செஷயர் ஏரியில் இறந்து கிடந்த பெண் – இயற்கைக்கு மாறான மரணம்?

பொலிஸாரின் தேடுதலுக்குப் பிறகு ஏரியில் இருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் மரணம் குறித்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
செஷயரின் நார்த்விச்சின் பார்ன்டன் பகுதியைச் சேர்ந்த 38 வயதான ரேச்சல் பூத், ஜூலை 19 அதிகாலையில் காணாமல் போனதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஜூலை 21 அன்று செஷயரின் ஓக்மீரில் உள்ள ஒரு ஏரியிலிருந்து மீட்பு குழுக்கள் அவரது உடலை மீட்டன.
“ஜூலை 19 அன்று வீட்டிலிருந்து ரேச்சல் காணாமல் போனதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர் ஜூலை 21 அன்று டெலமேர் லேக் ஹாலிடே பார்க்கில் உள்ள ஏரியில் இறந்து கிடந்தார்” என, புதன்கிழமை வாரிங்டனில் உள்ள செஷயர் கரோனர் நீதிமன்றத்தில் நடந்த ஒரு சுருக்கமான விசாரணையில், கரோனர் அதிகாரி பால் டவுனி கூறினார்.
விசாரணையின் போது ரேச்சல் லாங்லி என்று குறிப்பிடப்பட்ட பூத், அவரது சகோதரியால் அடையாளம் காணப்பட்டார்.
“பிரேத பரிசோதனையில் இயற்கைக்கு மாறான மரண காரணம் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதால், ரேச்சல் லாங்லியின் மரணம் குறித்த விசாரணையை முறையாகத் தொடங்குவது பொருத்தமானது” என்று பிரேத பரிசோதனை அதிகாரி விக்டோரியா டேவிஸ் கூறினார்.