இலண்டன் குழாய் ரயில்வே வேலைநிறுத்தம்: பயணிகளுக்கு பெரும் இடையூறு

இலண்டனில் நேற்று (செப்டம்பர் 8, 2025) RMT தொழிற்சங்க உறுப்பினர்களின் ஐந்து நாள் வேலைநிறுத்தம் தொடங்கியதால், ஆயிரக்கணக்கான பயணிகளுக்கு போக்குவரத்து பெரும் இடையூறாக மாறியது.
இந்த வேலைநிறுத்தத்தால் ஏற்பட்ட குழப்பத்திற்கு மேலாக, பயணிகள் பயணத் தீர்வுகளைத் தேடியபோது போக்குவரத்து இலண்டன் (TfL) இணையதளம் முடங்கியது. ஒரே நேரத்தில் நூறாயிரக்கணக்கான பயணிகள் தளத்தை அணுகியதால் அதன் சர்வர்கள் ஸ்தம்பித்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
வேலைநிறுத்த நடவடிக்கை ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியது. சம்பளம் மற்றும் பணி நிலைமைகள் தொடர்பாக ரயில், கடல்சார் மற்றும் போக்குவரத்து சங்கம் (RMT) இலண்டன் போக்குவரத்து நிறுவனத்தின் 3.4 சதவீத ஊதிய சலுகையை நிராகரித்ததை அடுத்து இந்த தொழில்சார் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
வேலைநிறுத்தம் இந்த வாரம் முழுவதும் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, திங்கள் முதல் வியாழன் வரை குழாய் ரயில் சேவைகள் மிகக் குறைவாகவோ அல்லது முற்றிலும் இல்லாமலோ இருக்கும்.
பேக்கர்லூ (Bakerloo), சென்ட்ரல் (Central), சர்க்கிள் (Circle), டிஸ்ட்ரிக்ட் (District), ஹேமர்ஸ்மித் & சிட்டி (Hammersmith & City), ஜூபிலி (Jubilee), மெட்ரோபாலிட்டன் (Metropolitan), நோர்தர்ன் (Northern), பிக்காடில்லி (Piccadilly), விக்டோரியா (Victoria) மற்றும் வாட்டர்லூ & சிட்டி (Waterloo & City) ஆகிய அனைத்து குழாய் ரயில் பாதைகளும் RMT வேலைநிறுத்தத்தால் பாதிக்கப்படும்.
TfL நெட்வொர்க் முழுவதும் மிகக் குறைந்த அல்லது சேவை இல்லை என்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளதுடன், மாலை 6 மணிக்குள் பயணிகளை தங்கள் பயணத்தை முடிக்கவும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
டாக்லேண்ட்ஸ் லைட் ரயில்வே (DLR) சேவையும் செப்டம்பர் 9 செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் செப்டம்பர் 11 வியாழக்கிழமை அன்று இருக்காது. எலிசபெத் லைன் (Elizabeth Line) நிலையங்களில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுத்தங்கள் மட்டுமே இருக்கும்.
இந்த தொழில்சார் நடவடிக்கையால் ஏற்படும் பொருளாதாரச் செலவு £230 மில்லியனாக இருக்கலாம் எனப் பொருளாதார மற்றும் வணிக ஆராய்ச்சி மையம் மதிப்பிட்டுள்ளது. இந்த எண்ணிக்கை TfL ஊழியர்கள் மற்றும் பரந்த பயணிகளின் தளத்தில் தோராயமாக 700,000 வேலை நாட்களை இழந்ததைக் குறிப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.