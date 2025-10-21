WhatsApp
Tuesday, October 21, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
Home சமையல் மழை நேர மட்டன் கொத்துக்கறி 🌧️🍛

மழை நேர மட்டன் கொத்துக்கறி 🌧️🍛

written by இளவரசி 1 minutes read
மழை நேர மட்டன் கொத்துக்கறி

மழை பெய்யும் நேரத்தில் காரசாரமான, சுவையான உணவு சாப்பிட தோன்றும் இல்லையா? அந்த சமயத்தில் வீட்டிலேயே சுலபமாகவும் ருசியாகவும் செய்யக்கூடிய அசைவ வகையில் மட்டன் கொத்துக்கறி சிறந்த தேர்வு. இது பூரி, சப்பாத்தி, தோசை, சாதம் — எதுடனும் அசத்தலான டக்கராக இருக்கும்.

ஒருமுறை வீட்டில் செய்து பார்த்தால், அடுத்த முறை உங்கள் குடும்பம் கேட்டே செய்வார்கள்! வாங்க, இந்த சுவையான மட்டன் கொத்துக்கறியை எப்படி செய்வது என்பதைப் பார்ப்போம்.

🧂 தேவையான பொருட்கள்

அரைப்பதற்கு:

தக்காளி – 2 (நறுக்கியது)

இஞ்சி – 1 இன்ச் துண்டு

பூண்டு – 5 முதல் 7 பல்

புதினா இலைகள் – 15

தாளிப்பதற்கு:

எண்ணெய் – 2 டேபிள் ஸ்பூன்

சீரகம் – ½ டீஸ்பூன்

பெரிய வெங்காயம் – 1 (பொடியாக நறுக்கியது)

மிளகாய் தூள் – 1 டீஸ்பூன்

மஞ்சள் தூள் – ¼ டீஸ்பூன்

மல்லித் தூள் – 1 டீஸ்பூன்

காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் – 1 டீஸ்பூன்

கரம் மசாலா – ½ டீஸ்பூன்

உப்பு – தேவைக்கேற்ப

தயிர் – 2 டேபிள் ஸ்பூன்

மட்டன் கீமா – 300 கிராம்

தண்ணீர் – தேவையான அளவு

கொத்தமல்லி – சிறிது

🍳 செய்முறை

முதலில் மிக்சியில் தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு, புதினா இலைகளை சேர்த்து மென்மையாக அரைத்து வைக்கவும்.

மட்டன் கீமாவை நன்கு கழுவி வடிகட்டிவைத்து கொள்ளவும்.

ஒரு குக்கரை அடுப்பில் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் சீரகம் சேர்த்து தாளிக்கவும்.

அதில் வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்கவும்.

பிறகு அரைத்த மசாலாவை சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கவும்.

அதன் பின் மிளகாய் தூள், மஞ்சள் தூள், மல்லித் தூள், காஷ்மீரி மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா, உப்பு ஆகியவற்றை சேர்த்து 5 நிமிடம் மிதமான தீயில் வதக்கவும்.

பின்னர் தயிரை சேர்த்து நன்றாகக் கிளறவும்.

இப்போது மட்டன் கீமாவை சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும்.

தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி, குக்கரை மூடி 2–3 விசில் வரும் வரை வேகவிடவும்.

விசில் அடங்கியதும் திறந்து, கொத்தமல்லி தூவி நன்றாகக் கிளறி இறக்கவும்.

🍽️ பரிமாறும் போது

பூரி, சப்பாத்தி, இடியாப்பம், சாதம் — எதுடனும் சேர்த்தாலும் மட்டன் கொத்துக்கறி சுவையில் சுடச்சுட மிளிரும்!

மழை நாளில் ஒரு ப்ளேட் மட்டன் கொத்துக்கறி, பக்கத்தில் சூடான சப்பாத்தி — அதுவே ஒரு சிறந்த காம்போ! 😋

சமையல் டிப்ஸ்: இன்னும் ரிச்சாக வேண்டுமெனில், கடைசியில் சிறிது நெய் சேர்த்து கிளறி பரிமாறுங்கள்.

🌧️ இந்த மழை நேரத்துல் சூடான மட்டன் கொத்துக்கறி செய்து சாப்பிட்டு பாருங்க — உங்க மனமும், வயிறும் ரொம்ப சந்தோஷம் அடையும்!

இளவரசி

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

