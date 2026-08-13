சாதாரண பாஸ்தாவை விட சற்று வித்தியாசமாகவும், காரசாரமாகவும் சுவைக்க விரும்புகிறீர்களா? அப்படியானால் முட்டை பொடிமாஸ் பெப்பர் பாஸ்தா செய்து பாருங்கள். முட்டையின் மென்மையும், மிளகின் கார மணமும் சேர்ந்து இந்த பாஸ்தாவுக்கு தனிச்சுவையை கொடுக்கும். காலை உணவு, மாலை நேர சிற்றுண்டி அல்லது இரவு உணவாகவும் இதை எளிதாக செய்து சாப்பிடலாம்.
தேவையான பொருட்கள்
பாஸ்தா – 2 கப்
முட்டை – 3
பெரிய வெங்காயம் – 1
பச்சை மிளகாய் – 2
பூண்டு – 3 பல்
குடைமிளகாய் – ½ கப்
மிளகுத்தூள் – 1 முதல் 1½ தேக்கரண்டி
மிளகாய் தூள் – ½ தேக்கரண்டி
கரம் மசாலா – ½ தேக்கரண்டி
சோயா சாஸ் – 1 தேக்கரண்டி
தக்காளி சாஸ் – 1 தேக்கரண்டி
எண்ணெய் – 2 மேசைக்கரண்டி
உப்பு – தேவையான அளவு
கொத்தமல்லி – சிறிதளவு
செய்வது எப்படி?
1. பாஸ்தாவை வேகவைக்கவும்:
ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி, சிறிது உப்பு மற்றும் சில துளிகள் எண்ணெய் சேர்த்து கொதிக்க வைக்கவும். அதில் பாஸ்தாவை போட்டு, பாஸ்தா மென்மையாகும் வரை வேகவைக்கவும். பின்னர் தண்ணீரை வடித்து தனியாக வைத்துக் கொள்ளவும்.
2. முட்டை பொடிமாஸ் தயாரிக்கவும்:
ஒரு கடாயில் சிறிது எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் முட்டைகளை உடைத்து ஊற்றவும். சிறிது உப்பு மற்றும் மிளகுத்தூள் சேர்த்து நன்றாக கிளறி, முட்டையை பொடிமாஸ் போல உதிரியாக வேகவைக்கவும். இதை தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.
3. காய்கறிகளை வதக்கவும்:
அதே கடாயில் மீதமுள்ள எண்ணெயை ஊற்றி, நறுக்கிய பூண்டு, வெங்காயம் மற்றும் பச்சை மிளகாயை சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும். வெங்காயம் லேசாக பொன்னிறமாகும் வரை வதக்குங்கள்.
பின்னர் குடைமிளகாய் சேர்த்து 2–3 நிமிடங்கள் அதிக தீயில் வதக்கவும்.
4. மசாலா சேர்க்கவும்:
இதில் மிளகுத்தூள், மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நன்றாக கிளறவும்.
5. பாஸ்தாவை சேர்க்கவும்:
வேகவைத்த பாஸ்தாவை கடாயில் சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும். பின்னர் சோயா சாஸ் மற்றும் தக்காளி சாஸ் சேர்த்து, மசாலா பாஸ்தா முழுவதும் படுமாறு 2–3 நிமிடங்கள் கிளறி வதக்கவும்.
6. முட்டை பொடிமாஸ் சேர்க்கவும்:
இறுதியாக தயாரித்து வைத்துள்ள முட்டை பொடிமாஸை சேர்த்து மெதுவாக கலந்து விடவும். மேலே சிறிது மிளகுத்தூள் மற்றும் கொத்தமல்லி தூவி அடுப்பை அணைக்கவும்.
சுவையான முட்டை பொடிமாஸ் பெப்பர் பாஸ்தா தயார்!
மிளகின் காரமும், முட்டையின் சுவையும் நிறைந்த இந்த பாஸ்தாவை சூடாக பரிமாறினால் மிகவும் சுவையாக இருக்கும். கூடுதல் காரம் விரும்புபவர்கள் பச்சை மிளகாய் அல்லது மிளகுத்தூளின் அளவை அதிகரித்துக் கொள்ளலாம்.
குறிப்பு: பாஸ்தாவை அதிக நேரம் வேகவைக்காமல், சற்று பதமாக வேகவைத்தால் கடாயில் மசாலாவுடன் கலக்கும்போது குழைந்து போகாமல் இருக்கும்.