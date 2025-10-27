WhatsApp
Monday, October 27, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

ரசிகர்களுக்கும், ஊடகங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்த ‘பைசன் காளமாடன்’ படக் குழு
by பூங்குன்றன்
மாதவன் நடிக்கும் ‘ஜி.டி.என்’ ( ஜி.டி.நாயுடு) படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்...
by பூங்குன்றன்
“மிதிகம லசா” படுகொலை ; பிரதான துப்பாக்கிதாரி நீதிமன்ற வைத்தியரிடம்...
by பூங்குன்றன்
யாழ்ப்பாணத்தில் 11 பேருக்கு மட்டுமல்ல மேலும் பலருக்கு எதிராக வழக்கு...
by பூங்குன்றன்
ஐசிசி மகளிர் உலகக் கிண்ண அரை இறுதிகள்: மத்தியஸ்தர்கள் குழாத்தில்...
by பூங்குன்றன்
8 மாதங்களில் 8 போர்களை நிறுத்தியதாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப்...
by இளவரசி
இந்திய வம்சாவளி யுவதி இங்கிலாந்தில் பாலியல் வன்கொடுமை
by இளவரசி
பிரான்ஸ் அரச நகைகள் கொள்ளை; இருவர் கைது; விலையுயர்ந்த நகைகள்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சமையல் 🍯 குலாப் ஜாமூன் டேஸ்டா வர சில டிப்ஸ்!

🍯 குலாப் ஜாமூன் டேஸ்டா வர சில டிப்ஸ்!

written by இளவரசி 2 minutes read
குலாப் ஜாமூன் டேஸ்டா வர சில டிப்ஸ்!

பண்டிகை காலம் இனிப்பு இல்லாமல் முழுமையடையாது. அதிலும் குலாப் ஜாமூன் என்றால் அனைவருக்கும் பிடித்த இனிப்பு!

சூடான சர்க்கரை பாகில் நனைந்த ஜாமூன்களின் நறுமணம் பண்டிகையை இன்னும் சிறப்பாக்கும். கோயா, பால் பவுடர், ரொட்டி அல்லது பன்னீர் – எது இருந்தாலும் வீட்டிலேயே செய்தால் தான் அதின் உண்மையான சுவை கிடைக்கும்.

இங்கே வீட்டிலேயே சுவையான குலாப் ஜாமூன் செய்வதற்கான 4 சிறந்த டிப்ஸும், தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான 9 தவறுகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

🟣 1. கோயா குலாப் ஜாமூன்

தேவையான பொருட்கள்:

கோயா – 1 கப்

அனைத்து உபயோக மாவு (Maida) – ¼ கப்

பேக்கிங் சோடா – ஒரு சிட்டிகை

பால் – தேவையான அளவு

நெய் அல்லது எண்ணெய் – வறுக்க

செய்முறை:

கோயா, மாவு, பேக்கிங் சோடாவை சேர்த்து பாலைப் பயன்படுத்தி மென்மையான மாவு பிசையவும்.

சிறிய உருண்டைகளாக உருட்டவும்.

குறைந்த தீயில் நெய்யை சூடாக்கி, பொன்னிறமாகும் வரை வறுக்கவும்.

சர்க்கரை பாகு தயாரிக்க 1 கப் சர்க்கரை + 1 கப் தண்ணீர் சேர்த்து காய்ச்சி, அதில் குங்குமப்பூ மற்றும் ஏலக்காய் தூள் சேர்க்கவும்.

வறுத்த உருண்டைகளை அதில் சேர்த்து நனைக்கவும்.

தவிர்க்க வேண்டியது:

அதிகமான தீயில் வறுக்க வேண்டாம்; ஜாமூன் உலர்ந்து நொறுங்கிவிடும்.

🟣 2. பால் பவுடர் குலாப் ஜாமூன்

தேவையான பொருட்கள்:

பால் பவுடர் – 1 கப்

அனைத்து உபயோக மாவு – ¼ கப்

பேக்கிங் சோடா – ¼ டேபிள்ஸ்பூன்

நெய் – 2 டேபிள்ஸ்பூன்

பால் – 3–4 டேபிள்ஸ்பூன்

செய்முறை:

அனைத்து பொருட்களையும் சேர்த்து மென்மையான மாவு பிசையவும்.

