கடந்த ஆண்டில் 280,000க்கும் மேற்பட்ட குற்றங்கள் பதிவு செய்யப்படவில்லை!

இங்கிலாந்தில் கடந்த ஆண்டு 280,000 க்கும் மேற்பட்ட குற்றங்கள் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்று பொலிஸ் கண்காணிப்புக் குழு கண்டறிந்துள்ளது.
2024 மார்ச் 31 வரையிலான ஆண்டில் சுமார் 5% குற்றங்கள் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்று மெஜஸ்டிஸ் இன்ஸ்பெக்டரேட் ஆஃப் கான்ஸ்டாபுலரி மற்றும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு சேவைகள் (HMICFRS) மதிப்பிட்டுள்ளது.
2014 இல் 80.5% ஆக இருந்த அனைத்து குற்றங்களிலும் சுமார் 95% வரை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தற்போது முன்னேற்றம் தேவைப்படும் பகுதிகள் உள்ளன.
பதிவு செய்யப்படாத குற்றங்கள் என்பது பொலிஸாரிடம் புகாரளிக்கப்படும் சம்பவங்கள். ஆனால், அவை குற்றங்களாகப் பதிவு செய்யப்படுவதில்லை. இது பெரும்பாலும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாமல் போகும்.
காவல் துறையால் வகுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி, ஒரு சம்பவம் சட்ட வரம்பைத் தாண்டியதும், சம்பவம் நடந்ததை முரண்படுவதற்கு “நம்பகமான ஆதாரங்கள் எதுவும்” இல்லாததும் குற்றமாகப் பதிவு செய்யப்படும்.
ஒரு குற்றச்சாட்டு கூறப்பட்டாலும், புகார் அளிக்கும் அதிகாரிக்கு அந்தக் குற்றச்சாட்டு பொய்யானது என்று தெரிந்தால், அவர்கள் குற்றத்தைப் பதிவு செய்யாமல் இருக்க முடிவு செய்யலாம். ஆனால், அது ஏன் பதிவு செய்யப்படக்கூடாது என்பதை நியாயப்படுத்த வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்டவருக்கு இது குறித்துத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று பெருநகர பொலிஸ் தெரிவித்துள்ளது.
பெண்களைப் பாதிக்கும் குற்றங்கள், துன்புறுத்தல், பின்தொடர்தல் மற்றும் நடத்தையைக் கட்டுப்படுத்துதல் உள்ளிட்டவை, பதிவு செய்யப்படாத வன்முறைக் குற்றங்களில் 37.9% ஆகும்.
தொழிற்கட்சியின் 2024 அறிக்கை, ஒரு தசாப்தத்தில் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிரான வன்முறையை பாதியாகக் குறைப்பதாக உறுதியளித்தது.
ஜனவரியில் வெளியிடப்பட்ட இங்கிலாந்தின் செலவு கண்காணிப்பு அமைப்பின் அறிக்கை, பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிரான வன்முறையைச் சமாளிக்க உள்துறை அலுவலக முயற்சிகள் இதுவரை “மேம்பட்ட விளைவுகளை” ஏற்படுத்தவில்லை என்பதைக் கண்டறிந்துள்ளது.
ஜூலை மாதம், தேசிய புள்ளிவிவரங்களுக்கான அலுவலகம், கடந்த ஆண்டில் எட்டு பெண்களில் ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமை, வீட்டு துஷ்பிரயோகம் அல்லது பின்தொடர்தலுக்கு ஆளானதாகக் கண்டறிந்தது.