பாலிவுட் நடிகர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்: பொது இடங்களுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்குமாறு பொலிஸார் அறிவுறுத்தல்

WhatsApp
Wednesday, November 11, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...

செய்திகள்

ஈழத்தமிழ் அரசியல் சிந்தனையை ஒரே புள்ளியில் நகர்த்தியவர் ஜோதிலிங்கம்!; அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
இணையத்தை கலக்கும் நடிகை பிரியா பவானி சங்கரின் திருமண கோல...
by பூங்குன்றன்
தேசிய கூடைப்பந்தாட்டப் போட்டியில் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்த யாழ். சென்....
by பூங்குன்றன்
தென் கொரிய மண்ணில் திருவள்ளுவர் சிலை கோலாகலமாகத் திறப்பு!
by பூங்குன்றன்
இந்து மூதாட்டிக்கு இறுதிச் சடங்கு : நெகிழ வைத்த இஸ்லாமியர்கள்!
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களுக்கு காணி மற்றும் வீட்டுரிமை கோரி கொழும்பில் போராட்டம்
by பூங்குன்றன்
சீனாவுக்கு கணினிச் சில்லுகள் கடத்தப்பட்டதாக என்விடியா பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி...
by இளவரசி
பாலிவுட் நடிகர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்: பொது இடங்களுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்குமாறு பொலிஸார்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை நிவேதா பேதுராஜ்ஜின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆஷா பட் அவர்களின் புகைப் படத்தொகுப்பு

நடிகை அம்ரிதா ஐயறின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இந்தியா பாலிவுட் நடிகர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்: பொது இடங்களுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்குமாறு பொலிஸார் அறிவுறுத்தல்

பாலிவுட் நடிகர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்: பொது இடங்களுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்குமாறு பொலிஸார் அறிவுறுத்தல்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பாலிவுட் நடிகர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்: பொது இடங்களுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்குமாறு பொலிஸார் அறிவுறுத்தல்

பாலிவுட் திரையுலகைச் சேர்ந்த முன்னணி நடிகர்களுக்குப் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், பொது இடங்களுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்குமாறு இந்தியப் பொலிஸார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். நடிகர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த விசேட ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

கடந்த மாதம் மும்பையில் உள்ள காற்பந்துத் திடல் ஒன்றிலிருந்து வெளியேறிய பிரபல நடிகர் டைகர் ஷ்ரோஃபின் காரை இலக்கு வைத்து மூவர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். இந்தத் துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய மூவர் மற்றும் இதில் தொடர்பு இருப்பதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் மேலும் எட்டுப் பேர் பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இத்தாக்குதல் சம்பவத்தின் பின்னணியில் பாதாள உலகக் குழுவினருக்குத் தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்து பொலிஸார் தீவிர விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

இதேவேளை, மற்றுமொரு சம்பவமாக பாலிவுட்டின் மூத்த நடிகர் அமிதாப் பச்சனுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, அவர் பலத்த பாதுகாப்புடன் கூடிய கண்ணாடித் தடுப்புக்குப் பின்னால் நின்றவாறு தனது ரசிகர்களை நோக்கிக் கைகூப்பி வணக்கம் தெரிவிக்கும் காட்சிகள் அண்மையில் இணையத்தில் வெளியாகிப் பரவலான கவனத்தைப் பெற்றது.

இவ்வாறான அச்சுறுத்தல் சம்பவங்கள் அடுத்தடுத்து பதிவாகியுள்ள சூழலில், பெரிய அளவிலான பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களுக்குச் செல்வதையோ, பொது நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பதையோ தவிர்க்குமாறு அதிகாரிகள் நடிகர்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். மேலும், தற்போதைய சூழ்நிலையைக் கருத்திற்கொண்டு இரசிகர்களை நேரடியாகச் சந்தித்துப் பேசுவதைத் தவிர்க்குமாறும் பொலிஸ் அதிகாரிகள் நடிகர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

இலண்டனில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ள ‘KINGS OF GAANA 2026’ – நாளை முதல் நுழைவு சீட்டுகள் விநியோகம்

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

ஈழத்தமிழ் அரசியல் சிந்தனையை ஒரே புள்ளியில் நகர்த்தியவர் ஜோதிலிங்கம்!; அ.நிக்ஸன்

இணையத்தை கலக்கும் நடிகை பிரியா பவானி சங்கரின் திருமண கோல...

தேசிய கூடைப்பந்தாட்டப் போட்டியில் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்த யாழ். சென்....

