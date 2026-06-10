WhatsApp
Wednesday, June 10, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

Belfast வன்முறை: அமைதி காக்குமாறு கத்திக்குத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர் குடும்பம் வேண்டுகோள்!
by இளவரசி
புனித பேதுருவானவர் அணியை பிரமிக்கவைத்து அபார வெற்றியீட்டியது மருதானை ஸாஹிரா
by பூங்குன்றன்
இலங்கை – அமெரிக்கா இடையே ஜனநாயக ஒத்துழைப்பு மற்றும் புரிந்துணர்வை...
by பூங்குன்றன்
ஆலயங்கள் பொதுமக்களுக்கான சேவைகளையும் செய்ய வேண்டும் | கலாநிதி ஆறுதிருமுருகன்
by பூங்குன்றன்
சங்கீத்சனை உடனடியாக விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் | துரைராசா ரவிகரன்
by பூங்குன்றன்
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் இறுதிச் சடங்கு தேனியில் நாளை
by பூங்குன்றன்
தொடர்ச்சியாக அதிக நாட்கள் பதவி வகித்த பிரதமர்: புதிய வரலாறு...
by இளவரசி
இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா மறைவு: அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச்சடங்கு; முதலமைச்சர்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home விளையாட்டு புனித பேதுருவானவர் அணியை பிரமிக்கவைத்து அபார வெற்றியீட்டியது மருதானை ஸாஹிரா

புனித பேதுருவானவர் அணியை பிரமிக்கவைத்து அபார வெற்றியீட்டியது மருதானை ஸாஹிரா

written by பூங்குன்றன் 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

மருதானை ஸாஹிரா என்றால் கால்பந்தாட்டத்திற்கு பெயர் பெற்ற பாடசாலை என்றுதான் பெரும்பாலானவர்கள் அறிவார்கள். பல தசாப்தங்களாக கால்பந்தாட்டத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த ஸாஹிரா இப்போது, றக்பிக்கு பெயர்பெற்ற பாடசாலைகளை எல்லாம் பிரமிக்கச் செய்து வெற்றிநடை போட்டு வருகிறது.

எழுபதுகளுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் றக்பி விளையாட்டில் தொடர்ச்சியாக திறமையை வெளிப்படுத்தி எண்ணற்ற றக்பி வீரர்களை உருவாக்கிய ஸாஹிரா, இப்போது மீண்டும் தனது ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்த தொடங்கியுள்ளது.

கடந்த வாரம் ஆரம்பமான டயலொக் பாடசாலைகள் கிண்ணப் பிரிவு இரண்டாம் சுற்றுப் போட்டியை ஸாஹிரா வெற்றிவாகையுடன் தொடங்கியுள்ளது.

முதலாம் சுற்றில் தோல்வி அடையாத அணியாக இரண்டாம் சுற்றுக்கு முன்னேறிய முன்னாள் சம்பியன் பம்பலப்பிட்டி புனித பெதுருவானவர் அணியை அதன் சொந்த மைதானத்தில் அதிரவைத்து 38 – 34 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஸாஹிரா  வெற்றி  ஈட்டியது.

சில வாரங்களுக்கு முன்னர் மற்றொரு முன்னாள் சம்பியனான றோயல் அணியை 63 வருடங்களுக்கு பின்னர் முதல் தடவையாக வெற்றிகொண்ட ஸாஹிரா அணி, அந்த வெற்றி அதிர்ஷ்டகரமாக வந்ததல்ல, அர்ப்பணிப்பு, விடாமுயற்சி, தன்னம்பிக்கை, கூட்டுமுயற்சி ஆகியவற்றின் வெளிப்பாடு என்பதை புனித பேதுருவானவர் அணியுடனான வெற்றி மூலம் நிரூபித்தது.

ஒரே பருவகாலத்தில் இரண்டு பிரபல றக்பி பாடசாலைகளை வெற்றிகொண்ட ஸாஹிரா, மற்றொரு முன்னாள் சம்பியனான வெஸ்லியை வெற்றிகொள்ளும் குறிக்கோளுடன் இந்த வார இறுதியில் களம் இறங்கவுள்ளது.

ஸாஹிரா கல்லூரி கடைசியாக 1998ஆம் ஆண்டு ரியாஸ் ஹானிஸின் தலைமையில் லோங்டன் பிளேஸில் புனித பேதுருவானவர் அணியை வெற்றிகொண்டிருந்தது.

இந்த வருடப் போட்டி இரண்டு அணிகளுக்கும் இடையில் இறுக்கமாக அமைந்ததுடன் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற சொல்ல முடியாத அளவுக்கு கடும் போட்டித்தன்மை நிலவியது.

போட்டியின்  முதலாவது பகுதியின் இரண்டு கட்டங்களில் ஸாஹிரா 10 – 3 எனவும் 17 – 15 எனவும் முன்னிலையில் இருந்தது. ஆனால் இடைவேளை நெருங்கியபோது புனித பேதுருவானர் 20 – 17 என முன்னிலை அடைந்தது.

இடைவேளைக்குப் பின்னர் போட்டியில் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியது.

ஆட்டம் மீண்டும் தொடர்ந்த சற்று நேரத்தில் புனித பேதுருவானர்  27 – 17 என முன்னிலை அடைந்தது.

