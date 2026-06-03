வீட்டில் குடைமிளகாய் இருக்கா? அப்படியானால் இந்த குருமா செய்து பாருங்கள்!

வீட்டில் குடைமிளகாய் இருந்தால், அதை வைத்து எப்போதும் சாலட் அல்லது சாதாரண கறி மட்டும் செய்ய வேண்டியதில்லை. மிகவும் சுவையான மற்றும் மணம் மிக்க குடைமிளகாய் குருமாவை எளிதாக செய்து அசத்தலாம். இந்த குருமா சப்பாத்தி, பரோட்டா, தோசை, இடியாப்பம் மட்டுமின்றி சாதத்துடனும் சாப்பிட அருமையாக இருக்கும்.
குடும்பத்தினர் அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய இந்த குருமாவை எப்படி செய்வது என்று பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்
குடைமிளகாய் – 2 (நறுக்கியது)
பெரிய வெங்காயம் – 2
தக்காளி – 2
இஞ்சி பூண்டு விழுது – 1 டீஸ்பூன்
தேங்காய் துருவல் – ¼ கப்
முந்திரி – 6 முதல் 8
மஞ்சள் தூள் – ¼ டீஸ்பூன்
மிளகாய்த்தூள் – 1 டீஸ்பூன்
மல்லித்தூள் – 1 டீஸ்பூன்
கரம் மசாலா – ½ டீஸ்பூன்
கடுகு – ½ டீஸ்பூன்
சோம்பு – ½ டீஸ்பூன்
கறிவேப்பிலை – சிறிதளவு
எண்ணெய் – தேவையான அளவு
உப்பு – தேவையான அளவு
அரைக்க வேண்டிய பொருட்கள்
தேங்காய் மற்றும் முந்திரியை சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து நைஸாக அரைத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
செய்முறை
முதலில் ஒரு கடாயை அடுப்பில் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, சோம்பு, கறிவேப்பிலை சேர்த்து தாளிக்கவும்.
பின்னர் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்கவும். அதன்பின் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை கிளறவும்.
இப்போது தக்காளியை சேர்த்து நன்கு மசிந்து வரும் வரை வதக்க வேண்டும். பின்னர் மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள் மற்றும் தேவையான உப்பு சேர்த்து கலக்கவும்.
அடுத்து நறுக்கிய குடைமிளகாயை சேர்த்து 3 முதல் 4 நிமிடங்கள் வரை வதக்குங்கள். குடைமிளகாய் அதிகமாக வெந்துவிடாமல் இருப்பதே சுவைக்கு முக்கிய காரணம்.
இப்போது அரைத்து வைத்துள்ள தேங்காய்-முந்திரி விழுதை சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி நன்றாக கிளறவும். குருமா கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் கரம் மசாலாவை தூவி 5 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் வேக வைக்கவும்.
எண்ணெய் மேலே பிரிந்து வந்ததும் அடுப்பை அணைத்து விடலாம்.
சுவையை அதிகரிக்கும் குறிப்பு
இந்த குருமாவில் சிறிதளவு புதினா அல்லது கொத்தமல்லி இலை சேர்த்தால் மணமும் சுவையும் மேலும் அதிகரிக்கும். மேலும் பச்சை பட்டாணி அல்லது உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து செய்யலாம்.
எளிதில் கிடைக்கும் குடைமிளகாயை வைத்து செய்யப்படும் இந்த குருமா, வீட்டிலேயே உணவக சுவையை தரக்கூடியது. சப்பாத்தி, தோசை, இடியாப்பம், சாதம் என எதனுடன் சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் அசத்தலான சுவையை தரும். அடுத்த முறை வீட்டில் குடைமிளகாய் இருந்தால், இந்த குருமாவை செய்து குடும்பத்தினரை மகிழ்விக்கலாம்.