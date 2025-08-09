பாட்டியை பார்க்க தந்தையுடன் மருத்துவமனைக்கு சென்ற 4 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு!

Margate இல் உள்ள ராணி எலிசபெத் தி ராணி மதர் மருத்துவமனையில் (Queen Elizabeth The Queen Mother Hospital -QEQM) அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த தனது பாட்டியை பார்ப்பதற்காக தந்தையுடன் சென்ற 4 வயது சிறுவன் விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த விபத்து வியாழக்கிழமை இடம்பெற்றுள்ளது.
மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியே நடந்து செல்லும்போது பஸ் மோதியதில் சிறுவன் ஜாஹிர் ஜான் உயிரிழந்தான் என நகர பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
ஜாஹிரின் தந்தை நவிட் ஃபீஸி, “எனது மகன் ஓர் இனிமையான மற்றும் அழகான பையன்” என்றும், “காயமடைந்தபோதும், எப்போதும் சிரித்துக் கொண்டே இருப்பான்” என்றும் கூறினார்.
மருத்துவமனை கட்டிடத்திற்கு அருகில் ஒரு நினைவுப் பகுதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு ஜாஹிரின் தாயார் மற்றும் பிற குடும்ப உறுப்பினர்கள் அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக பூக்கள் மற்றும் இனிப்புகளை வைத்தனர். அத்துடன், அவருக்கு இரங்கல் குறிப்புகளையும் எழுதி வைத்தனர்.
விபத்து நடப்பதற்கு முன்பு சிறுவன் மருத்துவமனையை விட்டு கால்நடையாக வெளியேறியதாக நகர பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
அவர் மீண்டும் உள்ளே அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். ஆனால், சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் வெளியேறிய போது இடம்பெற்ற விபத்தில் இறந்துவிட்டதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. அவரது நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
“கார்களால் மிகவும் பரபரப்பாக இருந்தது, பஸ் கடந்து செல்வதில் சிரமம் இருந்தது. அடுத்து எனக்குத் தெரிந்தது, அவர் பஸ்ஸின் அடியில் இருந்தார்” என மேற்படி மருத்துவமனையில் நோயாளியாக இருந்த நேரில் கண்ட சாட்சி கில்லியன் மர்பி கூறினார்.
“இந்த துயர சம்பவத்தால் நாங்கள் மிகவும் வருத்தமடைந்துள்ளோம். மேலும், குடும்பத்தினருக்கு எங்கள் மனமார்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என கிழக்கு கென்ட் மருத்துவமனைகள் NHS அறக்கட்டளையின் தலைமை நிர்வாகி டிரேசி பிளெட்சர் கூறினார்.