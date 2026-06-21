பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

ஒரு குழந்தையின் கல்வி வளர்ச்சியில் ஆசிரியர்களின் பங்களிப்பு முக்கியமானது என்றாலும், அதற்கு அடித்தளமாக இருப்பவர்கள் பெற்றோர்கள். குறிப்பாக அம்மாக்கள், பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையில் முதல் ஆசிரியராகக் கருதப்படுகின்றனர். குழந்தைகள் படிப்பில் சிறந்த பெறுபேறுகளை பெறுவதற்கு அவர்களின் முயற்சியுடன், அம்மாக்களின் வழிகாட்டலும் மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது.
இன்றைய காலத்தில் பல பெற்றோர்கள், குறிப்பாக அம்மாக்கள், பிள்ளைகள் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் இருக்கின்றனர். ஆனால் மதிப்பெண்கள் மட்டுமல்லாமல், குழந்தையின் மனநிலை, ஆர்வம் மற்றும் கற்றலின் மீதான விருப்பமும் வளர்க்கப்பட வேண்டும்.
பிள்ளைகளுக்கு படிப்பதற்கான அமைதியான சூழலை வீட்டில் உருவாக்குவது அம்மாக்களின் முக்கிய பொறுப்பாகும். வீட்டில் அதிக சத்தம் இல்லாமல், அவர்களுக்கு தனியாக படிக்க ஏற்ற இடம் வழங்கப்பட வேண்டும். இதனால் அவர்கள் கவனச்சிதறல் இன்றி படிப்பில் ஈடுபட முடியும்.
மேலும், பிள்ளைகளை ஏனைய குழந்தைகளுடன் ஒப்பிடுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தனித்திறமையும், கற்றுக்கொள்ளும் வேகமும் வேறுபடும். தொடர்ந்து ஒப்பிடுவது அவர்களின் தன்னம்பிக்கையை குறைக்கக்கூடும்.
பிள்ளைகளின் பாடங்களைப் பற்றி அவ்வப்போது கேட்டு அறிந்துகொள்வது நல்ல பழக்கமாகும். அவர்கள் பள்ளியில் என்ன கற்றுக்கொள்கிறார்கள், எந்த பாடத்தில் சிரமப்படுகிறார்கள் என்பதை தெரிந்துகொண்டால், அதற்கேற்ற உதவிகளை வழங்க முடியும்.
அதேபோல், படிப்புக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல், போதிய ஓய்வு, விளையாட்டு மற்றும் நல்ல உணவுப் பழக்கங்களையும் ஊக்குவிக்க வேண்டும். உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியம் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே படிப்பிலும் சிறந்த கவனம் செலுத்த முடியும்.
மிக முக்கியமாக, பிள்ளைகளை திட்டுவதற்கு பதிலாக ஊக்கப்படுத்தும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். சிறிய முன்னேற்றங்களையும் பாராட்டும் பழக்கம், அவர்களின் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
ஒரு குழந்தையின் வெற்றிக்குப் பின்னால் பெற்றோரின் ஆதரவு மறுக்க முடியாத ஒன்று. அன்பு, புரிதல் மற்றும் சரியான வழிகாட்டுதல் மூலம் அம்மாக்கள் பிள்ளைகளை கல்வியிலும் வாழ்க்கையிலும் உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்ல முடியும்.