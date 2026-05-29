வீட்டிலேயே இலகுவாக கோழி கால் சூப் செய்வது எப்படி?

மழைக்காலம், குளிர் காலம் அல்லது உடல் சோர்வாக இருக்கும் நேரங்களில் சூடான கோழி கால் சூப் குடிப்பது உடலுக்கு புத்துணர்ச்சியை தரும். குறிப்பாக கோழிக்காலில் உள்ள கொலாஜன், கால்சியம் மற்றும் புரதச்சத்துகள் உடல்நலத்திற்கு பல நன்மைகளை வழங்குகின்றன. வீட்டிலேயே சுவையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் கோழி கால் சூப் செய்வது எப்படி என்பதை பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்
கோழி கால் – 4 முதல் 6
பெரிய வெங்காயம் – 1
தக்காளி – 1
பூண்டு – 6 பற்கள்
இஞ்சி – சிறிய துண்டு
மிளகு – 1 டீஸ்பூன்
சீரகம் – 1 டீஸ்பூன்
மஞ்சள் தூள் – 1/4 டீஸ்பூன்
மிளகாய் தூள் – 1/2 டீஸ்பூன் (விருப்பம்)
உப்பு – தேவைக்கு
கொத்தமல்லி இலை – சிறிதளவு
தண்ணீர் – 4 கப்
எண்ணெய் அல்லது நெய் – 1 டீஸ்பூன்
சுத்தம் செய்வது எப்படி?
முதலில் கோழி கால்களை நன்றாக கழுவி சுத்தம் செய்ய வேண்டும். வெளிப்புற தோல் மற்றும் நகங்கள் இருந்தால் அகற்றிவிடவும். பின்னர் மஞ்சள் தூள் மற்றும் சிறிது உப்பு சேர்த்து மீண்டும் கழுவினால் வாசனை குறையும்.
செய்வது எப்படி?
படி 1:
ஒரு குக்கரில் எண்ணெய் அல்லது நெய் ஊற்றி சூடானதும் நறுக்கிய வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி சேர்த்து வதக்கவும்.
படி 2:
அதில் தக்காளி சேர்த்து நன்றாக மென்மையாகும் வரை வதக்கவும்.
படி 3:
பின்னர் கோழி கால்களை சேர்த்து சில நிமிடங்கள் கிளறவும்.
படி 4:
மிளகு, சீரகம் இடித்து சேர்க்கவும். அதனுடன் மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள் மற்றும் தேவையான உப்பும் சேர்க்கவும்.
படி 5:
4 கப் தண்ணீர் ஊற்றி குக்கரை மூடி 6 முதல் 8 விசில் வரை வேகவிடவும்.
படி 6:
அழுத்தம் குறைந்ததும் திறந்து சூப்பை வடிகட்டி மேலே கொத்தமல்லி தூவி சூடாக பரிமாறலாம்.
கோழி கால் சூப்பின் நன்மைகள்
உடல் சக்தியை அதிகரிக்கும்
மூட்டு வலியை குறைக்க உதவும்
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தும்
குளிர் மற்றும் சளி பிரச்சினைகளுக்கு நிவாரணம் தரும்
தோல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது
சுவையாக செய்ய சில குறிப்புகள்
அதிக காரசாரமாக வேண்டுமெனில் மிளகு அளவை அதிகரிக்கலாம்
சின்ன வெங்காயம் பயன்படுத்தினால் சுவை கூடும்
இறுதியில் சிறிதளவு எலுமிச்சை சாறு சேர்த்தால் ருசி அதிகரிக்கும்
எளிய பொருட்களுடன் வீட்டிலேயே ஆரோக்கியமான கோழி கால் சூப் செய்து குடும்பத்துடன் சுவைக்கலாம். குறிப்பாக மழைக்காலங்களில் இந்த சூப் உடலுக்கு நல்ல சூட்டையும் ஆரோக்கியத்தையும் தரும்.