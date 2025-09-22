வெள்ளைப்பூண்டு பயன்கள்

🧄 வெள்ளைப்பூண்டு (Garlic) நம் தினசரி சமையலில் சுவைக்கும் மணத்துக்கும் பயன்படும். ஆனால், அது சுவைக்கே மட்டும் இல்லாமல் உடல்நலத்துக்கும் பல நன்மைகளை தருகிறது.
✅ உடல்நல நன்மைகள்
இம்யூனிட்டி அதிகரிக்கும் – வெள்ளைப்பூண்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உயர்த்துகிறது. சளி, காய்ச்சல் போன்றவற்றை தடுக்கும்.
இரத்த அழுத்தம் கட்டுப்பாடு – உயர் இரத்த அழுத்தம் (High BP) உள்ளவர்களுக்கு வெள்ளைப்பூண்டு உதவியாக இருக்கும்.
கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கும் – கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை (Bad Cholesterol) குறைத்து, நல்ல கொலஸ்ட்ராலை (Good Cholesterol) அதிகரிக்கிறது. இதனால் இதய நோய் ஆபத்து குறைகிறது.
இதய நலன் – இரத்த நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்படாமல் பாதுகாக்கிறது.
ஆண்டி-ஆக்ஸிடன்ட் குணம் – உடலில் உள்ள நச்சு பொருட்களை நீக்குகிறது, முதுமையை தாமதமாக்குகிறது.
சர்க்கரை நோய் கட்டுப்பாடு – இன்சுலின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தி, இரத்த சர்க்கரை அளவை சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது.
தொற்று நோய் எதிர்ப்பு – பாக்டீரியா, வைரஸ், பூஞ்சை தொற்றுகளை எதிர்க்கும் திறன் உள்ளது.
மலச்சிக்கல் நீக்கம் – செரிமானத்தை எளிதாக்கி, குடல்சுகத்தை மேம்படுத்துகிறது.
எடை குறைப்பு – உடல் கொழுப்பை எரிக்க உதவுகிறது.
புற்றுநோய் தடுப்பு – சில ஆராய்ச்சிகளின் படி, புற்றுநோய் ஏற்படும் ஆபத்தை குறைக்கும் தன்மை உள்ளது.
📝 பயன்படுத்தும் விதம்
காலையில் வெறும் வயிற்றில் 1–2 பச்சை வெள்ளைப்பூண்டு பற்கள் தண்ணீருடன் சாப்பிட்டால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
சமையலில் அடிக்கடி சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
ஆனால் அதிகமாக சாப்பிட்டால் வயிற்று எரிச்சல், வாயில் துர்நாற்றம், வயிற்றுப்போக்கு போன்ற பக்கவிளைவுகள் ஏற்படலாம்.
👉 மிதமாகவும், தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால் வெள்ளைப்பூண்டு நம் உடலுக்கு ஒரு இயற்கை மருந்தாக செயல்படும்.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)