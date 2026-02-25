கொங்குநாடு ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம் – எளிய செய்முறை

மதிய உணவுக்கு சிம்பிளாகவும், சைடு டிஷ் எதுவும் இல்லாமலும், ஒன்-பாட் ரெசிபியாக செய்யக்கூடிய அருமையான உணவு தான் கொங்குநாடு ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம். வீட்டில் 2 கப் அரிசி மற்றும் 1 கப் துவரம் பருப்பு இருந்தாலே போதும் — சுவையான, சத்தான உணவை எளிதில் தயாரிக்கலாம்.
இந்த ரெசிபி கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர் போன்ற கொங்குநாட்டு பகுதிகளில் மிகவும் பிரபலமானது. நெய் சேர்த்து சாப்பிட்டால் சுவை இன்னும் அட்டகாசமாக இருக்கும். லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கும் மிகவும் சிறந்த தேர்வு.
தேவையான பொருட்கள்:
பொன்னி அரிசி – 2 கப்
துவரம் பருப்பு – 1 கப்
எண்ணெய் – 3 டேபிள் ஸ்பூன்
கடுகு – 1 டீஸ்பூன்
சீரகம் – 1 டீஸ்பூன்
சின்ன வெங்காயம் – 20 (நறுக்கியது)
பூண்டு – 10 பல் (நறுக்கியது)
கறிவேப்பிலை – 1 கொத்து
வரமிளகாய் – 7
தக்காளி – 2 (நறுக்கியது)
பச்சை மிளகாய் – 2
உப்பு – தேவையான அளவு
மஞ்சள் தூள் – 1 டீஸ்பூன்
குழம்பு மசாலா – 1 டீஸ்பூன்
தண்ணீர் – 6 கப்
செய்முறை:
முதலில் 2 கப் அரிசி மற்றும் 1 கப் துவரம் பருப்பை ஒன்றாக சேர்த்து, சுத்தமான நீரில் 10 நிமிடம் ஊற வைக்கவும்.
குக்கரை அடுப்பில் வைத்து, எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, சீரகம், வரமிளகாய், கறிவேப்பிலை சேர்த்து தாளிக்கவும்.
இதில் நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் மற்றும் பூண்டு சேர்த்து, வெங்காயம் கண்ணாடி நிறமாகும் வரை வதக்கவும்.
பிறகு தக்காளி, பச்சை மிளகாய், உப்பு சேர்த்து, தக்காளி மென்மையாகும் வரை வதக்கவும்.
அதில் மஞ்சள் தூள், குழம்பு மசாலா சேர்த்து நன்கு கிளறவும்.
இப்போது 6 கப் தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க விடவும்.
தண்ணீர் நன்கு கொதித்ததும், ஊற வைத்த அரிசி மற்றும் பருப்பை கழுவி சேர்த்து, கலக்கவும்.
உப்பு சுவை பார்த்து தேவையானால் சேர்த்து, குக்கரை மூடி 3 விசில் விடவும்.
விசில் போனதும் திறந்தால் — சுவையான கொங்குநாடு ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம் தயார்!
நெய் மற்றும் அப்பளம் சேர்த்து சாப்பிட்டால் ருசி இரட்டிப்பு!