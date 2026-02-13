Palestine Action தடை சட்டவிரோதம்: இலண்டன் உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய தீர்ப்பு

Palestine Action அமைப்பை பயங்கரவாத சட்டத்தின் கீழ் தடை செய்த அரசின் நடவடிக்கை சட்டவிரோதமானது என்று இலண்டன் உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இந்தத் தடை விகிதாச்சாரமற்றதாக இருப்பதாகவும், முன்னாள் உள்துறை செயலர் யுவெட் கூப்பர் தனது கொள்கைகளை முழுமையாகப் பின்பற்றவில்லை என்றும் நீதிபதிகள் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், போராட்ட உரிமைகள் மீது ஏற்படும் தாக்கத்தை அரசாங்கம் போதுமான அளவில் கவனத்தில் கொள்ளவில்லை என்று நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
Palestine Action அமைப்பு சில குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், அதை பயங்கரவாத அமைப்பாக வகைப்படுத்த தேவையான உயர்ந்த சட்ட அளவுகோலை அது எட்டவில்லை என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
இருப்பினும், பிப்ரவரி 20 அன்று நடைபெறவுள்ள அடுத்த கட்ட விசாரணை வரை இந்தத் தடை நடைமுறையில் தொடரும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதனால், அந்த அமைப்புக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது தற்போதைய நிலையில் குற்றமாகவே கருதப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய உள்ளதாக உள்துறை செயலர் ஷபானா மஹ்மூத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கிடையில், Palestine Action அமைப்பின் இணை நிறுவனர் ஹுதா அம்மோரி இந்தத் தீர்ப்பை அடிப்படை சுதந்திரத்திற்கான முக்கிய வெற்றியாக வர்ணித்துள்ளார்.
மேலும், மெட்ரோபாலிட்டன் காவல்துறை உடனடி கைது நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாமல், ஆதாரங்களை திரட்டும் பணியில் மட்டும் கவனம் செலுத்தும் என்று அறிவித்துள்ளது.