சிறிய உருண்டைகளாக உருட்டி குறைந்த தீயில் பொன்னிறமாக வறுக்கவும்.

வறுத்ததும் சர்க்கரை பாகில் (1 கப் சர்க்கரை + 1 கப் தண்ணீர்) குங்குமப்பூ, ஏலக்காய் தூளுடன் சேர்க்கவும்.

தவிர்க்க வேண்டியது:

அதிகமாக பால் சேர்க்க வேண்டாம்; அது மாவை ஒட்டும் தன்மையுடன் ஈரமாக்கும்.

🟣 3. ரொட்டி குலாப் ஜாமூன்

தேவையான பொருட்கள்:

வெள்ளை அல்லது பால் ரொட்டி – 6 முதல் 8 துண்டுகள்

பால் – 4–6 டேபிள்ஸ்பூன்

பால் பவுடர் – 2 டேபிள்ஸ்பூன்

செய்முறை:

ரொட்டியின் பழுப்பு ஓரங்களை அகற்றி, பால் மற்றும் பால் பவுடருடன் கலந்து மாவு பிசையவும்.

விரிசல் இல்லாமல் உருண்டைகளை உருவாக்கி, குறைந்த தீயில் பொன்னிறமாக வறுக்கவும்.

சர்க்கரை பாகில் (1 கப் சர்க்கரை + 1 கப் தண்ணீர்) குங்குமப்பூ, ஏலக்காய் தூளுடன் நனைக்கவும்.

தவிர்க்க வேண்டியது:

ரொட்டித் துண்டுகளை அதிக நேரம் பால் ஊற வைக்கக்கூடாது; அவை உடைந்து விடும்.

🟣 4. பன்னீர் குலாப் ஜாமூன்

தேவையான பொருட்கள்:

பன்னீர் – 1 கப்

பால் பவுடர் – 2 டேபிள்ஸ்பூன்

அனைத்து உபயோக மாவு – 1 டேபிள்ஸ்பூன்

ரவை – 1 டேபிள்ஸ்பூன்

பால் – 2 டேபிள்ஸ்பூன்

பேக்கிங் பவுடர் – ஒரு சிட்டிகை

செய்முறை:

அனைத்து பொருட்களையும் சேர்த்து மென்மையாக பிசையவும்.

விரிசல் இல்லாத உருண்டைகளாக உருட்டி, குறைந்த தீயில் வறுக்கவும்.

சர்க்கரை பாகில் சேர்த்து நன்கு நனைக்கவும்.

தவிர்க்க வேண்டியது:

பன்னீர் மிக மென்மையாகவும் நன்றாக பிசைந்ததாகவும் இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் ஜாமூன் உடையும்.

⚠️ தவிர்க்க வேண்டிய பிற பொதுவான தவறுகள்

சூடான எண்ணெயில் பொரித்தல்: அதிக தீயில் வறுத்தால் வெளிப்புறம் பழுப்பு நிறமாகவும், உள்ளே பச்சையாகவும் இருக்கும்.

குளிர்ந்த பாகு பயன்படுத்தல்: பாகு சூடாக இருக்க வேண்டும்; குளிர்ந்த பாகு உருண்டைகளை நன்கு உறிஞ்சாது.

பாத்திரத்தில் அதிக உருண்டைகள் சேர்த்தல்: அதிகமாக சேர்த்தால் சமமாக வேகாது அல்லது உடைந்து விடும்.

மாவை அதிகமாகப் பிசைதல்: இது ஜாமூனின் மென்மையை குறைக்கும்.

ஈரமான துணியால் மூடாமை: உருண்டைகளை வறுக்கும்முன் 5–10 நிமிடங்கள் ஈரமான துணியால் மூடி வைப்பது அவற்றை மென்மையாக்கும்.

🍯 இந்த எளிய டிப்ஸ்களைப் பின்பற்றினால், உங்கள் வீட்டிலேயே இனிமையும் நறுமணமும் நிறைந்த பர்பெக்ட் குலாப் ஜாமூன் தயார்!

பண்டிகை காலத்திலும், குடும்ப விருந்துகளிலும் இந்த இனிப்பு உங்கள் சமையலறையின் நட்சத்திரமாக மாறும்.

இளவரசி

