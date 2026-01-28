புயல் தாக்கம்: இங்கிலாந்து முழுவதும் பலத்த காற்று, கனமழை, வெள்ளம் – அவசர நிலை அறிவிப்பு!

புயல் சந்திரா (Storm Chandra) காரணமாக இங்கிலாந்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பலத்த காற்று, கனமழை மற்றும் வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டின் மூன்றாவது பெயரிடப்பட்ட புயலான சந்திரா, வீதிகள் மூடப்படுதல், ரயில், பேரி மற்றும் விமான சேவைகள் இரத்து செய்யப்படுதல் உள்ளிட்ட கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதன் தாக்கமாக, இங்கிலாந்து மற்றும் வடக்கு அயர்லாந்து பகுதிகளின் சில இடங்களில் பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. மணிக்கு சுமார் 80 மைல் வேகத்தில் வீசிய காற்றால் ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள் மின்சாரம் இன்றி தவித்து வருகின்றன. இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வேல்ஸ் பகுதிகளில் காற்று, மழை மற்றும் பனிக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை தொடர்கிறது. வடக்கு மற்றும் கிழக்கு வடக்கு அயர்லாந்து பகுதிகளில், குறிப்பாக பெல்பாஸ்ட் நகரில், காற்றுக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை அமலில் உள்ளது.
இந்த புயல் தாக்கம், சமீபத்தில் ஏற்பட்ட புயல் இங்க்ரிட் காரணமாக ஏற்பட்ட சேதங்கள் மற்றும் குழப்பங்களுக்குப் பிறகே நிகழ்ந்துள்ளது. இதனிடையே, வெள்ளிக்கிழமை வரை இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வேல்ஸ் முழுவதும் ரயில் பயணங்கள் பாதிக்கப்படலாம் என நேஷனல் ரயில் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நிலவரப்படி, இங்கிலாந்து முழுவதும் நூற்றுக்கணக்கான வெள்ள எச்சரிக்கைகள் அமலில் இருந்தன. இதில் மட்டும் இங்கிலாந்தில் 95 எச்சரிக்கைகள் உள்ளன. ஏற்கெனவே ஈரமடைந்த நிலப்பரப்பில் தென்மேற்கு இங்கிலாந்தில் கனமழை பெய்வதால், வெள்ள அபாயம் மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
டெவன் மற்றும் சோமர்செட் பகுதிகளில், தீயணைப்பு வீரர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை காலை வெள்ளத்தில் சிக்கிய 25 வாகனங்களில் இருந்து மக்களை மீட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, சோமர்செட்டில் சுமார் 50 வீடுகள் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டதை அடுத்து முக்கிய அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டது. மாவட்ட கவுன்சில் தலைவர் பில் ரெவன்ஸ், கனமழை காரணமாக பரவலான குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அவசியமின்றி பயணம் செய்வதை தவிர்க்குமாறும் பொதுமக்களை கேட்டுக்கொண்டார்.