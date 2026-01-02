WhatsApp
Friday, January 2, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

வாழ்வின் நிதர்சனம்… | விண்ணவன்
by பூங்குன்றன்
ரமணி அஞ்சலி:  ராகமாய் நிறங்கள் பாடும் | செ.சுதர்சன் 
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்கரை திருமணம் செய்தாலும் கிரீன் கார்டு இல்லை: டிரம்ப் நிர்வாகம்...
by இளவரசி
பிலிப்பீன்ஸில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் கையெறி குண்டு தாக்குதல்: 22 பேர்...
by இளவரசி
இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஸோரான் மம்தானி நியூயார்க் மேயராக பதவியேற்பு
by இளவரசி
2026 பிறந்த எண் பலன்கள்
by இளவரசி
ஆஸ்துமா: யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
இணையத்தில் ஆபாச புகைப்படம் வெளியானால் பெண்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது?
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்ஆசியா பிலிப்பீன்ஸில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் கையெறி குண்டு தாக்குதல்: 22 பேர் காயம்

பிலிப்பீன்ஸில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் கையெறி குண்டு தாக்குதல்: 22 பேர் காயம்

written by இளவரசி 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

பிலிப்பீன்ஸில் புத்தாண்டு நாளில் நடைபெற்ற கொண்டாட்டத்தின்போது கையெறி குண்டு வீச்சு சம்பவத்தில் 22 பேர் காயமடைந்தனர். இந்தப் பயங்கரம், Cotabato மாநிலத்தில் நள்ளிரவு 12 மணியளவில் இடம்பெற்றுள்ளது.

சம்பவத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட இருவர் மோட்டார் சைக்கிளில் வந்து, வீதியோரம் புத்தாண்டு கொண்டாடிக் கொண்டிருந்த மக்கள் மீது கையெறி குண்டுகளை வீசியதாக காவல்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் தாக்குதலின் பின்னணி மற்றும் காரணங்களை தெளிவுபடுத்த, சந்தேகநபர்களை அடையாளம் காண்பதற்கான பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்புக் கேமராப் பதிவுகள் தீவிரமாக ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.

இந்தச் சம்பவத்தை மாநில ஆளுநர் வன்மையாகக் கண்டித்து, மாநிலத்தில் வன்முறைக்கு இடமில்லை என்று மக்களுக்கு உறுதியளித்தார். காயமடைந்தோருக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகள் மற்றும் அவசர ஆதரவு வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

கொடபடோவில் நடந்த இந்தச் சம்பவம் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு மத்தியில் பொதுமக்களுக்கு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவல்துறையும் மாநில அதிகாரிகளும் சம்பவ தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை தொடர்ந்தும் முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

வாழ்வின் நிதர்சனம்… | விண்ணவன்

ரமணி அஞ்சலி:  ராகமாய் நிறங்கள் பாடும் | செ.சுதர்சன் 

அமெரிக்கரை திருமணம் செய்தாலும் கிரீன் கார்டு இல்லை: டிரம்ப் நிர்வாகம்...

இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஸோரான் மம்தானி நியூயார்க் மேயராக பதவியேற்பு

சுவிட்சர்லாந்து பார் தீ விபத்து: 40 பேர் உயிரிழப்பு, 115...

இலங்கையை மீள கட்டியெழும்பும் திடடத்திற்கு நன்கொடையாக வழங்க எஸ்எல்சி தீர்மானம்

பிரபலமானவை

வீட்டில் இந்த 5 பொருட்கள் இருந்தால் குலதெய்வ அருள் சூழும்
கீழடி நாகரிகம் 2600 ஆண்டுகள் பழமையானது: இந்திய வரலாற்றையே மாற்றும் அகழ்வாய்வு முடிவுகள்
எண் கணித கணிப்பு: 2026 உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்

ஆன்மீகம்

ஆன்மீக ரீதியாக 2026 புத்தாண்டை வரவேற்போம்
by இளவரசி
வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தவரா நீங்கள்? உங்கள் குணாதிசயங்கள் இதுதான்…
by இளவரசி
ராசி பலன் | டிசம்பர் 22 முதல் 28 வரை –...
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸுக்கு ஏன் வீட்டில் நட்சத்திரம் வைக்கிறார்கள்?
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை எந்த திசையில் வைப்பது நல்லது?
by இளவரசி

மகளிர்

புத்தாண்டில் என்னென்ன உறுதி எடுக்கப் போறீங்க? இப்பவே இப்படி பட்டியலிடுங்க!
by இளவரசி
தாலியை கனவில் கண்டால் என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸ் நாளில் இயற்கை அழகோடு ஜொலிக்க!
by இளவரசி
2 மணி நேர உச்சந்தலை மசாஜ்: முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுமா?
by இளவரசி
பிறர் மத்தியில் உங்கள் மதிப்பை உயர்த்த இந்த 10 பண்புகளை வளர்த்துக்...
by இளவரசி

சமையல்

கிறிஸ்மஸ் பிளம் கேக் ரெசிபி
by இளவரசி
பால் சுறா கருவாடு செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
யாழ்ப்பாண சுவையில் நண்டு கறி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
மணமணக்கும் ஆட்டுக்குடல் குழம்பு!
by இளவரசி
மீன் வாங்கும் முன் இவற்றை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

சாப்பிடும் போது புரையேறினால் செய்ய வேண்டியவை!
by இளவரசி
பரீட்சை நேரத்தில் குழந்தைகளின் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க…
by இளவரசி
மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?
by இளவரசி
வைன் அருந்துவது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா?
by இளவரசி
ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு ஆரோக்கியமானதா?
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘பரீட்- Buried’ படத்தின் டைட்டில் லுக் வெளியிடு

by பூங்குன்றன்
மிஷ்கின் நடிக்கும் ‘சுப்ரமணி’
by பூங்குன்றன்
நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமாரின் ‘சரஸ்வதி ‘படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்
நயன்தாரா நடிக்கும் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்
ரெபல் ஸ்டார்’ பிரபாஸ் நடிக்கும் ‘தி ராஜா சாப் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்

by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More