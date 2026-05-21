Thursday, May 21, 2026
மணமான மல்லி தோசையும் தேங்காய் சட்னியும்

written by இளவரசி
உங்கள் வீட்டில் தினமும் காலை டிபனாக தோசை செய்வது வழக்கமா? எப்போதும் ஒரே மாதிரி ப்ளைன் தோசை சாப்பிட்டு சலித்து விட்டீர்களா? அப்படியானால் இன்று கொஞ்சம் வித்தியாசமாக, மணமும் சுவையும் நிறைந்த மல்லி தோசை செய்து பாருங்கள்.

கொத்தமல்லி, புதினா, கறிவேப்பிலை சேர்த்து செய்யப்படும் இந்த தோசை, சுவையில் மட்டுமல்லாமல் ஆரோக்கியத்திலும் சிறந்தது. குறிப்பாக குழந்தைகள் கூட விரும்பி சாப்பிடும் அளவுக்கு இந்த தோசை மணமாகவும் மென்மையாகவும் இருக்கும். இதற்கு காரசாரமான தேங்காய் சட்னி சேர்த்து சாப்பிட்டால் சுவை இன்னும் அதிகரிக்கும்.

இப்போது இந்த மல்லி தோசையும் தேங்காய் சட்னியும் எப்படி செய்வது என்று விரிவாகப் பார்ப்போம்.

மல்லி தோசை செய்ய தேவையான பொருட்கள்

தோசை மாவு – 3 கப்
கொத்தமல்லி – 1 கப்
புதினா இலை – 1/2 கப்
கறிவேப்பிலை – சிறிதளவு
பச்சை மிளகாய் – 2
இஞ்சி – 1 சிறிய துண்டு
சீரகம் – 1 டீஸ்பூன்
உப்பு – தேவைக்கேற்ப
எண்ணெய் – தேவையான அளவு

மல்லி தோசை செய்வது எப்படி?

செய்முறை:

முதலில் கொத்தமல்லி, புதினா, கறிவேப்பிலை ஆகியவற்றை நன்றாக கழுவிக் கொள்ளுங்கள்.

பின்னர் மிக்ஸி ஜாரில்:

கொத்தமல்லி
புதினா
கறிவேப்பிலை
பச்சை மிளகாய்
இஞ்சி
சீரகம்

ஆகியவற்றை சேர்த்து சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி நன்றாக அரைத்துக் கொள்ளவும்.

இந்த பச்சை கலவையை தோசை மாவுடன் சேர்த்து நன்றாக கலந்து கொள்ளுங்கள்.
தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கலக்கவும்.
தோசைக்கல்லை அடுப்பில் வைத்து சூடானதும், மாவை ஊற்றி மெல்லிய தோசையாக பரப்புங்கள்.
சுற்றிலும் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி இருபுறமும் பொன்னிறமாக வேகவிடுங்கள்.
மணமான மல்லி தோசை தயார்!

தேங்காய் சட்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள்

துருவிய தேங்காய் – 1 கப்
பச்சை மிளகாய் – 2
பூண்டு – 2 பல்
வறுத்த கடலை – 2 டேபிள்ஸ்பூன்
இஞ்சி – சிறிதளவு
உப்பு – தேவைக்கேற்ப
தாளிக்க:
எண்ணெய் – 1 டீஸ்பூன்
கடுகு – 1/2 டீஸ்பூன்
உளுத்தம்பருப்பு – 1/2 டீஸ்பூன்
கறிவேப்பிலை – சிறிதளவு
வரமிளகாய் – 1

தேங்காய் சட்னி செய்வது எப்படி?

மிக்ஸி ஜாரில்:

தேங்காய்
பச்சை மிளகாய்
பூண்டு
வறுத்த கடலை
இஞ்சி
உப்பு

சேர்த்து சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி மென்மையாக அரைத்துக் கொள்ளவும்.

பின்னர் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, வரமிளகாய், கறிவேப்பிலை சேர்த்து தாளிக்கவும்.
இந்த தாளிப்பை அரைத்த சட்னியில் சேர்த்து கலக்கவும்.
சுவையான தேங்காய் சட்னி ரெடி!

சாப்பிடும் போது கிடைக்கும் சுவை!

சூடான மல்லி தோசையுடன் இந்த தேங்காய் சட்னியை சேர்த்து சாப்பிட்டால், ஹோட்டல் ஸ்டைல் சுவை கிடைக்கும். காலை உணவாக மட்டுமல்லாமல் மாலை நேர டிபனாகவும் இது அருமையாக இருக்கும்.

மல்லி தோசையின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

கொத்தமல்லி செரிமானத்திற்கு உதவும்
புதினா உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கும்
கறிவேப்பிலை இரும்புச் சத்து நிறைந்தது
எண்ணெய் குறைவாக பயன்படுத்துவதால் ஆரோக்கியமான டிபன்

