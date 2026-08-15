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Home ஆசிரியர் தெரிவு காட்டுத்தீ அபாயம்: இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வேல்ஸில் பார்பிக்யூக்களுக்குத் தற்காலிகத் தடை

காட்டுத்தீ அபாயம்: இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வேல்ஸில் பார்பிக்யூக்களுக்குத் தற்காலிகத் தடை

written by இளவரசி 1 minutes read
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காட்டுத்தீ அபாயம்: இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வேல்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு பார்பிக்யூக்களுக்குத் தற்காலிகத் தடை

யுனைடெட் கிங்டமில் நிலவி வரும் கடும் வெப்ப அலை மற்றும் வறட்சி காரணமாக, ஒருமுறை பயன்படுத்தும் (disposable) பார்பிக்யூக்களின் விற்பனைக்கு இங்கிலாந்து அரசாங்கம் தற்காலிகத் தடை விதித்துள்ளது.

இந்த கோடை மாதங்களில் நாடு முழுவதும் ஏற்பட்ட பல கடுமையான காட்டுத்தீ சம்பவங்களுக்கு இந்தப் பார்பிக்யூக்கள் காரணமாக இருந்ததால், இவை பொதுமக்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஆபத்தை விளைவிப்பதாக அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த BBQ தடையானது இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வேல்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்குப் பொருந்தும். ஆனால், வட அயர்லாந்துக்குப் பொருந்தாது.

காட்டுத்தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தீயணைப்புப் படையினருக்கு உதவ சுமார் 200 இராணுவ வீரர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். தென் வேல்ஸில் நீர் டாங்கிகள் மற்றும் இராணுவ பொறியாளர்கள், தீயணைப்பு சேவைகளுக்கு உதவி வருகின்றனர்.

பிரதமர் ஆண்டி பர்ன்ஹாம், நாடு தற்போது ஒரு “தீப்பெட்டி” போன்ற நிலையில் இருப்பதாக எச்சரித்துள்ளார். இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் இந்த ஆண்டில் இதுவரை 1,017 காட்டுத்தீ சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன.

மில்லியன் கணக்கான மக்களின் தொலைபேசிகளுக்கு அவசர எச்சரிக்கைகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் திறந்த வெளியில் தீ மூட்ட வேண்டாம் என்றும், சிகரெட்டுகளைக் கவனமாக அணைக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

வெஸ்ட் மிட்லாண்ட்ஸ் பகுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் டஜன் கணக்கான வீடுகள் தீக்கிரையாகியுள்ளன. மேலும் 50க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர்.

தற்போதைய இக்கட்டான சூழலில் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பார்பிக்யூக்கள் “பாதுகாப்பான தயாரிப்பு” அல்ல என்றும், அவற்றை ஆன்லைனிலோ அல்லது கடைகளிலோ விற்பனை செய்யக்கூடாது என்றும் வர்த்தகம், கண்டுபிடிப்பு, அறிவியல் மற்றும் வர்த்தகத் துறை (DBIST) அறிவுறுத்தியுள்ளது.

காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் இத்தகைய தீவிர வெப்ப அலைகள் மற்றும் காட்டுத்தீ அபாயங்களை எதிர்கொள்ள எதிர்காலத்தில் தீயணைப்பு விமானங்களைப் பயன்படுத்தவும் இங்கிலாந்து அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது.

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இளவரசி

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