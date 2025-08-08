வாடகை உயர்வு குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பிறகு அமைச்சர் ருஷனாரா அலி ராஜினாமா

வீடற்றோர் நலத்துறை அமைச்சர் ருஷனாரா அலி, தனக்குச் சொந்தமான ஒரு சொத்தின் வாடகையை நூற்றுக்கணக்கான பவுண்டுகள் உயர்த்தியதாக முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டை அடுத்து ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
முந்தைய குத்தகைதாரர்களின் ஒப்பந்தம் முடிவடைந்த சில வாரங்களுக்குப் பிறகு புதிய குத்தகைதாரர்களுக்கு வாடகை உயர்த்தப்பட்டதாக தி ஐ பேப்பர் தெரிவித்துள்ளது.
கிழக்கு இலண்டனில் திருமதி அலியிடமிருந்து ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்த நான்கு குத்தகைதாரர்களுக்கு கடந்த நவம்பரில் ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டது, அவர்களின் குத்தகை புதுப்பிக்கப்படாது என்றும், அவர்கள் வெளியேற நான்கு மாத கால அறிவிப்பையும் வழங்கியதாக செய்தித்தாள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
பின்னர் சொத்து சில வாரங்களுக்குள் £700 வாடகை அதிகரிப்புடன் மீண்டும் பட்டியலிடப்பட்டது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரதமருக்கு எழுதிய கடிதத்தில், திருமதி அலி, தனது பதவியில் நீடிப்பது “இந்த அரசாங்கத்தின் இலட்சியப் பணியிலிருந்து கவனத்தைத் திசைதிருப்புவதாக இருக்கும்” என்று கூறினார்.
அத்துடன், எல்லா நேரங்களிலும் நான் அனைத்து தொடர்புடைய சட்டத் தேவைகளையும் பின்பற்றியுள்ளேன் என்பதை தெளிவுபடுத்த விரும்புவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திருமதி அலியின் முன்னாள் குத்தகைதாரர்களில் ஒருவரான லாரா ஜாக்சன், தானும் மற்ற மூவரும் கூட்டாக £3,300 வாடகையை செலுத்தியதாகக் கூறினார்.
அவரும் அவரது சக குத்தகைதாரர்களும் வெளியேறிய சில வாரங்களுக்குப் பிறகு, சுயதொழில் செய்யும் உணவக உரிமையாளர், வீடு சுமார் £4,000 வாடகையுடன் மீண்டும் பட்டியலிடப்பட்டதைக் கண்டதாகக் கூறினார்.
“இது ஒரு முழுமையான நகைச்சுவை,” என்றும் “வாடகைதாரர்களிடமிருந்து இவ்வளவு பணத்தைப் பெற முயற்சிப்பது மிரட்டி பணம் பறித்தல்” என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.