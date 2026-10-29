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Home உலகம்இலண்டன் வாழ்க்கைச் செலவு நெருக்கடி: இங்கிலாந்தில் 2 கோடி குடும்பங்களுக்கு 100 பவுண்ட்ஸ் நிவாரணக் கொடுப்பனவு

வாழ்க்கைச் செலவு நெருக்கடி: இங்கிலாந்தில் 2 கோடி குடும்பங்களுக்கு 100 பவுண்ட்ஸ் நிவாரணக் கொடுப்பனவு

written by இளவரசி 1 minutes read
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வாழ்க்கைச் செலவு நெருக்கடி: இங்கிலாந்தில் 2 கோடி குடும்பங்களுக்கு 100 பவுண்ட்ஸ் நிவாரணக் கொடுப்பனவு

இங்கிலாந்தில் சடுதியாக அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவினங்களின் தாக்கத்தைக் குறைத்து பொதுமக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் நோக்கில், தலா 100 பவுண்ட்ஸ் குளிர்கால ஆற்றல் மானியம் வழங்கும் புதிய திட்டத்தை அந்நாட்டு நிதி அமைச்சர் (Chancellor) ஜோன் ஹீலி வரவு செலவுத் திட்டத்தில் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவி வரும் தீவிர யுத்த நிலைமைகள் காரணமாக சர்வதேச சந்தையில் எரிபொருட்கள் மற்றும் பயன்பாட்டுப் பொருட்களின் விலைகள் சடுதியாக உயர்ந்துள்ள பின்னணியிலேயே, இந்த உடனடித் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்வரும் வசந்த காலம் ஆரம்பமாவதற்கு முன்னதாகவே பொதுமக்களுக்கு நேரடி நிதிப் பலன்கள் சென்றடையும் வகையில் 2.6 பில்லியன் பவுண்ட்ஸ் நிதி இதற்கென ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. உள்ளூராட்சி மன்ற வரிப் பிரிவில் (Council Tax) ‘ஏ’ முதல் ‘டி’ (A to D) வரையிலான பிரிவுகளுக்குள் அடங்கும் சுமார் இரண்டு கோடி குடும்பங்களுக்கு இந்த 100 பவுண்ட்ஸ் மானியம் நேரடியாக அவரவர் வங்கிக் கணக்குகளில் வைப்பிலிடப்படவுள்ளது.

இது குறித்து உரையாற்றிய நிதி அமைச்சர் ஜோன் ஹீலி, மத்திய கிழக்கில் நீடிக்கும் மோதல்கள் காரணமாக மின்சாரம் மற்றும் எரிசக்திக் கட்டணங்கள் அதிகரித்துள்ளமை பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தையும் மன உளைச்சலையும் தோற்றுவித்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார். இவ்வாறான இக்கட்டான சூழலில், பொதுமக்கள் தங்களின் அனைத்துப் பிரச்சினைகளுக்கும் உடனடித் தீர்வைப் பெறுவதை விடவும், அன்றாடச் சுமையிலிருந்து ஒரு சிறிய ஆசுவாசத்தையே அரசிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

அத்துடன், இந்த 100 பவுண்ட்ஸ் ஆற்றல் மானியத்திற்கு மேலதிகமாக, தற்காலிக பெறுமதி சேர் வரி (VAT) குறைப்பின் செல்லுபடியாகும் கால எல்லை எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வரிச்சலுகை நீடிப்பின் பலனாக நுகர்வோர் தலா சுமார் 50 பவுண்ட்ஸ் வரை சேமிக்க முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும், எரிவாயுக் கட்டணப் பட்டியல்களில் (Gas bills) அறவிடப்பட்டு வந்த நிலைக் கட்டணங்கள் (Standing charges) முழுமையாக இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், எதிர்காலத்தில் நாட்டின் மின் உற்பத்திச் செலவைக் குறைக்கும் நோக்கில் விரிவான ஆற்றல் கட்டமைப்பு மறுசீரமைப்புகளையும் அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது.

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இளவரசி

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