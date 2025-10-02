WhatsApp
Thursday, October 2, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
தனுஷ் நடிக்கும் ‘தேரே இஷ்க் மே’ எனும் படத்தின் டீஸர்...
by பூங்குன்றன்
ஜீவா நடிக்கும் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில் ‘ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்...
by பூங்குன்றன்
செம்மணி அகழ்வாய்வுக்காகக் கோரப்பட்ட நிதி அங்கீகரிக்கப்படவில்லை! | பணிகள் முடக்கம்
by பூங்குன்றன்
சர்வதேச புத்தக கண்காட்சியில் தமிழ் மொழிக்கு உரிய இடம் வழங்கப்படவில்லை
by பூங்குன்றன்
மன்னார் தீவில் தேவைப்படுவது படைபலம் அல்ல, கலந்தாலோசனையே
by பூங்குன்றன்
கண்ணாடி அணிபவர்கள் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
நடிகர் கண்ணா ரவி நடிக்கும் ‘வேடுவன்’ இணைய தொடரின் முன்னோட்டம்...
by பூங்குன்றன்
ரெபல் ஸ்டார்’ பிரபாஸின் ‘தி ராஜா சாப்’ படத்தின் முன்னோட்டம்...
by பூங்குன்றன்

ஜீவா நடிக்கும் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில் ‘ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

written by பூங்குன்றன்
தமிழ் திரையுலகின் பிரபல நடிகரான ஜீவா நடிப்பில் தயாராகும் புதிய திரைப்படத்திற்கு, ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில் ‘ என பெயரிடப்பட்டு, அதன் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் நிதிஷ் சகாதேவ் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ எனும் திரைப்படத்தில் ஜீவா, பிரார்த்தனா நாதன், மீனாட்சி தினேஷ், தம்பி ராமையா, இளவரசு, ஜென்சன் திவாகர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

பப்லு அஜு ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு விஷ்ணு விஜய் இசையமைத்திருக்கிறார். கொமர்சல் என்டர்டெய்னராக தயாராகி வரும் இந்த திரைப்படத்தை கே ஆர் குரூப் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் கண்ணன் ரவி தயாரித்திருக்கிறார்.

இந்தத் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்து, தற்போது படப்பிடிப்பிற்கு பிந்தைய தொழில்நுட்ப பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று இறுதி கட்டத்தை எட்டி இருக்கிறது. இந்நிலையில் படத்தின் டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை படக் குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

இது ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்திருக்கிறது.  விரைவில் படத்தின் டீசர் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பூங்குன்றன்

