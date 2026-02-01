WhatsApp
Sunday, February 1, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

நெருப்பாற்றில் நீந்திய வீர மகன் | வட்டக்கச்சி வினோத்
by பூங்குன்றன்
செரெண்டிபை அதிரவைத்தது சென் மேரிஸ்; மீண்டும் நியூ ஸ்டார் ஹீரோவானார்...
by பூங்குன்றன்
அவசரகால நிலை சட்டம் நீடிப்பு!
by பூங்குன்றன்
தையிட்டி விகாரைக்கு எதிராக கொட்டும் மழைக்குள்ளும் போராட்டம்
by பூங்குன்றன்
கண்டிய நடனத்துடன் ரி20 உலகக் கிண்ணம் பல்லேகலை சர்வதேச அரங்கில்...
by பூங்குன்றன்
எழுத்தாளரைக் கொண்டாடுவோம் நிகழ்வில் ஈழ எழுத்தாளர் தமிழ்நதி!
by பூங்குன்றன்
மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் மன அழுத்தங்கள்
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுதா?
by இளவரசி

Home உலகம்இலண்டன் நாளை முதல் ஒரு வார தேசிய வேலைநிறுத்தத்திற்கு புலம்பெயர்தலுக்கு எதிரான அமைப்பு அழைப்பு

நாளை முதல் ஒரு வார தேசிய வேலைநிறுத்தத்திற்கு புலம்பெயர்தலுக்கு எதிரான அமைப்பு அழைப்பு

written by இளவரசி
நாளை முதல் ஒரு வார தேசிய வேலைநிறுத்தத்திற்கு புலம்பெயர்தலுக்கு எதிரான அமைப்பு அழைப்பு

இங்கிலாந்து முழுவதும் ஒரு வாரம் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என, புலம்பெயர்தலுக்கு எதிரான அமைப்பு ஒன்று அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இங்கிலாந்தை மையமாகக் கொண்டு செயல்படும் The Great British National Strike அமைப்பின் தலைவர் ரிச்சர்ட் டொலால்ட்சன், இந்த வேலைநிறுத்தம் நாடு முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அவரது அறிவிப்பில், இந்தப் போராட்டம் அலுவலக வேலைகளுக்கு மட்டும் அல்லாமல், பிள்ளைகள் பள்ளிக்குச் செல்வது, மக்கள் அன்றாடம் ஷாப்பிங் செய்வது உள்ளிட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளும் ஒரு வாரத்திற்கு நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த தேசிய வேலைநிறுத்தம் நாளை 2ஆம் திகதி முதல் எதிர்வரும் 9ஆம் திகதி வரை நீடிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

புலம்பெயர்தலை கட்டுப்படுத்துவது அரசியல்வாதிகள் கூறுவது போல் சிக்கலானது அல்ல என்றும், சட்டவிரோதமாக இங்கிலாந்திற்கு வந்தவர்களையும், கடுமையான குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடும் வெளிநாட்டவர்களையும், அவர்களது குடும்பத்தினரையும், நீண்ட காலமாக வேலை இல்லாமல் இருப்பவர்களையும் நாடுகடத்த வேண்டும் என்றும் ரிச்சர்ட் டொலால்ட்சன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், புலம்பெயர்தலால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் சரிசெய்யப்பட்டு மீண்டும் முழுக் கட்டுப்பாடு கிடைக்கும் வரை, புலம்பெயர்தல் விண்ணப்பங்களை தற்காலிகமாக பரிசீலிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அதே நேரத்தில், சட்டப்படி இங்கிலாந்திற்கு புலம்பெயர்ந்தவர்களை மதிப்பதாகவும், இருப்பினும் மருத்துவம், கல்வி, வீடமைப்பு மற்றும் பொதுச் சேவைகள் உள்ளிட்ட அனைத்திலும் முதன்மையாக இங்கிலாந்து குடிமக்களுக்கே முன்னுரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இளவரசி

