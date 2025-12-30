தீ விபத்தில் தாய் மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் உயிரிழப்பு

பாக்ஸிங் டே நாளில் குளோஸ்டர்ஷையர் மாகாணம், ஸ்ட்ரவுட் பகுதியில் உள்ள பிரிம்ஸ்கோம் ஹில் பகுதியில் பயங்கர தீ விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் 40 வயது தாய் மற்றும் அவரது 07 வயது மகள், 04 வயது மகன் உயிரிழந்தனர்.
வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை சுமார் 03 மணியளவில் வீட்டில் திடீர் தீப்பிடித்தது குறித்து அவசர சேவைகள் தகவல் பெற்றனர். தீ வேகமாக பரவி, குடும்பம் உள்ளே சிக்கிக்கொண்டது. மீட்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடக்கையில், தாயின் மற்றும் ஒரு குழந்தையின் உடலை மீட்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மற்றொரு குழந்தையின் உடலை மீட்கும் முயற்சிகள் தொடர்ந்தும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. வீடு பெருமளவு சேதமடைந்திருப்பதால் மீட்பு பணிகள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் நடைபெறுகின்றன.
இந்த தீ விபத்தில் தந்தை உயிர்தப்பியுள்ளார். இவர் குளோஸ்டர்ஷையர் காவல்துறையில் பணியாற்றும் பொலிஸ் அதிகாரியாவார். அவர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும், திங்கள்கிழமை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
பொலிஸார் தீ தரைத்தளத்தில் இருந்து ஆரம்பித்ததாகவும், சம்பவத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான காரணங்கள் இல்லாததாகவும் கூறியுள்ளனர். டிடெக்டிவ் சூப்பிரிண்டெண்ட் இயன் ப்ளெட்சர், தாய் மற்றும் தந்தை விழித்து, பின்புற படுக்கையறையில் உறங்கிக் கொண்ட குழந்தைகளை காப்பாற்ற முயன்றதாக குறிப்பிட்டார். தீவிர வெப்பத்தால் தந்தை மீண்டும் வீட்டிற்குள் செல்ல முடியவில்லை என்றும், பின்னர் மீட்பு முயற்சிகள் தொடர்ந்தும் நடந்ததாக தெரிவித்தார்.
இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், துயரத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.