தென் கொரிய மண்ணில் திருவள்ளுவர் சிலை கோலாகலமாகத் திறப்பு!

இந்து மூதாட்டிக்கு இறுதிச் சடங்கு : நெகிழ வைத்த இஸ்லாமியர்கள்!

மலையக மக்களுக்கு காணி மற்றும் வீட்டுரிமை கோரி கொழும்பில் போராட்டம்

பிரபலமானவை

மூக்குத்தி அம்மன் 2 | திரைவிமர்சனம்
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
சீன் | திரைவிமர்சனம்
இன்றைய ராசிபலன் (நவம்பர் 6, 2026): இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு சவால்கள் காத்திருக்கிறதாம்!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 4 : இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (நவம்பர் 3, 2026): இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் கனவுகள்...
by இளவரசி
நவம்பர் 2026: தொழில் வாழ்க்கையில் உச்சத்தைத் தொடப்போகும் 5 ராசிகள் –...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 30, 2026): சவால்களும் சாதனைகளும் நிறைந்த நாள்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (ஒக். 26, 2026): குடும்பத்தில் பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள...
by இளவரசி

மகளிர்

நம் வாழ்க்கையை மாற்றிய ஆசிரியர்களை நினைவுகூரும் நாள்!
by இளவரசி
வீட்டில் நுளம்புகளின் தொல்லையா? இந்த செடிகளை வளர்த்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
கோடைக்காலத்தில் சருமத்தை பளிச்சென வைத்திருக்க பப்பாளி ஃபேஸ் பேக்குகள்!
by இளவரசி
நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஏன் நடுத்தர வர்க்கத்தினராகவே உள்ளனர்?
by இளவரசி
வங்கியில் வீட்டுக் கடன் எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!
by இளவரசி

சமையல்

காரசாரமான பன்னீர் தேங்காய் மசாலா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சுவையான சிக்கன் ரசம் ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
அவித்த முட்டையில் இப்படி ஒரு ஆம்லெட் செய்து பாருங்க!
by இளவரசி
ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே உருளைக்கிழங்குடன் சிக்கன் குருமா!
by இளவரசி
கல்யாண வீட்டு பூரி மசாலா – ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே செய்து...
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெள்ளி ஆபரணம் அணிந்தால் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதா? இதன் பின்னணியில் உள்ள...
by இளவரசி
லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா? இந்தத் தவறுகளைச் செய்யாதீங்க… பார்வைக்கே ஆபத்தாகிவிடும்!
by இளவரசி
பெண்களிடையே அதிகரிக்கும் மார்பகப் புற்றுநோய்! அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கிய விடயங்கள்!
by இளவரசி
சிகரெட்டை விட்டாச்சா? உங்கள் நுரையீரலுக்காக இனி இதை செய்யுங்கள்!
by இளவரசி
தினமும் ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலை… உடலுக்கு கிடைக்கும் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள்!
by இளவரசி

சினிமா

இணையத்தை கலக்கும் நடிகை பிரியா பவானி சங்கரின் திருமண கோல காணொளி

by பூங்குன்றன்
நடிகர்கள் தனுஷ் – மம்முட்டி இணைந்து தோன்றும் ‘ஓம்’ பட பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இலங்கை வந்தடைந்தார் இந்தியத் திரைப்பட நடிகை பூஜா ஹெக்டே!
by பூங்குன்றன்
சந்தானம் நடிக்கும் ‘லவ் பைட் – Love Byte ‘ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்...
by பூங்குன்றன்
சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் பங்கு பற்றி விருதுகளை வென்று வரும் ‘வன மடி’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மூக்குத்தி அம்மன் 2 | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
சீன் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சட்டமும் நீதியும் 2 | இணையத்தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
418 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரணபாலி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

ஈழத்தமிழ் அரசியல் சிந்தனையை ஒரே புள்ளியில் நகர்த்தியவர் ஜோதிலிங்கம்!; அ.நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
மாமனிதர் ரவிராஜின் 20ஆவது ஆண்டு நினைவுதினம் இன்று!
by பூங்குன்றன்
எழுத்துச் சுதந்திரத்தின் மீதான அரச அடக்குமுறை: நவீனன்
by பூங்குன்றன்
சுயதொழில் முயற்சி; பண்ணை அமைத்து சாதனைப் பயணம் தொடங்கிய பட்டதாரி
by பூங்குன்றன்
திருக்கோவில் கிரிக்கெட் போட்டி உணர்த்திய பாடம் என்ன? | அமலன் 
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.