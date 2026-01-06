இங்கிலாந்தின் தென்கிழக்கு இலண்டனில் துப்பாக்கிச் சூடு: ஒருவர் காயம், சந்தேகநபர் கைது

இங்கிலாந்தின் தென்கிழக்கு இலண்டனில் உள்ள பெக்ஸ்லிஹீத் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிகாலை 2:15 மணியளவில், பெக்ஸ்லிஹீத் பிராட்வே பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூட்டின் ஓசை பொலிஸுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
சம்பவ இடத்திற்கு உடனடியாக வந்த பொலிஸார், 30 வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞரை துப்பாக்கிக் காயங்களுடன் கண்டனர். அவர் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டார், தற்போது உடல்நிலை மெதுவாக மேம்பட்டு வருகிறது என்று பொலிஸார் அறிவித்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாக 35 வயதுடைய ஒரு சந்தேகநபரை பொலிஸார் கைது செய்து, தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சம்பவத்தின் காரணம் அல்லது உந்துதல் தொடர்பான எந்த விவரத்தையும் பொலிஸார் இதுவரை வெளியிடவில்லை.
பெக்ஸ்லிஹீத் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பொதுமக்களில் பதட்டத்தை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, பொலிஸ் விரைவில் மேலதிக தகவல்களை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.