் முடியும்.

வழக்கமான சமையலில் மாற்றம் தேடும் போது, இந்த ஸ்டைல் மாங்காய் காரக் குழம்பை முயற்சி செய்து பாருங்கள். வீட்டில் உள்ள அனைவரையும் கவரும் சுவையுடன் இது இருக்கும். கீழே இதை செய்வதற்கான எளிய செய்முறை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது — அதை பின்பற்றி நீங்களும் இந்த அற்புதமான ரெசிபியை தயார் செய்யலாம்.

தேவையான பொருட்கள்:

– மாங்காய் – 2 (நீளவாக்கில் கீறி வைத்து கொள்ளவும்)
– புளி – சிறிய நெல்லிக்காய் அளவு
– மஞ்சள் தூள் – கால் ஸ்பூன்
– கறிவேப்பிலை – 1 கொத்து
– உப்பு – தேவையான அளவு
– அரிசி கழுவிய நீர் – 2 கப்

வறுத்து அரைக்க:

– எண்ணெய் – 1 ஸ்பூன்
– வெந்தயம் – 1/2 ஸ்பூன்
– கடலைப்பருப்பு – 1 ஸ்பூன்
– உளுத்தம்பருப்பு – 1 1/2 ஸ்பூன்
– துவரம்பருப்பு – 1 ஸ்பூன்
– வர மிளகாய் – 6
– பெருங்காயம் – 1/4 ஸ்பூன்

தாளிக்க:

– கடுகு – 1/2 ஸ்பூன்
– உளுத்தம்பருப்பு – 1/2 ஸ்பூன்
– கறிவேப்பிலை – சிறிதளவு

செய்முறை:

– ஒரு அகன்ற பாத்திரத்தில் அரிசி கழுவிய நீரை எடுத்துக்கொண்டு, அதில் மஞ்சள் தூள், உப்பு மற்றும் ஒரு புளியங்கொட்டையை சேர்க்கவும்.

– மாங்காயை மூன்று துண்டுகளாக கீறி வைத்துக் கொள்ளவும்.

– இந்த மாங்காயை அரிசி கழுவிய நீரில் சேர்த்து, மாங்காய்கள் நன்கு வேகும் வரை மூடி வைத்துச் சமைக்கவும். மாங்காய்கள் அதிகப்படியாக வெந்து குழைந்துவிடாமல் இருக்க வேண்டும்.

– மாங்காய் கொதிக்கும்போது, ​​1/4 தேக்கரண்டி பெருங்காயத்தூள் மற்றும் கறிவேப்பிலை ஆகியவற்றைச் சேர்க்கவும்.

– இப்போது ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து, வெந்தயம், கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, துவரம்பருப்பு, வர மிளகாய் மற்றும் பெருங்காயம் ஆகியவற்றை சேர்த்து வறுத்து ஆற விடவும்.

– இவை ஆறியதும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து கொரகொரப்பான பொடியாக அரைக்கவும்.

– மாங்காய்கள் வெந்ததும், அரைத்து வைத்துள்ள இந்த பொடியைச் சேர்த்து, 5 நிமிடங்கள் கொதிக்க விடவும்; இப்போது ஒரு இனிமையான நறுமணம் வெளிப்படும்.

– இந்த குழம்பு சற்று தண்ணீர் பதத்தில் இருந்ததால்தான் நன்றாக இருக்கும்.

– பின்னர் ஒரு கடாயில் எண்ணெய்யை ஊற்றி சூடாக்கவும், எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு சேர்த்து தாளிக்கவும்.

– கடுகு பொரிந்ததும் கறிவேப்பிலை மற்றும் உளுந்து சேர்த்து தாளிக்கவும்.

– இறுதியாக இந்த தாளிப்பை குழம்பின் மீது ஊற்றி நன்றாக கிளறினால் சுவையான மாங்காய் கார குழம்பு ரெடி.

– இதை அரை மணி நேரம் அப்படியே வைத்துவிட்டு அதன்பின் சாப்பிடவும்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

கிரீன் ஃபிஷ் ஃப்ரை… எப்படி சமைப்பது?

இட்லி–தோசைக்கு சிக்கன் தொக்கு ரெசிபி!

கொங்குநாடு ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம் – எளிய செய்முறை

பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி

ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்

முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி

பிரபலமானவை

கொழும்பு பல்கலைக்கழக மாணவரிடம் தீவிர விசாரணை!
உருக்குலைந்த நிலையில் ஆணின் சடலம் மீட்பு!!
இளவரசர் ஹாரி மற்றும் மேகன் ஆஸ்திரேலிய பயணம்: சமூக வலைதள பாதிப்புகள் குறித்த முக்கிய கருத்துகள்!
க.பொ.த சாதாரணதர பரீட்சை குறித்து அரசாங்கத்தின் அறிவிப்பு

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் – 06 மார்ச் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 05 மார்ச் 2026: இன்று எதிர்பாராத வருமானம்...
by இளவரசி
மீசாலை வடக்கு கட்டு வைரவர் ஆலயத்தின் வருடாந்த மாசிமக விரத உற்சவம்
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம்...
by இளவரசி
செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

காதல் துணையின் அருகில் தூக்கம் வருவது ஏன்? – அது சலிப்பின்...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
by இளவரசி
திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி

சமையல்

இட்லி–தோசைக்கு சிக்கன் தொக்கு ரெசிபி!
by இளவரசி
கொங்குநாடு ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம் – எளிய செய்முறை
by இளவரசி
பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி

மருத்துவம்

அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி

சினிமா

கங்கை அமரன் நடிக்கும் ‘லெனின் பாண்டியன்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
ஜனநாயகன்’ படக்குழு கடும் எச்சரிக்கை
by பூங்குன்றன்
விரைவில் திரைப்படமாகவுள்ள தீபச்செல்வனின் நாவல்
by பூங்குன்றன்
போதை பொருள் பாவனை குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் புது முகங்களின் ‘ முதற்கனல்’
by பூங்குன்றன்
அஜித் குமார் நடித்த ‘அமர்க்களம்’ ரி ரிலீஸ்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நீள்-இரா (Neelira) படம் பார்த்தேன்… | பி.எச். அப்துல் ஹமீது
by பூங்குன்றன்
லீடர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீளிரா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சாத்தான் தி டார்க்: திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு – 55 | சங்கத் தமிழன் எனத் தோன்றும் சிகைக்கொற்றன் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
யாழ்ப்பாணக் கோட்டையிலே போர்த்துக்கேயர் | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
புடினின் நிழல் கடற்படை மீது தாக்குதல்களுக்கு பிரிட்டன் பச்சைக்கொடி | ஈழத்து நிலவன்
by பூங்குன்றன்
தமிழர்களின் பிரச்சினையை 1965இல் ஏற்றுக்கொண்ட டட்லி செல்வா ஒப்பந்தம் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
“செய்தியாளர்” என அங்கீகரித்துப் பதிவு செய்யும் அமைப்பு இலங்கையில் இல்லை | அ....
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.