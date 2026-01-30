விசா இன்றி 30 நாட்கள் சீனாவுக்கு பயணிக்கலாம்!

இங்கிலாந்து பிரஜைகளுக்கு 30 நாட்கள் வரை சீனாவில் விசா இன்றி பயணிக்க அனுமதிக்கும் தீர்மானத்தை சீனா எடுத்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சீனா – பீஜிங்கில், சீன ஜனாதிபதி ஜி ஜின்பிங்குடன் நடைபெற்ற உயர்மட்ட சந்திப்பைத் தொடர்ந்து, இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் இந்த முடிவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார்.
இந்தச் சந்திப்பின் போது, சீனாவுடன் நுணுக்கமானதும் சமநிலையானதும் உறவை உருவாக்க வேண்டிய அவசியத்தை ஸ்டார்மர் வலியுறுத்தினார். இரு நாடுகளும் ஒத்துழைக்கக்கூடிய துறைகளை அடையாளம் காண வேண்டும் என்றும், அதே நேரத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் குறித்தும் திறந்த மற்றும் நேர்மையான உரையாடல் இடம்பெற வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
சீன அரசின் இந்த புதிய முடிவு, குறுகிய கால பயணங்களுக்கு பொருந்தும் வகையில் 30 நாள் விசா விலக்கை வழங்குகிறது. இதன்மூலம் வணிகம், கல்வி, கலாசாரம் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் இங்கிலாந்து–சீனா உறவுகள் மேலும் வலுப்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பல ஆண்டுகளாக பதற்றம் நிலவி வந்த இங்கிலாந்து மற்றும் சீனாவுக்கிடையிலான உறவுகளில், இந்த அறிவிப்பு புதிய பாதையைத் திறக்கும் முக்கிய முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த வணிகத் தலைவர்கள், தொழில்முனைவோர் மற்றும் மாணவர்களுக்கு இந்த விசா விலக்கு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை வழங்கும் என நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.