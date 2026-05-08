ஆஸ்திரேலியா மிருகக்காட்சிசாலையில் கங்காரு குட்டிக்கு அரச குடும்பத்தினர் பெயர் சூட்டினர்

வேல்ஸ் இளவரசர் வில்லியம், இளவரசி கேத்தரின் மற்றும் அவர்களது குழந்தைகள், ஆஸ்திரேலியா மிருகக்காட்சிசாலையில் உள்ள ஒரு கிழக்கு சாம்பல் நிற கங்காரு குட்டிக்கு “Cwtch” (கட்ச்) என்று பெயரிட்டுள்ளனர்.
“Cwtch” என்பது வெல்ஷ் மொழியில் “கட்டிப்பிடித்தல்” (cuddle) என்று பொருள்படும். இளவரசர்கள் ஜார்ஜ், லூயிஸ் மற்றும் இளவரசி ஷார்லட் ஆகியோர் இந்தப் பெயரைத் தேர்ந்தெடுத்தனர்.
கங்காரு குட்டிகள் இந்த வயதில் தங்கள் தாயின் பையிலேயே அதிக நேரத்தைச் செலவிடுவதாலும், கட்டிப்பிடிப்பதை விரும்புவதாலும் இந்தப் பெயர் அதற்கு மிகவும் பொருத்தமானது என்று வனவிலங்கு பாதுகாவலர் ராபர்ட் இர்வின் தெரிவித்தார்.
வனவிலங்கு பாதுகாப்பு குறித்த உலகளாவிய கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக வேல்ஸ் குடும்பத்தினர் இந்தப் பெயரைச் சூட்ட அழைக்கப்பட்டனர்.
இளவரசர் வில்லியம் ஏற்கனவே ‘எர்த்ஷாட் பிரைஸ்’ (The Earthshot Prize) மூலம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்.
கங்காருக்கள் ஆஸ்திரேலியாவின் சுற்றுச்சூழலில் மிக முக்கியமான பங்காற்றுகின்றன. இருப்பினும், வாழிட இழப்பு, காலநிலை மாற்றம் மற்றும் மனித நடவடிக்கைகளால் இவை தற்போது அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றன.