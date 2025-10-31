மூல நோயை வீட்டு வைத்தியத்தில் குணப்படுத்தலாமா?

மூல நோய் அல்லது பைல்ஸ் (Piles / Hemorrhoids) என்பது மலக் கழிக்கும் போது வலி, எரிச்சல், இரத்தப்போக்கு போன்ற பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும் ஒரு பொதுவான நோயாகும்.
இது பெரும்பாலும் நீண்ட நேரம் அமர்ந்து இருப்பது, தவறான உணவு பழக்கம் மற்றும் மலச்சிக்கல் போன்ற காரணங்களால் ஏற்படுகிறது. மருத்துவ சிகிச்சைகள் இருந்தாலும், சில நேரங்களில் வீட்டிலேயே சில எளிய வைத்திய முறைகள் மூலம் இதை குறைக்கலாம்.
🔹 1. நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவு
மூல நோய்க்கு முக்கியமான காரணம் மலச்சிக்கல் ஆகும். ஆகவே, தினசரி உணவில் பின்வரும் உணவுகளை சேர்க்கவும்:
கீரை வகைகள் (முருங்கைக்கீரை, பசலைக்கீரை)
பழங்கள் (பப்பாளி, வாழைப்பழம், ஆப்பிள்)
முழு தானியங்கள், ஓட்ஸ், கோதுமை ரொட்டி
இவை மலச்சிக்கலை குறைத்து, மலச் சீர்குலைவைத் தடுக்கின்றன.
🔹 2. போதுமான தண்ணீர் குடிக்கவும்
நாள்தோறும் குறைந்தது 2.5 முதல் 3 லிட்டர் வரை தண்ணீர் குடிப்பது அவசியம். இது உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றுகிறது.
🔹 3. வெந்நீர் Sitz குளியல்
ஒரு பெரிய தொட்டியில் வெந்நீரை நிரப்பி, அதில் 10–15 நிமிடங்கள் தினமும் இருவேளை உட்கார்ந்து கொள்ளவும். இது:
எரிச்சலைக் குறைக்கும்
வீக்கம் மற்றும் வலியைத் தணிக்கும்
இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தும்
🔹 4. தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது அலோவேரா ஜெல்
மூல புண்கள் அல்லது வீக்கம் இருந்தால், சிறிது தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது அலோவேரா ஜெல் தடவலாம். இது இயற்கையான மந்தம் தரும் மருந்தாக செயல்படும்.
🔹 5. நெகிழ்வான வாழ்க்கை முறை
நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பதை தவிர்க்கவும்.
தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் நடக்கவும் அல்லது யோகா செய்யவும்.
மலத்தை தடுத்துவைக்காமல் உடனே கழிவறைக்குச் செல்லும் பழக்கத்தைப் பின்பற்றவும்.
🔹 6. தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்
மிக காரமான உணவுகள்
அதிக காபி, டீ, மற்றும் மது
பொரித்த மற்றும் எண்ணெய் நிறைந்த உணவுகள்
இவை மூல நோயின் அறிகுறிகளை அதிகரிக்கக்கூடும்.
⚠️ எப்போது மருத்துவரை அணுக வேண்டும்?
வீட்டுவைத்தியத்தில் குறைவு காணவில்லை அல்லது:
இரத்தப்போக்கு நீடித்தால்
கடும் வலி இருந்தால்
மூலப் புண் வெளியில் தொங்கிவந்தால்
உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.
🔸 மூல நோயை ஆரம்ப நிலைகளில் வீட்டுவைத்தியத்தின் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம். ஆனால், கடுமையான நிலைமைகளில் மருத்துவ ஆலோசனை மிக அவசியம். ஆரோக்கியமான உணவு, போதுமான தண்ணீர், உடற்பயிற்சி மற்றும் ஒழுங்கையான வாழ்க்கை முறை தான் இந்த நோயிலிருந்து தப்பிக்க சிறந்த வழி.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)