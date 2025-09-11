சீத்தா பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்!

சீத்தாப்பழம் (Custard Apple/ Sugar Apple) சுவையிலும் இனிமையாகவும், ஆரோக்கியத்திலும் பல நன்மைகளை தரக்கூடிய பழமாகும். தமிழில் சீதா பழம் என்றும், சமஸ்கிருதத்தில் சீதாபலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
இதில் அதிகமான விடமின் C, கால்சியம், மக்னீசியம், பொட்டாசியம், நார்ச்சத்து ஆகியவை உள்ளதால், பல்வேறு நோய்களை தடுக்கும் திறன் கொண்டது.
சீத்தாப்பழத்தின் முக்கிய மருத்துவ குணங்கள்
உடல் வெப்பம் குறைக்கும்
சீத்தாப்பழம் உடலின் உள்வெப்பத்தை குறைத்து, குளிர்ச்சி தருகிறது. குறிப்பாக கோடை காலத்தில் உடல் சூட்டை சமநிலைப்படுத்துகிறது.
உடல் எடை அதிகரிக்க உதவும்
அதிக கலோரிகள் உள்ளதால், உடல் எடை குறைவானவர்கள் சீத்தாப்பழம் சாப்பிட்டால் எடை அதிகரிக்க உதவும்.
நரம்பு தளர்ச்சி குணமாகும்
இதில் உள்ள மக்னீசியம், நரம்பு மண்டலத்தை சீராக்கி, மனஅழுத்தம், சோர்வு போன்றவற்றை குறைக்கிறது.
கண்களுக்கு நல்லது
சீத்தாப்பழத்தில் உள்ள வைட்டமின் A, கண்களின் பார்வை சக்தியை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
இதய ஆரோக்கியம்
பொட்டாசியம் மற்றும் மக்னீசியம் இதய துடிப்பை ஒழுங்குபடுத்தி, இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது.
செரிமானத்திற்கு உதவும்
நார்ச்சத்து அதிகம் இருப்பதால், மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை தடுக்கும்.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்
அதிகமான வைட்டமின் C இருப்பதால், உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உயர்த்துகிறது.
சரும ஆரோக்கியம்
சீராக சாப்பிட்டால், சருமம் பளபளப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும்.
⚠️ கவனிக்க வேண்டியவை
அதிகமாக சாப்பிட்டால், வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும்.
நீரிழிவு நோயாளிகள் (Diabetic patients) மிகக் குறைவாகவே சாப்பிட வேண்டும், ஏனெனில் சீத்தாப்பழத்தில் இயற்கை சர்க்கரை அதிகம் உள்ளது.
👉 மொத்தத்தில், சீத்தாப்பழம் சுவைக்கும், ஆரோக்கியத்துக்கும் சிறந்தது. அளவோடு சாப்பிட்டால் பல்வேறு நோய்களைத் தடுக்கும் ஒரு இயற்கை மருந்தாக செயல்படும்.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)