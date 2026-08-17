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Home உலகம்இலண்டன் இலண்டன் வீட்டு விலைகள் 8 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு சரிவு: 2026 கணிப்பையும் மாற்றிய Rightmove

இலண்டன் வீட்டு விலைகள் 8 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு சரிவு: 2026 கணிப்பையும் மாற்றிய Rightmove

written by இளவரசி 2 minutes read
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இலண்டன் வீட்டு விலைகள் 8 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு சரிவு: 2026 கணிப்பையும் மாற்றிய Rightmove

இங்கிலாந்தில் வீட்டு சந்தை எதிர்பார்த்ததைவிட பலவீனமடைந்து வரும் நிலையில், இலண்டனில் வீடுகளின் கேட்கப்படும் விலைகள் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு கடுமையான சரிவைச் சந்தித்துள்ளன.

சொத்து விற்பனை இணையதளமான Rightmove வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய தரவுகளின்படி, ஓகஸ்ட் 8ஆம் திகதி வரையிலான காலப்பகுதியில், இங்கிலாந்தில் புதிதாக சந்தைக்கு வந்த வீடுகளின் சராசரி கேட்கப்படும் விலை 2.0 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ஓகஸ்ட் மாதத்தில் பதிவான சராசரி விலை வீழ்ச்சி 1.3 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், இம்முறை ஏற்பட்டுள்ள 2.0 சதவீத சரிவு குறிப்பிடத்தக்கதாக கருதப்படுகிறது. மேலும், 2018ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் ஓகஸ்ட் மாதத்தில் பதிவான மிகப்பெரிய விலை வீழ்ச்சியாகவும் இது அமைந்துள்ளது.

இலண்டன் வீட்டு சந்தை நாட்டின் ஏனைய பகுதிகளை விட மோசமான நிலையை எதிர்கொள்கிறது. தலைநகரில் வீடுகளின் கேட்கப்படும் விலைகள் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 3.1 சதவீதம் குறைந்துள்ளன.

அதேவேளை, இங்கிலாந்தின் வடக்குப் பகுதிகளில் வீட்டு விலைகள் ஒப்பீட்டளவில் வலுவாக காணப்படுகின்றன. இதன்மூலம் இங்கிலாந்தில் வீட்டு சந்தையில் பிராந்தியங்களுக்கு இடையிலான விலை வேறுபாடு மேலும் அதிகரித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ஒட்டுமொத்தமாக, இங்கிலாந்தில் தற்போது கேட்கப்படும் வீட்டு விலைகள் கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 1.0 சதவீதம் குறைந்துள்ளன. இது 2023 டிசம்பருக்குப் பின்னர் பதிவான மிகப்பெரிய வருடாந்தர வீழ்ச்சியாகும்.

ஏன் வீட்டு விலைகள் குறைகின்றன?

வீட்டு விலை வீழ்ச்சிக்கு பல காரணிகள் தாக்கம் செலுத்துவதாக Rightmove சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

முதலாவதாக, கடந்த 12 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமான வீடுகள் தற்போது சந்தையில் விற்பனைக்கு உள்ளன. அதிகளவான வீடுகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ள நிலையில், வாங்குபவர்களின் தேவை அதே வேகத்தில் அதிகரிக்காததால் விற்பனையாளர்கள் விலையை குறைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இரண்டாவதாக, வீட்டுக்கடன் வட்டி விகிதங்களின் உயர்வும் சந்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சராசரி இரண்டு ஆண்டு நிலையான வீட்டுக்கடன் வட்டி விகிதம் 4.92 சதவீதத்திலிருந்து 5.09 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் வீடு வாங்க விரும்புவோரின் மாதாந்திர கடன் செலவு அதிகரித்து, வாங்கும் திறன் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், உலகளாவிய அரசியல் மற்றும் பொருளாதார சூழ்நிலையில் நிலவும் நிச்சயமற்ற தன்மையும், ஒக்டோபர் மாத நிதிநிலை அறிக்கை தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகளும் வீடு வாங்குபவர்களின் முடிவுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

சமீபத்திய அரசியல் மாற்றங்களுக்குப் பின்னர் வீடு வாங்குபவர்களின் தேவை சுமார் 5 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக Rightmove தெரிவித்துள்ளது. எனினும், கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் தற்போதைய தேவை இன்னும் 10 சதவீதம் குறைவாகவே உள்ளது.

இதன் காரணமாக, 2026ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்து வீட்டு விலைகள் 2 சதவீதம் உயரும் என்ற Rightmove-ன் முந்தைய கணிப்பு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

புதிய கணிப்பின்படி, 2026ஆம் ஆண்டில் வீட்டு விலைகள் பெரிய அளவில் உயராமல் நிலையாக இருக்கலாம் அல்லது அதிகபட்சமாக 2 சதவீதம் வரை வீழ்ச்சியடையக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதனால், குறிப்பாக இலண்டன் போன்ற அதிக விலை கொண்ட பகுதிகளில் வீடு வாங்குவோர் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் சந்தையின் அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை மிகுந்த கவனத்துடன் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.

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இளவரசி

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