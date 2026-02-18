வடக்கு அயர்லாந்தில் பாடசாலை பஸ் விபத்து: ஓட்டுநர் உயிரிழப்பு; 40 மாணவர்கள் உயிர் தப்பினர்!

WhatsApp
Wednesday, February 18, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

மன நல ஆரோக்கியம், தற்கொலை தடுப்பு குறித்து இளவரசர் வில்லியம்...
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் பணவீக்கம் குறைந்தது: பெட்ரோல், உணவுப் பொருட்களின் விலை வீழ்ச்சியே...
by இளவரசி
ட்ரம்பின் ‘அமைதி வாரியம்’ முயற்சியில் வத்திக்கான் பங்கேற்காது
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் தீவிரம்: ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் 1,000...
by இளவரசி
வடக்கு அயர்லாந்தில் பாடசாலை பஸ் விபத்து: ஓட்டுநர் உயிரிழப்பு; 40...
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர்...
by இளவரசி
கிளிநொச்சியில் பொன்னையா விவேகானந்தனின் 4 நூல்களின் அறிமுக விழா இன்று
by இளவரசி
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஓய்வூதியம் நீக்கம்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் வடக்கு அயர்லாந்தில் பாடசாலை பஸ் விபத்து: ஓட்டுநர் உயிரிழப்பு; 40 மாணவர்கள் உயிர் தப்பினர்!

வடக்கு அயர்லாந்தில் பாடசாலை பஸ் விபத்து: ஓட்டுநர் உயிரிழப்பு; 40 மாணவர்கள் உயிர் தப்பினர்!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
வடக்கு அயர்லாந்தில் பாடசாலை பஸ் விபத்து: ஓட்டுநர் உயிரிழப்பு; 40 மாணவர்கள் உயிர் தப்பினர்!

வடக்கு அயர்லாந்தின் கவுண்டி அர்மாக் (County Armagh) பகுதியில் உள்ள பெலீக்ஸ் (Belleeks) என்ற இடத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (17) பிற்பகல் பாடசாலை பஸ் ஒன்று விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் பஸ்ஸை ஓட்டிச் சென்ற ஓட்டுநர் உயிரிழந்ததாக காவல்துறை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

குறித்த பஸ்ஸில் பெஸ்ப்ரூக்கில் (Bessbrook) உள்ள செயின்ட் பால்ஸ் மேல்நிலைப் பள்ளியைச் சேர்ந்த 40 மாணவர்கள் பயணம் செய்தனர். இந்த விபத்தில் மாணவர்கள் யாருக்கும் பலத்த காயம் ஏற்படவில்லை என்று அந்தப் பாடசாலையில் அதிபர் தெரிவித்தார். நியூடவுன்ஹாமில்டன் (Newtownhamilton) மற்றும் கேம்லக் (Camlough) ஆகிய பகுதிகளுக்கு இடையே உள்ள துல்யா வீதியில் (Tullyah Road) மாலை 04:30 மணியளவில் இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது.

தனியார் நிறுவனமான குயின் கோச்சஸ் (Quinn Coaches), தங்களின் மதிப்பிற்குரிய மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த ஊழியரின் மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளது. வடக்கு அயர்லாந்து காவல்துறை (PSNI) இந்தச் சம்பவத்தை தற்போது ஒரு “திடீர் மரணம்” (sudden death) என்று கருதி முதற்கட்ட விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

சம்பவ இடத்திற்கு ஐந்து ஆம்புலன்ஸ்கள், இரண்டு மேம்பட்ட துணை மருத்துவப் பணியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவர் ஒரவர் அடங்கிய குழுவினர் விரைந்து சென்று சிகிச்சை அளித்தனர். விபத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பள்ளி மாணவர்களுக்குத் தேவையான மனநல மற்றும் உணர்ச்சிபூர்வமான ஆதரவை வழங்கக் கல்வி ஆணையம் (Education Authority) ஒரு சிறப்பு மேலாண்மைக் குழுவை அமைத்துள்ளது.

இந்த விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்தும் அதிகாரிகளுக்குத் தாங்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பதாகக் குயின் கோச்சஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

மன நல ஆரோக்கியம், தற்கொலை தடுப்பு குறித்து இளவரசர் வில்லியம்...

இங்கிலாந்தில் பணவீக்கம் குறைந்தது: பெட்ரோல், உணவுப் பொருட்களின் விலை வீழ்ச்சியே...

ட்ரம்பின் ‘அமைதி வாரியம்’ முயற்சியில் வத்திக்கான் பங்கேற்காது

இங்கிலாந்தில் சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் தீவிரம்: ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் 1,000...

இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர்...

கிளிநொச்சியில் பொன்னையா விவேகானந்தனின் 4 நூல்களின் அறிமுக விழா இன்று

பிரபலமானவை

இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
அவரன்றி இசையில்லை… ஈழத்தின் கதை இளையராஜாவின் இசையில் | இயக்குனர்கள் சுகிர்தன், ஜெனோசனுடன் சந்திப்பு
2026 பிப்ரவரி 17 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் என்ன பலன்?
தமிழின அழிப்பிற்கு நீதிவேண்டிய ஐ.நா நோக்கிய ஈருருளிப்பயணம்

ஆன்மீகம்

13 பிப்ரவரி 2026 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் இன்று...
by இளவரசி
12 பிப்ரவரி 2026 ராசிபலன்: சில ராசிகளுக்கு சவால்கள், சிலருக்கு சாதக...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 11 பிப்ரவரி 2026: 12 ராசி, நட்சத்திரங்களின்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – பிப்ரவரி 10, 2026: சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்,...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (08 – 14 பிப்ரவரி 2026): சில ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தை கொண்டாட தயாராகிறீர்களா? இதோ சில ஐடியாக்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி
முட்டைக்கோஸ் பொரியல்
by இளவரசி
மீதமான இட்லியால் சுவையான சில்லி இட்லி!
by இளவரசி
வேர்க்கடலை சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி
சிரப் மருந்துகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாட்டு காலம்
by இளவரசி
சிக்கன் சாப்பிடுவதால் சிக்குன்குனியா வருமா?
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுதா?
by இளவரசி
உதட்டில் பச்சை மிளகாய் பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
by இளவரசி

சினிமா

சேயோன்’ ஆக நடிக்கும் சிவகார்த்திகேயன்

by பூங்குன்றன்
பூக்கி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் புகழ் நடித்த ‘4 இடியட்ஸ்’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
அதர்வா நடிக்கும் ‘இதயம் முரளி’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.