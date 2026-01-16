முட்டை புளிக்குழம்பு – சாதத்துடன் சாப்பிட சூப்பரான ஒரு கிரேவி!

இன்று இரவு சப்பாத்தி அல்லது பூரி செய்ய நினைத்தால், வீட்டில் இருக்கும் முட்டையிலேயே இந்த அட்டகாசமான சைடிஷை சுலபமாக செய்து விடலாம். சிக்கன், மட்டன் இல்லாத நேரங்களில் இதை செய்தால் அதைவிட சுவையாக இருக்கும்.
சப்பாத்தி, பூரி மட்டுமல்ல சாதத்துடனும் அருமையாக செட் ஆகும் இந்த முட்டை புளிக்குழம்புக்கு ஸ்பெஷல் பொருட்கள் தேவையில்லை. சரியான முறையில் சேர்க்கும் மசாலாவே இதன் சுவையின் ரகசியம். காரசாரமான இந்த எளிய செய்முறையை செய்து சுவைத்து பாருங்கள்!
தேவையான பொருட்கள்:
– 2 ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய்
– 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு
– 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம்
– 2 வர மிளகாய்
– 2 கொத்து கறிவேப்பிலை
– 1 கப் நறுக்கிய வெங்காயம்
– 2 பச்சை மிளகாய்
– 1 டீஸ்பூன் நசுக்கிய பூண்டு
– 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள்
– 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள்
– 2 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள்
– 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயம்
– 2 நறுக்கிய தக்காளி
– தேவையான அளவு உப்பு
– 1 சிறிய புளித் துண்டு
– 1 கப் சூடான தண்ணீர்
– 1/2 கப் புதிய துருவிய தேங்காய்
– 1 கப் தண்ணீர்
– 4 வேகவைத்த முட்டைகள்
– ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி இலை
செய்முறை:
– ஒரு கப் வெந்நீரில் புளியை 15 நிமிடங்கள் ஊற வைக்கவும். பிழிந்து சாற்றை எடுத்து, விதைகள் மற்றும் நாரை அகற்றி புளிக்கரைசலை தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.
– அரை கப் துருவிய தேங்காயை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து மென்மையான விழுதாக அரைக்கவும். இதையும் தனியாக எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும்.
– ஒரு கடாயில் கடலை எண்ணெயை சூடாக்கி, கடுகு போட்டு தாளிக்கவும். கடுகு வெடித்ததும் சீரகம், வர மிளகாய் மற்றும் கறிவேப்பிலை சேர்த்து தாளிக்கவும்.
– பின்னர் நறுக்கிய வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் மற்றும் நசுக்கிய பூண்டு சேர்க்கவும். வெங்காயம் மென்மையாகவும் லேசாக பொன்னிறமாகவும் மாறும் வரை வதக்கவும்.
– பின்னர் மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், கொத்தமல்லி தூள் மற்றும் பெருங்காயம் சேர்த்து கிளறவும். மசாலாப் பொருட்கள் எண்ணெயில் சேரும் வரை சில வினாடிகள் வதக்கவும்.
– மசாலா பச்சை வாசனை போனதும் நறுக்கிய தக்காளி மற்றும் உப்பு சேர்க்கவும். தக்காளி மென்மையாகவும் குழைந்தும் போகும் வரை மிதமான தீயில் வேக வைக்கவும்.
– பின்னர் புளிக்கரைசலைச் சேர்த்து எல்லாவற்றையும் நன்றாகக் கலக்கவும். பாத்திரத்தை ஒரு மூடி போட்டு வைத்து, குழம்பை ஐந்து நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் கொதிக்க விடவும்.
– குழம்பு நன்றாக கொதித்தவுடன் அரைத்த தேங்காய் விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை கொதிக்க வைக்கவும்.
பின்னர் வேகவைத்த முட்டைகளைச் சேர்க்கவும். நன்றாகக் கலந்து, பாத்திரத்தை மூடி, குழம்பை மேலும் 5 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் கொதிக்க விடவும்.
– இறுதியாக ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி இலைகளைத் தூவி அலங்கரித்து, சமையலை முடிக்கவும்.