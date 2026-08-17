சர்வதேச விசாரணை தேவை என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து யாழில் “நீதியின் ஓலம்” பேரணி

WhatsApp
Monday, August 17, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

ரஜினியின் 51 வருட திரைப்பயணம்!
by பூங்குன்றன்
அர்ஜூன் தாஸின் கம்பீரமான குரலில் ஒலிக்கும் ‘ஒன்ஸ்மோர்’ படத்தின் ஒன்றரை...
by பூங்குன்றன்
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்பு
by பூங்குன்றன்
சர்வதேச விசாரணை தேவை என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து யாழில் “நீதியின்...
by பூங்குன்றன்
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் சூத்திரதாரிகளுக்கு அச்சம் | அமைச்சர் இராமலிங்கம்...
by பூங்குன்றன்
இலண்டன் வீட்டு விலைகள் 8 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு சரிவு:...
by இளவரசி
இத்தாலி அருங்காட்சியகத்தில் ரூ.770 கோடி பெறுமதியான 4 ஓவியங்கள் கொள்ளை
by இளவரசி
அவசரகால எச்சரிக்கை: குடும்ப வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு ஆபத்து என...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை சர்வதேச விசாரணை தேவை என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து யாழில் “நீதியின் ஓலம்” பேரணி

சர்வதேச விசாரணை தேவை என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து யாழில் “நீதியின் ஓலம்” பேரணி

written by பூங்குன்றன் 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

சர்வதேச விசாரணை தேவை என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து, தாயகச் செயலணியின் ஏற்பாட்டில் முன்னெடுக்கப்பட்ட “நீதியின் ஓலம்” போராட்டத்தின் இறுதி நாள் நிகழ்வுகள் இன்று திங்கட்கிழமை (17) யாழ். பொது நூலக முன்றலில் ஆரம்பமாயின.

இதன்போது நடைபெற்ற பேரணி, காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகளின் பங்கேற்புடன் யாழ்ப்பாணம் பஸ் நிலையத்தை சென்றடைந்தது. அங்கிருந்து வைத்தியசாலை ஊடாக வீதி ஊடாக கோவில் வீதியில் அமைந்துள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபை அலுவலகம் நோக்கி பேரணி சென்றடைந்தது.

இதன்போது, கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்ற படுகொலைகள், காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் தொடர்பான விவகாரங்கள் மற்றும் மனித உரிமை மீறல்களுக்கு நீதியும் பொறுப்புக்கூறலும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், சர்வதேச விசாரணை ஒன்று முன்னெடுக்கப்படவேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி மகஜர் கையளிக்கப்பட்டது.

பல நாட்கள் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்ட “நீதியின் ஓலம்” போராட்டம், சர்வதேச விசாரணைக்கான கோரிக்கையை வலுப்படுத்தி பேரணி போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்பு

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் சூத்திரதாரிகளுக்கு அச்சம் | அமைச்சர் இராமலிங்கம்...

இலண்டன் வீட்டு விலைகள் 8 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு சரிவு:...

இத்தாலி அருங்காட்சியகத்தில் ரூ.770 கோடி பெறுமதியான 4 ஓவியங்கள் கொள்ளை

அவசரகால எச்சரிக்கை: குடும்ப வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு ஆபத்து என...

அயர்லாந்து நெடுஞ்சாலையில் தவறான திசையில் பயணித்த கார் மோதி விபத்து:...

பிரபலமானவை

இலண்டனில் பொலிஸாரின் அதிரடி சோதனை: £8 மில்லியனுக்கும் அதிகமான 90 வாகனங்கள் பறிமுதல்!
குளத்து தண்ணீரிலேயே இரவு பகலாக வாழும் 16 வயது சிறுவன்
இன்றைய ராசிபலன் 10 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஆபத்துகள் நிறைந்த நாளாம்… யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?
வார ராசிபலன் 16 ஓகஸ்ட் 2026 – 22 ஓகஸ்ட் 2026: 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த வாரம் எப்படி?

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 13 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களை இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 10 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஆபத்துகள்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 07 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் மனஉளைச்சலை...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 04 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டக்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 03 ஆகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

கிராமத்து ஸ்டைல் சின்ன வெங்காய குழம்பு!
by இளவரசி
சுவையான முருங்கைக்காய் கூட்டு ரெசிபி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
தோசை, சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சுவையான முட்டை மசாலா குழம்பு!
by இளவரசி
சுவையான பாரம்பரிய ரெசிபி – செட்டிநாடு இறால் தொக்கு!
by இளவரசி
எளிமையான பொருட்களைக் கொண்டு பூண்டு மிளகு காரக் குழம்பு!
by இளவரசி

மருத்துவம்

பெண்களே கவனம்! மாரடைப்பு அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்!
by இளவரசி
முருங்கை கீரையின் பாரம்பரிய மருத்துவ நன்மைகள்
by இளவரசி
நாள்பட்ட நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவோம்!
by இளவரசி
பகல் நேர அதீத தூக்கம்: இது உடல்நலப் பாதிப்பா?
by இளவரசி
மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி

சினிமா

ரஜினியின் 51 வருட திரைப்பயணம்!

by பூங்குன்றன்
அர்ஜூன் தாஸின் கம்பீரமான குரலில் ஒலிக்கும் ‘ஒன்ஸ்மோர்’ படத்தின் ஒன்றரை நிமிட கவிதை
by பூங்குன்றன்
ராகவ் ரங்கநாதன் நடிக்கும் ‘பீப் ‘ படத்தை விளம்பரப்படுத்தும் காணொளி வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நன்றி தெரிவித்த சூர்யா!
by பூங்குன்றன்
துஷ்யந்த் நடித்திருக்கும் ‘ஆல் பாஸ்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ஜனநாயகன் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
அருள்வான் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பால் உற்பத்தியில் நிலையான வெற்றியைத் தீர்மானிப்பது தரமான தீவனபுல் வளர்ப்பே | மா. சுவேந்திரன்

by பூங்குன்றன்
இளைஞர்களுக்கான பொன்னான வாய்ப்பு | பால் உற்பத்தியில் எழுச்சி பெறுமா கண்டாவளை ?...
by பூங்குன்றன்
 சிறிலங்காவில் கருத்துச் சுதந்திரம் மறுப்பு | எழுத்தாளர் மாயன் விசாரணைக்கு அழைப்பு | நவீனன்
by பூங்குன்றன்
புலிகளை அழிக்கப் பயன்படுத்திய சக்திகளும் – 2009-இற்குப் பின்னரான அதன் பக்க விளைவுகளும்!...
by பூங்குன்றன்
ஒளிப்படக் கலையின் உயிரோட்டம்: சுரேந்திரன் | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.