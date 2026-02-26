தென் சீனக் கடலில் ஒரே நேரத்தில் 1,400 கப்பல்கள் – சீனாவின் மரைமுக வியூகம் உலக அரசியலில் அதிர்வு!

தென் சீனக் கடலில் சீனா ஒரே நேரத்தில் சுமார் 1,400 கப்பல்களை களமிறக்கிய சம்பவம், சர்வதேச அளவில் பெரும் பரபரப்பையும் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. ஜனவரி மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில், அந்தப் பகுதியில் ரேடார் திரைகளில் முதலில் சில புள்ளிகளாக மட்டுமே தோன்றிய இந்தக் கப்பல்கள், சில மணி நேரங்களில் ஆயிரத்தைத் தாண்டிய எண்ணிக்கையில் திரளாகக் காணப்பட்டன. வெளிப்படையில் இவை மீன்பிடி படகுகள் போலத் தெரிந்தாலும், கடலின் குறுக்கே சுமார் 200 மைல் நீளத்திற்கு ஒழுங்காக அணிவகுத்து நின்ற தோற்றம், ஒரு மிதக்கும் இரும்புச் சுவர் போல் காட்சியளித்தது.
செயற்கைக்கோள் படங்களில் இந்த அணிவகுப்பு ‘தங்க நெக்லஸ்’ போலப் பளிச்சென்று தெரிந்ததாக கூறப்படுகிறது. படகுகளில் மீனவர்கள் இயல்பான பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், சர்வதேச அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆய்வாளர்கள் இதை சாதாரண மீன்பிடி நடவடிக்கையாக மட்டுமே கருதவில்லை. இது சீனாவின் ‘மெரிடைம் மிலிஷியா’ என அழைக்கப்படும் ஒரு மறைமுக இராணுவத் திட்டத்தின் பகுதியாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் வலுப்பெற்றுள்ளது.
‘Maritime Militia’ என்ற இந்த அணுகுமுறை, அதிகாரப்பூர்வ கடற்படையல்லாத சிவிலியன் படகுகளை பயன்படுத்தி, சர்ச்சைக்குரிய கடல் பகுதிகளில் சீனாவின் நிலைப்பாட்டை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு வியூகமாகக் கருதப்படுகிறது. இவ்வாறு பெருமளவு படகுகள் நெருக்கமாக நிற்கும் போது, மற்ற நாடுகளின் ஆய்வு அல்லது கடற்படை கப்பல்கள் அந்தப் பகுதிக்குள் நுழைவது சிரமமாகிறது. குறிப்பாக அமெரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளின் இயக்கங்களுக்கு இது மறைமுகத் தடையாக அமைகிறது என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
சர்வதேச சட்டங்களின் படி, இந்தக் கடற்பகுதி முழுவதும் சீனாவுக்குச் சொந்தமானதல்ல. இருப்பினும், “தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பதே உரிமை” என்ற அணுகுமுறையை நடைமுறையில் காட்டும் முயற்சியாக இந்த நடவடிக்கை பார்க்கப்படுகிறது. நேரடி இராணுவ மோதல்களோ அல்லது ஏவுகணைத் தாக்குதல்களோ இன்றி, சாதாரண மீன்பிடி படகுகளின் பெருந்திரளைக் கொண்டு ஒரு கடற்பரப்பை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியும் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டாக இது விவாதிக்கப்படுகிறது.
தென் சீனக் கடல், உலக வர்த்தகத்தில் மிக முக்கியமான கடல்வழி பாதையாக விளங்குகிறது. இந்தியப் பெருங்கடலும் பசிபிக் பெருங்கடலும் இணையும் இந்த வழித்தடம் வழியாக, உலக கடல்வழி வர்த்தகத்தின் சுமார் மூன்றில் ஒரு பங்கு நடைபெறுகிறது. ஆண்டுதோறும் டிரில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான பொருட்கள் இந்தப் பாதையில் கடத்தப்படுகின்றன. மேலும், இப்பகுதி எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு வளங்களால் வளமானதாகவும், உலக மீன்பிடி உற்பத்தியிலும் குறிப்பிடத்தக்க பங்கு வகிப்பதாகவும் கருதப்படுகிறது.
இதனால், இங்கு ஏற்படும் எந்த மாற்றமும் ஆசிய அரசியல் சமநிலையையும் உலக பொருளாதாரத்தையும் பெரிதும் பாதிக்கும். அமெரிக்கா – சீனா உறவில் பதற்றம் அதிகரித்தால், அதன் தாக்கம் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் மட்டுமின்றி, உலகளாவிய வர்த்தகத்திற்கும் பரவக்கூடும். தென் சீனக் கடலில் நிகழ்ந்த இந்தச் சம்பவம், எதிர்கால கடல் அரசியலின் திசையை தீர்மானிக்கும் முக்கிய முன்னேற்றமாகக் கருதப்படுகிறது.