ட்ரம்ப் உயிரைக் குறிவைத்த சதியா? கோல்ஃப் மைதானம் அருகே ஆயுதங்களுடன் நபர் கைது!

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் கலந்துகொள்ளவிருந்த நிதி திரட்டும் நிகழ்ச்சிக்கு இரு நாட்களுக்கு முன்பு, கலிபோர்னியாவில் உள்ள அவரது ‘ட்ரம்ப் நேஷனல் கோல்ஃப் கிளப்’ அருகே ஆயுதங்களுடன் நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் புறநகரான ராஞ்சோ பலோஸ் வெர்டெஸில் உள்ள ட்ரம்ப் கோல்ஃப் மைதானத்தில், 38 வயதுடைய ஜான் டேலே என்ற நபர் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் ஜனாதிபதியின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை கண்காணித்து நோட்டம் விட்டதோடு, 16 தோட்டாக்கள் கொண்ட மேகசினையும், தனது காரில் ஏற்றப்பட்ட கைத்துப்பாக்கியையும் வைத்திருந்தது பொலிஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
டவுனி பகுதியில் உள்ள அவரது வீட்டில் அமெரிக்க நீதித்துறை மற்றும் FBI அதிகாரிகள் நடத்திய அதிரடிச் சோதனையில், சட்டவிரோதமாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட துப்பாக்கிகள், புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்டுகள், உயர் திறன் கொண்ட பத்திரிகைகள் மற்றும் சந்தேகத்துக்கிடமான நோட்டுப் புத்தகங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. இந்த நோட்டுப் புத்தகங்களில் கவலையளிக்கும் கூற்றுகள் இருப்பதாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
கொள்ளை வழக்கில் தொடர்புடைய சந்தேகநபரான இவர் மீது சட்டவிரோத ஆயுதப் பிரிவுகளின் கீழ் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன. ஏற்கெனவே ட்ரம்ப் மீது தாக்குதல் முயற்சிகள் நடந்துள்ள நிலையில், இந்த சம்பவத்தை FBI மற்றும் இரகசிய காவல் படை ட்ரம்பிற்கான பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலாகக் கருதி தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றன.
தற்சமயம் பெருமளவு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் எதுவும் இல்லை என லாஸ் ஏஞ்சலஸ் பொலிஸ் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், FBI அமைப்போடு இணைந்து வழக்கை தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர். மீட்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் குறிப்பேடுகளை மதிப்பாய்வு செய்வதுடன், சந்தேகநபரின் நோக்கங்களை தீர்மானிக்க அவரது நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களையும் தொடர்புகொள்ள இருப்பதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
வெள்ளை மாளிகை இந்த சம்பவம் குறித்து கவனத்தில் கொண்டுள்ளதாகவும், ஜனாதிபதியின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில் எந்த சமரசமும் அனுமதிக்கப்படாது என்றும் செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார். ஜனாதிபதிதனது பாதுகாப்பு குழுவின் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்திருப்பதாகவும், தனது பயணத்தை மாற்றிக்கொள்ள திட்டமில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.