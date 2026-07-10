நாள்பட்ட நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவோம்!

இன்றைய வாழ்க்கை முறையில், நாள்பட்ட நோய்கள் (Chronic Diseases) உலகம் முழுவதும் அதிகரித்து வரும் முக்கியமான சுகாதாரப் பிரச்சினையாக மாறியுள்ளன. இந்நோய்கள் திடீரென ஏற்படுவதில்லை; மாறாக, மெதுவாக உருவாகி நீண்ட காலம் தொடரக்கூடியவை. ஆரம்ப அறிகுறிகளை அலட்சியம் செய்யாமல், சரியான நேரத்தில் மருத்துவரை அணுகினால் நோயைக் கட்டுப்படுத்தவும், அதன் தீவிரத்தை குறைக்கவும் முடியும்.
நாள்பட்ட நோய் என்றால் என்ன?
மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் நீடிக்கும் அல்லது நீண்டகால மருத்துவ பராமரிப்பு தேவைப்படும் நோய்கள் நாள்பட்ட நோய்கள் எனப்படுகின்றன. இவை பெரும்பாலும் முழுமையாக குணமாகாமல் இருந்தாலும், மருந்துகள், உணவுமுறை மாற்றங்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையின் மூலம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியும்.
பொதுவாக காணப்படும் நாள்பட்ட நோய்கள்
1. நீரிழிவு நோய் (Diabetes)
உடலில் இன்சுலின் சுரப்பு குறைவது அல்லது இன்சுலின் சரியாக செயல்படாததால் இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிப்பதே நீரிழிவு நோயாகும்.
அறிகுறிகள்:
அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்
அதிக தாகம்
அதிக பசி
உடல் எடை குறைதல்
காயங்கள் தாமதமாக ஆறுதல்
பார்வை மங்குதல்
அடிக்கடி சோர்வு
2. உயர் இரத்த அழுத்தம் (High Blood Pressure)
உயர் இரத்த அழுத்தம் பெரும்பாலும் எந்த அறிகுறியும் இல்லாமல் காணப்படுவதால் “அமைதியான கொலையாளி” என்று அழைக்கப்படுகிறது.
சிலருக்கு தோன்றக்கூடிய அறிகுறிகள்:
கடுமையான தலைவலி
தலைச்சுற்றல்
மூச்சுத்திணறல்
மார்பு வலி
பார்வை மங்குதல்
மூக்கில் இரத்தப்போக்கு (சில சந்தர்ப்பங்களில்)
3. இதய நோய்கள்
இதயத்திற்கு இரத்தம் கொண்டு செல்லும் இரத்த நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்படுவதால் இதய நோய்கள் உருவாகலாம்.
அறிகுறிகள்:
மார்பு வலி அல்லது அழுத்தம்
இடது கை, தோள், கழுத்து அல்லது தாடைக்கு பரவும் வலி
மூச்சுத்திணறல்
அதிக வியர்வை
வாந்தி உணர்வு
மிகுந்த சோர்வு
4. சிறுநீரக நோய்
நீரிழிவு மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்கள் நீண்ட காலம் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாவிட்டால் சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்படலாம்.
அறிகுறிகள்:
கால்கள் மற்றும் கணுக்கால்களில் வீக்கம்
சிறுநீரின் அளவில் மாற்றம்
உடல் சோர்வு
பசியின்மை
தோல் அரிப்பு
குமட்டல்
5. ஆஸ்துமா
சுவாசக் குழாய்களில் ஏற்படும் நீண்டகால அழற்சியால் ஆஸ்துமா ஏற்படுகிறது.
அறிகுறிகள்:
மூச்சுத்திணறல்
இருமல், குறிப்பாக இரவில்
மூச்சு விடும்போது வீசும் சத்தம்
மார்பு இறுக்கம்
6. மூட்டு வாதம் (Arthritis)
மூட்டுகளில் ஏற்படும் அழற்சி மற்றும் தேய்மானம் காரணமாக இந்த நோய் உருவாகிறது.
அறிகுறிகள்:
மூட்டு வலி
மூட்டு வீக்கம்
காலை நேரங்களில் மூட்டு இறுக்கம்
அசைவில் சிரமம்
7. நாள்பட்ட நுரையீரல் நோய் (COPD)
புகைப்பிடித்தல் மற்றும் நீண்டகால காற்று மாசுபாட்டின் தாக்கத்தால் ஏற்படும் முக்கியமான நுரையீரல் நோயாகும்.
அறிகுறிகள்:
தொடர்ந்து நீடிக்கும் இருமல்
அதிக சளி
மூச்சுத்திணறல்
உடற்பயிற்சியின் போது சுவாசிப்பதில் சிரமம்
நாள்பட்ட நோய்களுக்கு முக்கிய காரணங்கள்
ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கம்
உடற்பயிற்சி இல்லாமை
புகைப்பிடித்தல்
மதுபானம் அதிகமாக அருந்துதல்
அதிக உடல் பருமன்
மன அழுத்தம்
குடும்ப மரபு
வயது அதிகரித்தல்
எவ்வாறு தடுப்பது?
தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
காய்கறிகள், பழங்கள், முழுத்தானியங்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள்.
உப்பு, சர்க்கரை மற்றும் அதிக கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை குறைக்கவும்.
புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மதுபானத்தைத் தவிர்க்கவும்.
உடல் எடையை சீராக பராமரிக்கவும்.
போதுமான தூக்கம் மற்றும் மனஅழுத்த மேலாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும்.
இரத்த அழுத்தம், இரத்தச் சர்க்கரை, கொலஸ்ட்ரால் போன்றவற்றை குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பரிசோதித்துக் கொள்ளுங்கள்.
எப்போது மருத்துவரை அணுக வேண்டும்?
பின்வரும் அறிகுறிகளில் ஏதேனும் தொடர்ந்து இருந்தால் மருத்துவரை உடனடியாக அணுகுவது அவசியம்:
மார்பு வலி
தொடர்ந்து மூச்சுத்திணறல்
காரணமின்றி உடல் எடை குறைதல்
அடிக்கடி அதிக தாகம் மற்றும் சிறுநீர் கழித்தல்
கால்கள் அல்லது முகத்தில் வீக்கம்
நீடித்த இருமல்
கடுமையான தலைவலி அல்லது பார்வை மாற்றம்
நாள்பட்ட நோய்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் தொடரக்கூடியதாக இருந்தாலும், அவற்றை சரியான முறையில் நிர்வகிப்பதன் மூலம் ஆரோக்கியமான மற்றும் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கையை வாழ முடியும்.
உடலில் தோன்றும் சிறிய மாற்றங்களையும் அலட்சியம் செய்யாமல் கவனித்து, சீரான மருத்துவ பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வது மிகவும் முக்கியம். ஆரம்பத்திலேயே நோயைக் கண்டறிவது, சிகிச்சை வெற்றிகரமாக அமையவும், எதிர்கால சிக்கல்களைத் தவிர்க்கவும் பெரிதும் உதவுகிறது.
⚠️ கவனிக்க: இந்தக் கட்டுரை பொதுவான சுகாதாரத் தகவல்களுக்காக மட்டுமே. உங்களுக்கு ஏதேனும் அறிகுறிகள் இருந்தால் அல்லது மருத்துவ ஆலோசனை தேவைப்பட்டால், தகுதியான மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.