பிலிப்பீன்ஸில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் கையெறி குண்டு தாக்குதல்: 22 பேர் காயம்

பிலிப்பீன்ஸில் புத்தாண்டு நாளில் நடைபெற்ற கொண்டாட்டத்தின்போது கையெறி குண்டு வீச்சு சம்பவத்தில் 22 பேர் காயமடைந்தனர். இந்தப் பயங்கரம், Cotabato மாநிலத்தில் நள்ளிரவு 12 மணியளவில் இடம்பெற்றுள்ளது.
சம்பவத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட இருவர் மோட்டார் சைக்கிளில் வந்து, வீதியோரம் புத்தாண்டு கொண்டாடிக் கொண்டிருந்த மக்கள் மீது கையெறி குண்டுகளை வீசியதாக காவல்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் தாக்குதலின் பின்னணி மற்றும் காரணங்களை தெளிவுபடுத்த, சந்தேகநபர்களை அடையாளம் காண்பதற்கான பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்புக் கேமராப் பதிவுகள் தீவிரமாக ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.
இந்தச் சம்பவத்தை மாநில ஆளுநர் வன்மையாகக் கண்டித்து, மாநிலத்தில் வன்முறைக்கு இடமில்லை என்று மக்களுக்கு உறுதியளித்தார். காயமடைந்தோருக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகள் மற்றும் அவசர ஆதரவு வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
கொடபடோவில் நடந்த இந்தச் சம்பவம் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு மத்தியில் பொதுமக்களுக்கு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவல்துறையும் மாநில அதிகாரிகளும் சம்பவ தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை தொடர்ந்தும் முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.