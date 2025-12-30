இங்கிலாந்தில் குற்ற மையங்கள் அடையாளம்; ரோந்துப் பணிகளை அதிகரிக்க உத்தரவு

இங்கிலாந்தில் குற்றச் சம்பவங்கள் அதிகமாக நடைபெறும் பகுதிகள் பல அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அங்கு ரோந்துப் பணிகளை பெருக்க கன்சர்வேடிவ் கட்சி உத்தரவிட்டுள்ளது.
நாட்டின் 2000 குற்ற மையங்கள் குற்றச்செயல்கள் அதிகம் நிகழக்கூடிய இடங்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இந்தக் குற்ற மையங்கள் நாட்டின் 5 சதவீதப் பகுதியைக் கொண்டிருந்தாலும், 25 சதவீதம் வன்முறை சம்பவங்கள் இங்குதான் நடைபெறுவதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
அதிக குற்றச் சம்பவங்கள் நடைபெறும் முதல் ஐந்து இடங்களில் நான்கு வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் நகரில் அமைந்துள்ளன. அதே நேரத்தில், லீட்ஸ், பர்மிங்ஹாம் மற்றும் கார்டிஃப் பகுதிகளும் வன்முறை சம்பவங்களில் முக்கிய பாதிப்பை சந்தித்து வருகின்றன.
இந்த காரணத்தால், இங்கிலாந்தில் குற்ற சம்பவங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் ரோந்துப் பணிகளை அதிகரிக்க கன்சர்வேடிவ் கட்சி உத்தரவிட்டுள்ளது.