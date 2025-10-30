உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் உணவு பட்டியல்!

எடை குறைக்க முயற்சி செய்பவர்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது சமையலறையிலிருந்தே தொடங்குவதாகும். உங்கள் உணவு பழக்கத்திலும், வாழ்க்கை முறையிலும் சில எளிய மாற்றங்களைச் செய்வது உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க சிறந்த வழியாகும்.
முழுமையான, பதப்படுத்தப்படாத உணவுகளைத் தேர்வு செய்வதன் மூலம் இயற்கையாகவே எடையைக் குறைக்க முடியும்.
இங்கே உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் 13 ஆரோக்கியமான உணவுகள் பட்டியல்:
1️⃣ காலிஃபிளவர் (Cauliflower)
குறைந்த கலோரி மற்றும் அதிக நார்ச்சத்து கொண்டது. அரிசிக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தலாம்.
100 கிராம் = 25 கலோரி
2️⃣ ஆப்பிள் (Apple)
நார்ச்சத்து நிறைந்ததால் பசியை கட்டுப்படுத்தி நாள் முழுவதும் ஆற்றலை வழங்கும்.
100 கிராம் = 52 கலோரி
3️⃣ சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு (Sweet Potato)
வெந்தது அல்லது சுடப்பட்டது சிறந்த தேர்வு. இரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக வைத்துக்கொண்டு நீண்ட நேரம் பசியில்லாமல் வைக்கிறது.
100 கிராம் = 77 கலோரி
4️⃣ மோர் (Buttermilk)
உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருக்கும். இதில் புரதம், கால்சியம், ப்ரோபயாட்டிக்ஸ் உள்ளது. செரிமானத்தை மேம்படுத்தி எடை குறைக்க உதவுகிறது.
100 கிராம் = 40 கலோரி
5️⃣ டோஃபு (Tofu)
சோயா பால் மூலம் தயாரிக்கப்படும் புரதம், கால்சியம் நிறைந்த ஆரோக்கியமான உணவு.
100 கிராம் = 76 கலோரி
6️⃣ நட்ஸ் வகைகள் (Nuts)
பாதாம், முந்திரி, வால்நட், பிஸ்தா போன்றவை நல்ல கொழுப்புகள் மற்றும் புரதம் நிறைந்தவை. சிறு அளவில் தினமும் எடுத்தால் ஆற்றல் அளிக்க உதவும்.
100 கிராம் = 550–600 கலோரி
7️⃣ டார்க் சாக்லேட் (Dark Chocolate)
அதிக கோகோ சதவீதம் மற்றும் குறைந்த சர்க்கரை கொண்டது. ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்ததால் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் எடை குறைப்பிற்கும் உதவுகிறது.
100 கிராம் = 546 கலோரி
8️⃣ பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகள் (Beans & Lentils)
புரதம், நார்ச்சத்து, தாதுக்கள் நிறைந்தவை. பசியை கட்டுப்படுத்தி நீண்ட நேரம் நிறைவாக வைத்திருக்கின்றன.
100 கிராம் = 333 கலோரி
9️⃣ தர்பூசணி (Watermelon)
அதிக நீர்ச்சத்து, குறைந்த கலோரி. பசியை குறைத்து உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
100 கிராம் = 30 கலோரி
🔟 பப்பாளி (Papaya)
செரிமானத்தையும் கொழுப்பு எரிப்பையும் மேம்படுத்தும். வீக்கம் குறைத்து, உடலை இலகுவாக வைத்திருக்க உதவும்.
100 கிராம் = 43 கலோரி
1️⃣1️⃣ தேங்காய் நீர் (Coconut Water)
மெட்டபாலிசத்தை மேம்படுத்தி கொழுப்பை எரிக்க உதவும். குறைந்த கலோரி மற்றும் எலக்ட்ரோலைட்டுகள் நிறைந்தது.
100 கிராம் = 19 கலோரி
1️⃣2️⃣ வறுத்த சன்னா (Roasted Chickpeas)
அதிக புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து கொண்ட ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டி. பசியைக் கட்டுப்படுத்தி நீண்ட நேரம் நிறைவாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
100 கிராம் = 390 கலோரி
1️⃣3️⃣ வெண்ணெய் இல்லாத பாப்கார்ன் (Oil-Free Popcorn)
நார்ச்சத்து நிறைந்தது, கலோரி குறைவானது. நெய் அல்லது சிறிதளவு உப்பு சேர்த்து சுவையூட்டலாம்.
100 கிராம் = 380 கலோரி
✅ இந்த 13 உணவுகளை உங்கள் தினசரி உணவில் ஒன்றோ இரண்டோ சேர்த்தால், ஜிம் செல்லாமலேயே இயற்கையாக உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
உணவு பழக்கத்தில் நிலையான மாற்றம் மட்டுமே நீண்டகால ஆரோக்கியத்தையும் இயற்கையான எடை இழப்பையும் உறுதி செய்யும்.