ஆனால், 46ஆவது நிமிடத்திலிருந்து 10 நிமிட இடைவெளியில் ஸாஹிரா 3 ட்ரைகளுடன் மேலதிகப் புள்ளிகளையும் பெற்று 38 – 27 என முன்னிலை அடைந்து புனித பேதுருவானர் அணியை பிரமிக்க வைத்தது.

எனினும் புனித பேதுருவானர் மீண்டும் ஆட்டத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் புள்ளிகள் நிலையை 34 – 38 என ஆக்கியது.

இதனைத் தொடர்ந்து கடைசி 12 நிமிடங்கள் இரண்டு அணிகளும் புள்ளிகளைப் பெற கடுமையாக போராடின.

இறுதியில் ஸாஹிரா 38 – 34 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வெற்றிபெற்று வரலாறு படைத்தது.

ஸாஹிரா சார்பாக இமாத் இனாம் (ட்ரை), ஷய்புல்லா சுல்பிகார் (2 ட்ரைகள், ஒரு பெனல்டி, 5 கொன்வேர்ஷன்கள்), அஹமத் ரியாஸ் (ட்ரை), லிசத் பத்திரண (ட்ரை) ஆகியோரும் புனித பேதுருவானவர் சார்பாக எம். நிதுசன் (2 ட்ரைகள்), ஜமால் வஹாப் (ட்ரை), லக்கிந்து ரணசிங்க (ட்ரை), ரஷ்பின் சபார் (ட்ரை), அஷோக் கிரிஷான் (ஒரு பெனல்டி, 2 கொன்வேர்ஷன்கள்), ஜியோன் ரஜித் (ஒரு கொன்வேர்ஷன்) ஆகியோரும் புள்ளிகளைப் பெற்றுக்கொடுத்தனர்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

இலங்கைக்கு மன வலிமையை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது

உலகக் கோப்பை நடுவராக பங்கேற்க அமெரிக்கா அனுமதி மறுப்பு: சோமாலிய...

பிரெஞ்சு பகிரங்க டென்னிஸ் ஒற்றையர் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவுகளில்...

மே.தீவுகளுடனான முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் மந்தகதி பந்துவீச்சு வீதத்திற்காக இலங்கைக்கு...

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் கோஹ்லி விளையாடமாட்டார், ரோஹித் பங்கேற்பதும்...

வளர்ந்துவரும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் கிரிக்கெட் அணியினர் இலங்கை வந்தடைந்தனர்

பிரபலமானவை

இன்றைய ராசிபலன் 07 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் இன்று கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்!
இன்றைய ராசிபலன் 09 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்!
இன்றைய ராசிபலன் 05 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கும்!
இங்கிலாந்து குடியேற்ற விதிகளில் கடும் மாற்றம்: இலங்கை குடும்பம் உட்பட பலருக்கு வெளியேற்ற உத்தரவு!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 08 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 07 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 05 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 04 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 03 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி

மகளிர்

40 வயதுக்கு பின் மார்பக பராமரிப்பு
by இளவரசி
வரவுக்கு மீறிய செலவை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம்?
by இளவரசி
எளிய முறையில் தொடை கொழுப்பைக் குறைக்கலாம்!
by இளவரசி
வீட்டில் ஏ.சி பயன்படுத்தும் போது இதை கவனியுங்கள்!
by இளவரசி
தண்ணீர் குவளையில் மணிபிளாட் செடியை எப்படி பராமரிப்பது?
by இளவரசி

சமையல்

கோடை வெயிலுக்கு மாம்பழ சர்பத்!
by இளவரசி
சுவையும் சத்தும் நிறைந்த மட்டன் எலும்பு குழம்பு!
by இளவரசி
சின்ன வெங்காயத்தில் ஹோட்டல் ஸ்டைல் கறி
by இளவரசி
வீட்டில் குடைமிளகாய் இருக்கா? அப்படியானால் இந்த குருமா செய்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
பொரிச்ச முட்டை மசாலா, சுவை அசத்தும்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்
by இளவரசி
7 நாள் முட்டை டயட்: உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவுமா?
by இளவரசி
எந்த கனவுகள் வந்தால் ஆபத்து? கனவுகள் சொல்லும் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
பருத்தி பாலின் நன்மைகள்
by இளவரசி

சினிமா

மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் இறுதிச் சடங்கு தேனியில் நாளை

by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா மறைவு: அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச்சடங்கு; முதலமைச்சர் அஞ்சலி
by இளவரசி
விஜய் அண்டனி நடிக்கும் ‘நூறு சாமி ‘ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் சேத்தன் சீனு நடிக்கும் ‘வள்ளுவன்’ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
பரிமளா & கோ – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பெத்தி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
29 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீள்-இரா (Neelira) படம் பார்த்தேன்… | பி.எச். அப்துல் ஹமீது
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

ஈழத்தமிழரின் தெங்கு பயிர்ச்செய்கை வீழ்ச்சி அடைவது தடுக்கப்படுமா? | நதுநசி

by பூங்குன்றன்
முதலமைச்சர் விஜயய் ஏன் ஊடகங்களை சந்திக்க வேண்டும்? | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
வாடகையாளர் உரிமைகள் சட்டம் 2025: அறிந்திருக்க வேண்டியவை | டேவிட் மரியாம்பிள்ளை
by இளவரசி
300 தமிழ் மக்களை காவு கொண்ட 1958 தமிழ் இனப்படுகொலை… | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பௌத்த ஒழுக்க விதியின் கீழ் விசாரணையா??? | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.