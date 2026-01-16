இங்கிலாந்திலும் 16 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு சமூக ஊடகத் தடை அமலாகுமா? பிரதமர் பரிசீலனை!

இங்கிலாந்திலும் 16 வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்கள் சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துவதற்குத் தடை விதிக்கும் திட்டத்தை பிரதமர் சர் கீர் ஸ்டார்மர் நிராகரிக்கவில்லை. இது தொடர்பாகத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும், “அனைத்து விருப்பங்களும் பரிசீலனையில் உள்ளன” என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
16 வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்களுக்கான சமூக ஊடகத் தடையை சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்திய ஆஸ்திரேலியாவின் செயல்பாடுகளை இங்கிலாந்து அரசாங்கம் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகிறது. ஆஸ்திரேலியாவின் புதிய சட்டத்திற்கு இணங்க, மெட்டா நிறுவனம், தனது பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் தளங்களில் சுமார் 5,00,000 கணக்குகளை ஏற்கெனவே முடக்கியுள்ளது.
கன்சர்வேடிவ் கட்சித் தலைவர் கெமி பேடனாக், சமூக ஊடகங்களின் “அடிமையாக்கும்” தன்மை இளைஞர்களின் மனநலப் பாதிப்புகளுடன் வலுவாகத் தொடர்புடையது என்று கூறியுள்ளார்.
லேபர் கட்சியின் சில மூத்த உறுப்பினர்களும், பள்ளிகளில் ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாட்டைத் தடை செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தை ஆதரிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக, ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் அதிக நேரம் திரைகளைப் (screens) பயன்படுத்துவது கவலையளிப்பதாக பிரதமர் ஸ்டார்மர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். ஒரு சிறுவனுக்கு சுத்தியல் அல்லது ரம்பம் போன்ற கருவிகளைக் கையாள்வதை எப்படிக் கண்காணிப்பு இல்லாமல் அனுமதிக்க முடியாதோ, அதுபோலவே மொபைல் போன்களையும் ஒப்பிடலாம் என்று அரசாங்கத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிர்பார்க்கப்படும் வாக்கெடுப்பு அடுத்த வாரம் பிரபுக்கள் சபையில் (House of Lords) சிறுவர்களின் நல்வாழ்வு தொடர்பான மசோதாவில் இதற்கான திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டு வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட உள்ளது.
இந்தத் திருத்தம் நிறைவேற்றப்பட்டால், அடுத்த சில மாதங்களில் பொதுச்சபையில் (House of Commons) இது குறித்துக் கட்டாய வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்.
தொண்டு நிறுவனங்களின் எச்சரிக்கை இருப்பினும், இத்தகைய முழுமையான தடைகள் “எதிர்பாராத விளைவுகளை” ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று தற்கொலை தடுப்பு தொண்டு நிறுவனமான ‘மோலி ரோஸ் அறக்கட்டளை’ (Molly Rose Foundation) கவலை தெரிவித்துள்ளது.
இத்தகைய தடைகள் ஆபத்துகளைக் கட்டுப்படுத்தப்படாத மற்றும் மறைமுகமான இடங்களுக்குத் தள்ளிவிடக்கூடும் என்றும், தடையை விட ஒழுங்குமுறை தீர்வுகளே சிறந்தது என்றும் அவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.