WhatsApp
Thursday, October 30, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

சில ராசிகாரர்களுக்கு வருமானம் உயரும், செலவுகள் குறையும்!
by இளவரசி
உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் உணவு பட்டியல்!
by இளவரசி
பக்கவாதம் தொடர்பில் பரவும் தவறான தகவல்கள்!
by இளவரசி
நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு
by சுகி 
புகையிலைக்கு எதிரான மசோதா: எதிர்காலச் சந்ததியைப் பாதுகாக்க அழைப்பு
by இளவரசி
வி ஜே சித்து கதையின் நாயகனாக நடிக்கும் ‘டயங்கரம்’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
தனுஷ் நடிக்கும் ‘தேரே இஷ்க் மே’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
புனிதர்களின் நான்கு முனை விளையாட்டு விழா
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சமையல் உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் உணவு பட்டியல்!

உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் உணவு பட்டியல்!

written by இளவரசி 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் உணவு பட்டியல்!

எடை குறைக்க முயற்சி செய்பவர்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது சமையலறையிலிருந்தே தொடங்குவதாகும். உங்கள் உணவு பழக்கத்திலும், வாழ்க்கை முறையிலும் சில எளிய மாற்றங்களைச் செய்வது உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க சிறந்த வழியாகும்.

முழுமையான, பதப்படுத்தப்படாத உணவுகளைத் தேர்வு செய்வதன் மூலம் இயற்கையாகவே எடையைக் குறைக்க முடியும்.

இங்கே உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் 13 ஆரோக்கியமான உணவுகள் பட்டியல்:

1️⃣ காலிஃபிளவர் (Cauliflower)

குறைந்த கலோரி மற்றும் அதிக நார்ச்சத்து கொண்டது. அரிசிக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தலாம்.
100 கிராம் = 25 கலோரி

2️⃣ ஆப்பிள் (Apple)

நார்ச்சத்து நிறைந்ததால் பசியை கட்டுப்படுத்தி நாள் முழுவதும் ஆற்றலை வழங்கும்.
100 கிராம் = 52 கலோரி

3️⃣ சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு (Sweet Potato)

வெந்தது அல்லது சுடப்பட்டது சிறந்த தேர்வு. இரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக வைத்துக்கொண்டு நீண்ட நேரம் பசியில்லாமல் வைக்கிறது.
100 கிராம் = 77 கலோரி

4️⃣ மோர் (Buttermilk)

உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருக்கும். இதில் புரதம், கால்சியம், ப்ரோபயாட்டிக்ஸ் உள்ளது. செரிமானத்தை மேம்படுத்தி எடை குறைக்க உதவுகிறது.
100 கிராம் = 40 கலோரி

5️⃣ டோஃபு (Tofu)

சோயா பால் மூலம் தயாரிக்கப்படும் புரதம், கால்சியம் நிறைந்த ஆரோக்கியமான உணவு.
100 கிராம் = 76 கலோரி

6️⃣ நட்ஸ் வகைகள் (Nuts)

பாதாம், முந்திரி, வால்நட், பிஸ்தா போன்றவை நல்ல கொழுப்புகள் மற்றும் புரதம் நிறைந்தவை. சிறு அளவில் தினமும் எடுத்தால் ஆற்றல் அளிக்க உதவும்.
100 கிராம் = 550–600 கலோரி

7️⃣ டார்க் சாக்லேட் (Dark Chocolate)

அதிக கோகோ சதவீதம் மற்றும் குறைந்த சர்க்கரை கொண்டது. ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்ததால் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் எடை குறைப்பிற்கும் உதவுகிறது.
100 கிராம் = 546 கலோரி

8️⃣ பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகள் (Beans & Lentils)

புரதம், நார்ச்சத்து, தாதுக்கள் நிறைந்தவை. பசியை கட்டுப்படுத்தி நீண்ட நேரம் நிறைவாக வைத்திருக்கின்றன.
100 கிராம் = 333 கலோரி

9️⃣ தர்பூசணி (Watermelon)

அதிக நீர்ச்சத்து, குறைந்த கலோரி. பசியை குறைத்து உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
100 கிராம் = 30 கலோரி

🔟 பப்பாளி (Papaya)

செரிமானத்தையும் கொழுப்பு எரிப்பையும் மேம்படுத்தும். வீக்கம் குறைத்து, உடலை இலகுவாக வைத்திருக்க உதவும்.
100 கிராம் = 43 கலோரி

1️⃣1️⃣ தேங்காய் நீர் (Coconut Water)

மெட்டபாலிசத்தை மேம்படுத்தி கொழுப்பை எரிக்க உதவும். குறைந்த கலோரி மற்றும் எலக்ட்ரோலைட்டுகள் நிறைந்தது.
100 கிராம் = 19 கலோரி

