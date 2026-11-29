நாட்டின் 11 மாவட்டங்களின் பல பகுதிகளில் இன்று (29) ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை அல்லது இரவு வேளைகளில் இடியுடன் கூடிய மழையுடன் கடும் மின்னல் தாக்கங்கள் ஏற்படுவதற்கான அதிக சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தின் இயற்கை அனர்த்த முன்னெச்சரிக்கை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இந்த எச்சரிக்கை இன்று பிற்பகல் 1.00 மணி முதல் இரவு 11.59 மணி வரை அமுலில் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள 11 மாவட்டங்கள் மற்றும் பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகள்
கொழும்பு, காலி, களுத்துறை, மாத்தறை மற்றும் இரத்தினபுரி ஆகிய மாவட்டங்களின் அனைத்துப் பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளும்.
பதுளை மாவட்டம்: ஹல்துமுல்ல
கம்பஹா மாவட்டம்: பியகம, களனி, மஹர, வத்தளை மற்றும் வெகே
அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்: அங்குணுகொலபெலஸ்ஸ, பெலியத்த, கட்டுவன, ஓகேவெல, தங்காலை மற்றும் வீரகெட்டிய
கேகாலை மாவட்டம்: தெஹியோவிட்ட, தெரனியகல, ருவன்வெல்ல மற்றும் யட்டியாந்தோட்டை
மொனராகலை மாவட்டம்: தனமல்வில
நுவரெலியா மாவட்டம்: அம்பகமுவ கோரளை மற்றும் நுவரெலியா.
இடியுடன் கூடிய மழையின்போது பலத்த காற்று மற்றும் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்பதுடன், திறந்தவெளியில் இருப்பவர்களுக்குப் பலத்த காயங்கள் அல்லது உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் அபாயம் காணப்படுவதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மின்சார மற்றும் இலத்திரனியல் சாதனங்களுக்குச் சேதம் ஏற்படுவதுடன், மின்சாரம், தொலைத்தொடர்பு சேவைகள், வெளிப்புறப் பணிகள், விளையாட்டு, விவசாய நடவடிக்கைகள், பொது நிகழ்வுகள் மற்றும் போக்குவரத்து ஆகியவற்றுக்கும் இடையூறுகள் ஏற்படக்கூடும்.
பொதுமக்களுக்கான பாதுகாப்பு அறிவுறுத்தல்கள்
இடியுடன் கூடிய மழை நெருங்கும்போது வெளிப்புற விளையாட்டு, கட்டுமானம், விவசாயம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகளை உடனடியாக நிறுத்தவும் அல்லது ஒத்திவைக்கவும்.
உடனடியாகப் பாதுகாப்பான கட்டிடத்திற்குள் அல்லது மூடப்பட்ட, உறுதியான கூரையைக் கொண்ட வாகனத்திற்குள் செல்லவும்.
கடற்கரைகள், நீச்சல் பகுதிகள், ஏரிகள், ஆறுகள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளைத் தவிர்க்கவும்.
தனித்து நிற்கும் மரங்கள், கூடாரங்கள் மற்றும் திறந்த கொட்டகைகளுக்கு அருகில் நிற்பதைத் தவிர்க்கவும்.
மின்னல் தாக்கங்கள் ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் மின்சார சாதனங்கள், குழாய் இணைப்புகள் மற்றும் கம்பி வழி மின் அமைப்புகளிலிருந்து விலகியிருக்கவும்.
வெளிப்புற நிகழ்வுகளைப் பாதுகாப்பான உள்ளரங்குகளுக்கு மாற்றவும்.
சிறுவர்கள் மற்றும் முதியவர்களை வீட்டிற்குள் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கவும்.
மின்னல் தாக்கம் தொடர்பான எச்சரிக்கைகளைப் பின்பற்றி, பொதுமக்கள் அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.