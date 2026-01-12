ஈரானில் தொடரும் ஆர்ப்பாட்டங்கள்: 500 பேர் உயிரிழப்பு; மூன்று நாள் துக்கம் அறிவிப்பு

ஈரானில் கடந்த மூன்று வாரங்களாக நீடித்து வரும் அரசுக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டங்களில் சுமார் 500 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த மனித உரிமை அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, நாட்டில் மூன்று நாள் தேசிய துக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விலைவாசி உயர்வால் பொதுமக்கள் கடும் கோபமடைந்துள்ள நிலையில், போராட்டங்கள் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் அறிகுறிகள் தென்படவில்லை. ஆர்ப்பாட்டங்களில் குழந்தைகள் பங்கேற்பதை தவிர்க்குமாறு ஈரானிய அதிபர், குடும்பங்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். அதே நேரத்தில், மக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய அரசு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருவதாகவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இந்நிலையில், போராட்டங்களில் வன்முறை அதிகரிப்பதற்கு அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் காரணம் என ஈரான் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. இதற்கு பதிலடியாக, ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கொல்லப்பட்டால் ராணுவ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அதற்கு பதிலாக, அத்தகைய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டால் அமெரிக்க ராணுவத் தளங்கள் மற்றும் இஸ்ரேல் மீது பதிலடி தாக்குதல் நடத்தப்படும் என ஈரானின் நாடாளுமன்ற நாயகர் கடுமையான எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.