1️⃣2️⃣ வறுத்த சன்னா (Roasted Chickpeas)

அதிக புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து கொண்ட ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டி. பசியைக் கட்டுப்படுத்தி நீண்ட நேரம் நிறைவாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
100 கிராம் = 390 கலோரி

1️⃣3️⃣ வெண்ணெய் இல்லாத பாப்கார்ன் (Oil-Free Popcorn)

நார்ச்சத்து நிறைந்தது, கலோரி குறைவானது. நெய் அல்லது சிறிதளவு உப்பு சேர்த்து சுவையூட்டலாம்.
100 கிராம் = 380 கலோரி

✅ இந்த 13 உணவுகளை உங்கள் தினசரி உணவில் ஒன்றோ இரண்டோ சேர்த்தால், ஜிம் செல்லாமலேயே இயற்கையாக உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த முடியும்.

உணவு பழக்கத்தில் நிலையான மாற்றம் மட்டுமே நீண்டகால ஆரோக்கியத்தையும் இயற்கையான எடை இழப்பையும் உறுதி செய்யும்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

🌿 கீரை வகை உணவுகள் சமைக்கும் போது இவற்றைக் கவனத்தில்...

🍯 குலாப் ஜாமூன் டேஸ்டா வர சில டிப்ஸ்!

சுவையான கத்திரிக்காய் வறுவல்!

மழை நேர மட்டன் கொத்துக்கறி 🌧️🍛

தீபாவளி ஸ்பெஷல் தேங்காய்ப்பால் அல்வா!

செட்டிநாடு மஷ்ரூம் சுக்கா!

பிரபலமானவை

இரவில் பிரா 👙 அணியலாமா.. கூடாதா? 
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
இந்தச் செடிகள் இருந்தால்.. பாம்புகள் உங்கள் வீட்டுக்கு வராது! 🐍🌿
நடிகர் சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘கொம்பு சீவி’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு

ஆன்மீகம்

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் கிடைக்கும் பலன்கள்
by இளவரசி
ஆன்மீகத்திற்கும் யோகாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு 🧘‍
by இளவரசி
கந்த சஷ்டி விரதத்தின் முழு பலனையும் பெற…
by இளவரசி
பசு சிலையின் பின்னால் உள்ள ஆன்மீக அர்த்தம்
by இளவரசி
தீபாவளி தினத்தில் எந்த கடவுளை வணங்க வேண்டும்?
by இளவரசி

மகளிர்

மன உளைச்சலைத் தவிர்க்கும் சில நெறிமுறைகள் 🤝🏻
by இளவரசி
இந்தச் செடிகள் இருந்தால்.. பாம்புகள் உங்கள் வீட்டுக்கு வராது! 🐍🌿
by இளவரசி
பெண்கள் Hand Bag எவ்வாறு தேர்வு செய்ய வேண்டும்? 💼
by இளவரசி
ஹேர் டையால் புற்றுநோய் அபாயம்: எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்!
by இளவரசி
தீபாவளிக்கு வீட்டை சுத்தம் செய்வோருக்கான சில குறிப்புகள்
by இளவரசி

சமையல்

🍯 குலாப் ஜாமூன் டேஸ்டா வர சில டிப்ஸ்!
by இளவரசி
சுவையான கத்திரிக்காய் வறுவல்!
by இளவரசி
மழை நேர மட்டன் கொத்துக்கறி 🌧️🍛
by இளவரசி
தீபாவளி ஸ்பெஷல் தேங்காய்ப்பால் அல்வா!
by இளவரசி
செட்டிநாடு மஷ்ரூம் சுக்கா!
by இளவரசி

மருத்துவம்

உங்கள் வயதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தேவை?
by இளவரசி
35 வயதிற்குப் பிறகு கர்ப்பம் தரிக்க திட்டமா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் ஆரஞ் பழம் சாப்பிட்டலாமா?
by இளவரசி
நாள் ஒன்றுக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்?
by இளவரசி
‘No Sugar Diet’ எடையைக் குறைக்க உதவுமா?
by இளவரசி

சினிமா

வி ஜே சித்து கதையின் நாயகனாக நடிக்கும் ‘டயங்கரம்’ படத்தின் தொடக்க விழா

by பூங்குன்றன்
தனுஷ் நடிக்கும் ‘தேரே இஷ்க் மே’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
மீண்டும் இயக்குநராகி இருக்கும் போஸ் வெங்கட்
by பூங்குன்றன்
மாதவன் நடிக்கும் ‘ஜி.டி.என்’ ( ஜி.டி.நாயுடு) படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
‘பெத்தி’ படத்திற்காக இலங்கையில் முகாமிட்டுள்ள ‘மெகா பவர் ஸ்டார்’ ராம் சரண்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

டீசல் – திரைப்பட விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
கம்பி கட்ன கதை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More