கர்ப்பிணி பெண்ணை மோதி தப்பிய e-bike சம்பவம் – 13 வயது சிறுவன் கைது!

இங்கிலாந்தின் பூல் (Poole)பகுதியில் கர்ப்பிணி பெண்ணை e-bike மூலம் மோதி விபத்து ஏற்படுத்திய சம்பவத்தில் 13 வயது சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கடந்த ஜனவரி 26ஆம் திகதியன்று ஹெர்பர்ட் அவென்யூ (Herbert Avenue) பகுதியில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததாக டோர்செட் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
மாலை சுமார் 3.50 மணியளவில் மனோர் அவென்யூக்கு அருகில், 30 வயதிற்கும் மேற்பட்ட கர்ப்பிணி பெண் ஒருவர், வீதியைக் கடக்கும்போது விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு, e-bike ஓட்டியவர் மற்றும் அவருடன் இருந்த மற்றொருவர் சம்பவ இடத்திலிருந்து தப்பிச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த விபத்தில் பெண்ணுக்கு கடுமையற்ற காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்தாலும், பிறந்த குழந்தை தீவிர உடல்நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக விசாரணை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக பூல் பகுதியைச் சேர்ந்த 13 வயது சிறுவன் ஓட்டுநர் குற்றச்சாட்டு சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டு, பொலிஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். விசாரணைக்கு உதவியாக தகவல் வழங்கிய பொதுமக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த அதிகாரிகள், இந்தச் சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்தவர்கள் இன்னும் பொலிஸாரை தொடர்புகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.