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Home உலகம்இலண்டன் 3 வார திருத்தப்பணிக்குப் பின்னர் ஓகஸ்ட் 17 முதல் இரண்டு ரயில் நிலையங்கள் திறப்பு

3 வார திருத்தப்பணிக்குப் பின்னர் ஓகஸ்ட் 17 முதல் இரண்டு ரயில் நிலையங்கள் திறப்பு

written by இளவரசி 1 minutes read
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ரயில் நிலையங்கள்

இலண்டனின் முக்கிய ரயில் நிலையங்களான சாரிங் கிராஸ் (Charing Cross) மற்றும் வாட்டர்லூ ஈஸ்ட் (Waterloo East) ஆகியவை மூன்று வார கட்டுமானப் பணிகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் திறக்கப்படுகின்றன.

ஜூலை 26 முதல் ஓகஸ்ட் 16 வரை, Southeastern ரயில் சேவைகள் இந்த இரண்டு மைய இலண்டன் நிலையங்களிலும் நிறுத்தப்படாமல் இயக்கப்பட்டன.

இந்த மூடல் காலத்தில், தண்டவாளங்கள், பிளாட்ஃபார்ம் முனைகள் மற்றும் வடிகால் அமைப்புகளில் மேம்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

மேலும், தேம்ஸ் நதியின் மீது ரயில் பாதையைக் கொண்டு செல்லும் மற்றும் இரண்டு பாதசாரி மேம்பாலங்களை வழங்கும் ஹங்கர்ஃபோர்ட் பாலத்தில் (Hungerford Bridge) கட்டமைப்பு பழுதுபார்ப்புகளும் நடத்தப்பட்டன.

இப்பணியின் போது சுமார் 1.8 கிலோமீட்டர் புதிய தண்டவாளங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிலையங்களில் ஓகஸ்ட் 17 (திங்கட்கிழமை) முதல் சேவைகள் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும். இருப்பினும், ஓகஸ்ட் 23 அன்று மேலும் ஒரு நாள் மூடப்படும். அப்போது பொறியாளர்கள் பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தன என்பதை உறுதிப்படுத்துவார்கள்.

இந்தப் பணிகளுக்கு முன்னர், இந்த வழித்தடத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறுகள் பயணிகளுக்கு 21,000 நிமிடங்களுக்கும் (350 மணிநேரம்) அதிகமான தாமதங்களை ஏற்படுத்தியதாக நெட்வேர்க் ரயில் தெரிவித்துள்ளது.

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இளவரசி

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